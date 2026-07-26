Vancouver Whitecaps giữ ngôi đầu, Minnesota United nín thở chờ suất đi tiếp Hòa Minnesota United 0-0 tại Allianz Field, Vancouver Whitecaps giữ ngôi đầu với 33 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16; Minnesota United đứng thứ 8 với 23 điểm và chưa chốt suất đi tiếp khi bảng đấu chưa kết thúc.

Minnesota United 0 - 0 Vancouver Whitecaps Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United tiếp đón Vancouver Whitecaps.

11' Mihail Gherasimencov vào sân phút 11 Phút 11, Mihail Gherasimencov vào sân thay Ranko Veselinović. Minnesota United có sự điều chỉnh sớm khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

12' Vancouver kiểm soát thế trận đầu trận Phút 12 , Vancouver Whitecaps đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 44 - 56 , trong khi Minnesota United chủ động lùi thấp và chờ cơ hội phản công. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở khả năng tạo cơ hội, với số lần dứt điểm 0 - 2 và một pha trúng đích.

17' Mamadou Dieng nhận thẻ vàng Phút 17', Mamadou Dieng nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận đấu đang có thế giằng co.

24' Jeevan Badwal nhận thẻ vàng Phút 24', Jeevan Badwal nhận thẻ vàng trong bối cảnh Minnesota United và Vancouver Whitecaps vẫn đang hòa 0-0. Trận đấu bắt đầu nóng lên, buộc các cầu thủ phải thận trọng hơn trong những pha tranh chấp.

24' Vancouver kiểm soát thế trận Phút 24, Vancouver Whitecaps đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 37 - 63, buộc Minnesota United lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 4 - 4 pha dứt điểm và tỷ số vẫn là 0-0.

36' Vancouver kiểm soát bóng, Minnesota vẫn đáp trả Phút 36, Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 41 - 59, buộc Minnesota United lùi xuống tổ chức phòng ngự. Dù vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 5 - 5 pha dứt điểm và vẫn hòa 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Nikola Djordjevic vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Nikola Djordjevic vào sân thay Cheikh Sabaly. Trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 khi hiệp hai bắt đầu.

46' Ryan Gauld vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Ryan Gauld được tung vào sân thay Oliver Larraz khi Minnesota United và Vancouver Whitecaps vẫn hòa 0-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Minnesota United trong nỗ lực phá thế cân bằng.

49' Vancouver kiểm soát, Minnesota vẫn cân bằng hỏa lực Phút 49 , Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 37 - 63 , buộc Minnesota United phải lùi sâu chống đỡ. Tuy vậy, thế trận chưa nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 6 - 6 cú dứt điểm, còn Minnesota United nhỉnh hơn ở phạt góc với 3 - 0 .

57' Carlos Harvey vào sân ở phút 57 Phút 57, Carlos Harvey vào sân thay Jefferson Díaz, khi Minnesota United và Vancouver Whitecaps vẫn hòa 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Vancouver Whitecaps chắc chắn có vé vào vòng 1/16, còn Minnesota United tạm đứng #9 với 22 điểm và vẫn phải chờ.

61' Vancouver kiểm soát, Minnesota phản đòn Bước sang phút 61', Vancouver Whitecaps chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 39 - 61, nhưng Minnesota United vẫn cho thấy sự nguy hiểm qua thống kê dứt điểm 8 - 6 và phạt góc 4 - 1. Thế trận vì thế nghiêng về Vancouver trong khâu triển khai, còn Minnesota chờ thời cơ đáp trả.

68' Tomás Chancalay vào sân Phút 68', Tomás Chancalay vào sân thay Kelvin Yeboah. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối trận.

68' Peter Stroud vào sân ở phút 68 Phút 68, Peter Stroud vào sân thay Wil Trapp. Minnesota United và Vancouver Whitecaps vẫn bất phân thắng bại, và nếu giữ tỷ số này, Vancouver Whitecaps sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu cùng tấm vé vào vòng 1/16.

69' Rayan Elloumi vào sân phút 69 Phút 69', Rayan Elloumi vào sân thay Brian White. Khi tỷ số vẫn là 0-0, sự xuất hiện của Elloumi có thể mang đến thêm sức sống cho Vancouver Whitecaps.

