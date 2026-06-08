Thể thao 360 Vẫn là Messi Cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu tại Leagues Cup với San Luis vẫn là Messi. Siêu sao người Argentina lập cú đúp và 1 kiến tạo, trong chiến thắng 4-2 trước đội bóng đến từ Mexico.

Inter Miami bước vào Leagues Cup với vị thế kèo trên so với đại diện Mexico là San Luis. Đương kim vô địch giải nhà nghề Mỹ đang sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó Lionel Messi, Rodrigo De Paul và Casemiro tạo thành bộ khung có chất lượng vượt trội. Phong độ của Inter Miami hiện cũng rất tốt. Đội bóng thành Miami giành bốn chiến thắng và một trận hòa, ghi tổng cộng 14 bàn trong 5 trận gần nhất. Khả năng tấn công đa dạng của đội chủ nhà được thể hiện rõ nét bằng những chiến thắng trước Portland Timbers, Philadelphia Union, Chicago Fire và CF Montréal. Một điều không thể bỏ qua là sự trở lại của Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Columbus Crew. Khi ngôi sao người Argentina có mặt ngay từ đầu, Inter Miami đã tăng cường khả năng kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công dưới sự dẫn dắt của siêu sao 39 tuổi.

Trong sơ đồ 4-4-2, Messi không nhất thiết hoạt động như một trung phong cố định. Anh có thể thường xuyên lùi xuống khu vực giữa sân, thu hút hậu vệ đối phương và mở khoảng trống cho Dániel Pintér, Telasco Segovia hoặc Rodrigo De Paul băng lên. Casemiro và Yannick Bright sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng. Sự chắc chắn của bộ đôi này giúp De Paul có thêm không gian để tham gia tổ chức tấn công và hỗ trợ Messi ở khu vực gần vòng cấm. Đặc biệt, khả năng chuyền bóng, thay đổi nhịp độ và xử lý trong không gian hẹp của Messi cùng De Paul đặt hàng phòng ngự San Luis trước áp lực rất lớn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Inter Miami cũng chưa tạo được cảm giác thực sự chắc chắn. Việc để thủng lưới nhiều bàn trong những trận gần đây cho thấy họ có thể gặp khó trước các tình huống phản công nhanh của đội bóng Mexico. Và đúng như dự báo, nhà ĐKVĐ MLS đã bị thủng lưới 2 bàn trước San Luis. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Messi một lần nữa bù lại khoảng trống mà các đồng đội ở hàng phòng ngự để lại. Qua đó, Inter Miami đã có chiến thắng 4-2 trước San Luis.

Nhập cuộc với tư thế cửa dưới trước Inter Miami, tuy nhiên ngay ở phút thứ 4, San Luis khiến các khán giả có mặt tại sân Nu Stadium phải ngỡ ngàng với bàn mở tỷ số của David Rodriguez. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Mexico làm được ở hiệp đấu đầu tiên. Phút 11, Messi đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi anh ghi bàn từ đường kiến tạo của Noah Allen. Đến phút 29, tỉ số là 2-1 cho Inter Miami. Allen vẫn là người kiến tạo và người lập công là Telasco Segovia. Trong một hiệp đấu chói sáng, Messi gia tăng cách biệt cho Inter Miami ở phút 44, và Noah Allen là người lập hattrick kiến tạo. Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp đầu tiên, Messi lần thứ 3 ghi dấu giày vào bàn thắng của Inter Miami, khi số 10 sắm vai người kiến tạo cho hậu vệ Micael ghi bàn thứ tư, giúp Inter Miami dẫn ngược đối thủ với tỉ số 4-1 ngay trong hiệp 1. Dù rất nỗ lực, song San Luis chỉ có một bàn thắng trong hiệp 2, qua đó trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 nghiêng về Inter Miami. Màn tỏa sáng rực rỡ trong trận cầu này, cho thấy Lionel Messi đã quên đi nỗi buồn World Cup.