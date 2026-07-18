Văn hóa - Giải trí Văn hóa dân gian được thực hành trong từng lễ hội Không chỉ là nơi diễn ra các nghi lễ tín ngưỡng, nhiều lễ hội truyền thống ở vùng đất Lâm Đồng biển xanh đang trở thành không gian để những giá trị văn hóa dân gian được sống cùng cộng đồng. Từ gánh cá, đan lưới, hát bài chòi đến gói bánh chưng, bánh giầy… tất cả không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà đang góp phần gìn giữ giá trị văn hóa địa phương.

Mỗi mùa lễ hội không chỉ là ngày hội của một làng biển mà trở thành cầu nối giữa cộng đồng với du khách. Ảnh: Ngọc Lân

Không gian trải nghiệm đặc sắc

Mỗi độ tháng 9 âm lịch, Lễ hội Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải) lại trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn người dân và du khách gần xa. Nếu phần lễ mang không khí trang nghiêm, thành kính, tri ân công đức Thầy Thím, thì phần hội lại níu chân du khách bằng những trải nghiệm đậm nét miền biển. Từ hội thi làm bánh, kéo co, cờ người đến thi khiêng thúng ra khơi, gánh cá, đan lưới… Mỗi hoạt động không chỉ mang đến tiếng cười, sự hào hứng cho người tham gia và du khách mà còn kể câu chuyện về nghề nghiệp, tập quán gắn bó với ngư dân qua nhiều thế hệ.

Còn nhớ trong mùa lễ hội năm trước, khi hội thi gánh cá và đan lưới vừa bắt đầu, hàng trăm du khách đã nhanh chóng tập trung dọc bãi biển. Trong nhóm khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Thương đã chia sẻ: “Những công việc tưởng chừng bình dị trong đời sống hằng ngày nhưng khi đưa vào lễ hội lại trở nên rất cuốn hút. Tôi đã hiểu thêm sự vất vả của người dân miền biển”.

Thi đan lưới trong Lễ hội Dinh Thầy Thím. Ảnh: Ngọc Lân

Nếu ở Dinh Thầy Thím gây ấn tượng bằng những màn trổ tài về nghề biển, thì tại Lễ hội Cầu ngư của các ngư dân vạn chài Phan Thiết lại rộn ràng tiếng gõ cùng điệu bài chòi mộc mạc. Qua những ván bài chòi đậm chất dân gian, một loại hình nghệ thuật gắn bó với đời sống cư dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình trải nghiệm văn hóa của du khách.

Còn ở Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phan Rí Cửa, phần hội lại được tổ chức mang đậm bản sắc như: thi gói bánh chưng, bánh giầy, tổ chức trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, kéo co... Giữa không gian đền thờ, những đôi bàn tay nhanh nhẹn gói từng chiếc bánh vuông vức. Người già hướng dẫn lớp trẻ cách vo nếp, gói lá, buộc lạt, nhồi bột, trang trí. Cứ thế, mỗi chiếc bánh hoàn thành không đơn thuần là sản phẩm của một cuộc thi mà còn là câu chuyện về cội nguồn dân tộc được truyền lại qua từng thế hệ.

Không khí vui tươi trong phần hội tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phan Rí Cửa vào các năm thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng

Gìn giữ bản sắc địa phương

Nếu phần lễ giúp gìn giữ yếu tố tâm linh, tri ân tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và một mùa biển bình yên, thì phần hội chính là không gian để văn hóa truyền thống được thực hành, lan tỏa. Ở đó, giá trị văn hóa không còn hiện diện trong khuôn mẫu của các nghi thức mà trở thành trải nghiệm sống động để người dân và du khách cùng tham gia, cảm nhận.

Các ngư dân vùng biển xã Tân Hải thi khiêng thúng ra khơi

Ông Mai Đàng Quốc Khả - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phan Rí Cửa cho biết: “Việc đưa các hoạt động truyền thống vào khuôn khổ lễ hội không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua các trò chơi dân gian, nghề truyền thống, thế hệ trẻ có cơ hội hiểu hơn về những giá trị văn hóa mà cha ông đã gây dựng. Qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào đối với bản sắc văn hóa địa phương”.

“ Không chỉ dừng lại ở việc tạo không khí sôi nổi cho lễ hội, những hoạt động trò chơi dân gian, hô bài chòi còn góp phần biến các giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm trải nghiệm đặc sắc. Đây cũng là hướng đi góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết

Cùng quan điểm đó, ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở việc tạo không khí sôi nổi cho lễ hội, những hoạt động trò chơi dân gian, hô bài chòi còn góp phần biến các giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm trải nghiệm đặc sắc. Đây cũng là hướng đi góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững”.

Thực tế cho thấy, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng gìn giữ và tiếp tục thực hành trong đời sống đương đại. Khi văn hóa được chuyển hóa thành những trải nghiệm chân thực và hấp dẫn, mỗi mùa lễ hội không chỉ là ngày hội của một làng biển hay một vùng đất, mà trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cộng đồng với du khách. Từ đó, các giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người dân.