73' Vancouver kiểm soát, Minnesota rình rập Bước sang phút 73, Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 39 - 61, nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn khi Minnesota United vẫn có số lần dứt điểm nhỉnh hơn, 8 - 7. Vancouver chủ động giữ bóng, còn Minnesota chịu sức ép nhưng vẫn tìm cơ hội qua 4 - 1 quả phạt góc.

81' Bongokuhle Hlongwane vào sân Phút 81, Bongokuhle Hlongwane vào sân thay Kyle Duncan. Minnesota United vẫn cần thêm đột biến để phá thế bế tắc trước Vancouver Whitecaps.

81' Padelford vào sân thay Markanich Jr. Phút 81', Devin Padelford vào sân thay Anthony Markanich Jr.; anh có cú đánh đầu nhưng không trúng đích. Trong thế trận vẫn giằng co 0-0, sự xuất hiện của Padelford có thể giúp Minnesota United làm mới thế trận.

85' Vancouver kiểm soát, Minnesota rình rập Bước sang phút 85, Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng vượt trội với 38-62 nhưng chưa thể tạo khác biệt khi hai đội cùng có 9-9 pha dứt điểm. Minnesota United vẫn cho thấy sự nguy hiểm từ các tình huống cố định, thể hiện qua ưu thế phạt góc 5-1, trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0.

87' Michael Boxall nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, Michael Boxall nhận thẻ vàng trong những phút cuối căng thẳng của trận đấu đang có tỷ số 0-0.

90' Sam Adekugbe vào sân ở phút 90 Phút 90, Sam Adekugbe vào sân thay Tate Johnson. Nếu giữ tỷ số 0-0, Vancouver Whitecaps sẽ chắc chắn giữ vé vào vòng 1/16, còn Minnesota United vẫn phải chờ.

KT Kết thúc: Minnesota United 0-0 Vancouver Whitecaps Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 09:36 26/07/2026

Đội hình chính thức Minnesota United Sơ đồ 4-3-3 Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 12 Drake Callender 3 Kyle Duncan 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 2 Devin Padelford 30 Owen Gene 20 Wil Trapp 26 Joaquín Pereyra 8 Tomás Chancalay 9 Kelvin Yeboah 13 Anthony Markanich Jr. 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 2 Mathías Laborda 28 Tate Johnson 20 Andrés Cubas 8 Oliver Larraz 59 Jeevan Badwal 25 Ryan Gauld 14 Bruno Caicedo 24 Brian White Dự bị Minnesota United 1 Alec Smir 6 Peter Stroud 18 Mauricio Gonzalez 21 Bongokuhle Hlongwane 24 Julian Gressel 27 D.J. Taylor 28 Jefferson Díaz 29 Mamadou Dieng 33 Kieran Chandler Vancouver Whitecaps 3 Sam Adekugbe 4 Ranko Veselinović 7 Cheikh Sabaly 13 Thomas Müller 19 Rayan Elloumi 26 J.C. Ngando 29 Mihail Gherasimencov 32 Isaac Boehmer 41 Nikola Djordjevic Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026

Minnesota United Thống kê Vancouver Whitecaps 36% Kiểm soát bóng 64% 11 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Drake Callender Minnesota United Điểm 7.75 Joaquín Pereyra Minnesota United Điểm 7.61 Yohei Takaoka Vancouver Whitecaps Điểm 7.48 Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Điểm 7.47 Kyle Duncan Minnesota United Điểm 7.42 Mamadou Dieng Minnesota United Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Minnesota United vs Vancouver Whitecaps

Thời gian: 07h30 ngày 26/07/2026

Sân vận động: Allianz Field

Minnesota United sẽ đối đầu Vancouver Whitecaps tại Allianz Field trong trận đấu thuộc MLS (Nhà nghề Mỹ). Tương quan hiện tại nghiêng về đội khách khi Vancouver Whitecaps đứng đầu bảng với 32 điểm, trong khi Minnesota United xếp hạng 9 với 22 điểm. Khoảng cách 10 điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về vị trí, nhưng màn so tài vẫn mở ra cơ hội để đội chủ nhà kiểm chứng khả năng phản ứng trước một đối thủ đang dẫn đầu.

