Xây dựng Đảng Văn phòng Tỉnh ủy chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc Là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, hướng tới góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Văn phòng Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng

Trong xu thế chuyển đổi số và cải cách hành chính mạnh mẽ, Văn phòng Tỉnh ủy là một trong những cơ quan tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Trung tâm Dữ liệu (Data Center) cấp tỉnh dành cho khối Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và chuyển đổi số quốc gia. Hiện Trung tâm Dữ liệu tỉnh đã số hóa hơn 340.000 tài liệu với trên 1,24 triệu trang, hình thành kho dữ liệu dùng chung. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Là cơ quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiều văn bản chỉ đạo về công tác chuyển đổi số, cơ yếu, an toàn thông tin. Đồng thời, tham mưu triển khai phần mềm phòng họp không giấy (ICPV Cabinet) phục vụ các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai ứng dụng AI trong công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin hồ sơ đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, bảo đảm dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chuyển đổi số trong Đảng; đồng thời phối hợp triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đến nay, toàn tỉnh có 100.773 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,98%.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

Từ việc triển khai các ứng dụng số hiện đại, các hệ thống như: hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến… đã từng bước được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho hay, trong thời gian đến, để đẩy mạnh chuyển đổi số, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung triển khai một số nội dung như: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy cho các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã; tham mưu đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, trang thông tin điện tử cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc khối Đảng; triển khai sử dụng đồng bộ 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải pháp xử lý văn bản mật trên máy tính bảng cho các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu; tham mưu triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy...

Nâng cao chất lượng tham mưu

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, với vai trò là “bộ tham mưu tổng hợp”, “cầu nối thông tin”, “trung tâm điều phối” của toàn hệ thống chính trị, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng việc đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và từng bước chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng biên tập, tổng hợp, thẩm định văn bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành 100% chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, chất lượng. Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Phối hợp tham mưu, rà soát trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các báo cáo sơ kết, tổng kết và chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên các lĩnh vực. Đồng thời, văn bản hóa kịp thời các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các cuộc họp, hội nghị, buổi làm việc, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc

Văn phòng Tỉnh ủy cũng tham mưu xử lý đơn thư và một số nội dung trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác thẩm định các nội dung trước khi trình xem xét, cho ý kiến; duy trì hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh ủy trong tham mưu, tổng hợp, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

“ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc hiệu quả cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Văn phòng Tỉnh ủy)

Mỗi sự kiện, mỗi cuộc họp, mỗi cuộc làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy đều mang dấu ấn thầm lặng nhưng chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Văn phòng. Văn phòng Tỉnh ủy cũng thường xuyên hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho hệ thống văn phòng cấp ủy cấp dưới, góp phần chuẩn hóa, đồng bộ quy trình, nâng cao tính chuyên nghiệp của toàn hệ thống văn phòng Đảng trong tỉnh.