Phong độ tạo nên sự khác biệt

Minnesota United bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 trận hòa và 3 trận thua, không có chiến thắng nào. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả tích cực qua nhiều trận liên tiếp. Hai trận hòa cho thấy Minnesota United vẫn có khả năng giữ lại điểm số, nhưng 3 thất bại cũng phản ánh sự thiếu ổn định trong giai đoạn gần đây.

Trong khi đó, Vancouver Whitecaps có thành tích cân bằng hơn với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Dù chưa duy trì được mạch bất bại, đội khách vẫn có nhiều chiến thắng hơn Minnesota United. Đặt trong bối cảnh Vancouver Whitecaps đang dẫn đầu bảng, chuỗi kết quả này giúp họ có thêm cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chủ động trên sân khách.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách hai đội bước vào trận đấu với trạng thái khác nhau. Minnesota United cần tìm cách chấm dứt chuỗi kết quả không thắng, còn Vancouver Whitecaps có thể dựa vào vị trí hiện tại để thi đấu với sự tự tin cao hơn. Tuy nhiên, thứ hạng không tự quyết định diễn biến trên sân; khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng vẫn sẽ là yếu tố then chốt.

Đối đầu gần đây nghiêng về Vancouver Whitecaps

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Minnesota United thắng 1 trận, hòa 1 trận và Vancouver Whitecaps thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Vancouver Whitecaps thường có kết quả tốt hơn trong những cuộc đối đầu gần đây. Với Minnesota United, lợi thế sân Allianz Field có thể trở thành điểm tựa để họ tạo ra thế trận cân bằng hơn so với tương quan đối đầu tổng thể.

Ngược lại, Vancouver Whitecaps có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ thành tích đối đầu tích cực. Dù vậy, những kết quả trong quá khứ chỉ phản ánh xu hướng, không bảo đảm kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Đội khách vẫn phải xử lý tốt sức ép từ sân khách và duy trì sự tập trung trước một Minnesota United đang cần phản ứng.

Điểm then chốt chiến thuật

Với Minnesota United, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế những khoảng thời gian mất ổn định từng xuất hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà cần giữ cự ly đội hình hợp lý, tránh để việc tìm kiếm chiến thắng biến thành thế trận quá mạo hiểm. Sự kiên nhẫn có thể giúp Minnesota United duy trì khả năng cạnh tranh lâu hơn trong trận đấu.

Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng vị thế và phong độ tốt hơn để gây sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, đội khách cũng cần cân bằng giữa việc tấn công và bảo toàn cấu trúc phòng ngự, đặc biệt khi Minnesota United được chơi tại Allianz Field. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng hai đội chuyển đổi trạng thái và xử lý những thời điểm giằng co.

Nhận định trước trận

Vancouver Whitecaps có lợi thế rõ ràng hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, số điểm và thành tích đối đầu gần đây. Đội khách cũng sở hữu chuỗi phong độ tích cực hơn khi đã có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi Minnesota United chưa giành chiến thắng nào trong cùng khoảng thời gian.

Dẫu vậy, Minnesota United không thiếu cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ. Sân nhà và nhu cầu cải thiện kết quả có thể thúc đẩy đội bóng này nhập cuộc thận trọng, tập trung vào việc duy trì sự cân bằng trước khi tìm kiếm cơ hội. Nhìn chung, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn về nền tảng hiện tại, nhưng Minnesota United có thể khiến trận đấu trở nên khó đoán nếu giữ được sự ổn định trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United · 1 thắng 1 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 6 - 0 Minnesota United VW Vancouver Whitecaps 0 - 0 Minnesota United Hòa Minnesota United 1 - 3 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 0 - 1 Minnesota United MU Minnesota United 1 - 3 Vancouver Whitecaps VW

Minnesota United 5 trận gần nhất B H B B H 16 Trận 6-4-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.2) 24 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B T B T H 15 Trận 10-2-3 T-H-B 37 Ghi (TB 2.5) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 8 St. Louis City 16 6 4 6 -1 22 T H T T T 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B …

Tình hình lực lượng Minnesota United ✚ Peter Stroud (Leg Injury) ✚ Carlos Harvey (Called Up To National Team) ✚ Julian Gressel (Toe Injury) Vancouver Whitecaps ✚ Belal Halbouni (Knee Bruise) ✚ Sam Adekugbe (Hamstring Injury) ✚ Ryan Gauld (Knee Surgery) ✚ Brian White (Muscle Injury)