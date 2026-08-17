Vancouver Whitecaps hạ Seattle Sounders 2-0, cùng chủ nhà giành vé vào vòng 1/16 MLS Giành chiến thắng 2-0 trước Seattle Sounders trên sân Lumen Field nhờ các bàn thắng của Elloumi ở phút 77 và Muller ở phút 82, Vancouver Whitecaps vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng với 34 điểm, đồng thời cùng chính đối thủ chính thức giành vé vào vòng 1/16 giải MLS.

Seattle Sounders 0 - 2 Vancouver Whitecaps Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Vancouver Whitecaps.

13' Seattle Sounders làm chủ cuộc chơi nhưng bế tắc Sau 13 phút bóng lăn, Seattle Sounders là đội chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng 65% - 35% nhưng chưa thể tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào. Trái lại, Vancouver Whitecaps kiên nhẫn phòng ngự phản công và đã có 1 lần hãm thành (dứt điểm 0 - 1, trúng đích 0 - 0) trong thế trận hai đội vẫn hòa 0 - 0.

18' Vancouver Whitecaps có sự thay đổi người sớm ở phút 18 Ngay ở phút 18, Vancouver Whitecaps đã đưa ra sự thay đổi nhân sự khi R. Elloumi vào sân thế chỗ J. Badwal . Quyết định điều chỉnh từ sớm này diễn ra trong bối cảnh cuộc đối đầu trên sân Lumen Field vẫn đang có tỷ số 0-0.

25' Seattle Sounders nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng Sau 25 phút thi đấu, Seattle Sounders là đội nắm thế chủ động với 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vậy, Vancouver Whitecaps mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với chỉ số dứt điểm 0 - 2 , trong bối cảnh hiệu suất dứt điểm trúng đích của cả hai vẫn dừng ở mốc 0 - 0 .

36' Seattle Sounders thay người sớm ở phút 36 Phút 36, Seattle Sounders có sự thay đổi người bất đắc dĩ hoặc mang tính chiến thuật khi S. Gomez được tung vào sân thay thế J. Ferreira . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 và chưa có cú sút trúng đích nào, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội chủ nhà.

37' Thế trận giằng co, chưa có dứt điểm trúng đích Đến phút 37, màn so tài giữa Seattle Sounders và Vancouver Whitecaps vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 0-0. Dù thời lượng cầm bóng khá tương đồng 49% - 51%, Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành với chỉ số dứt điểm 2 - 5 cùng 0 - 3 quả phạt góc, song cả hai đội đều chưa có lần nào đưa bóng trúng đích (0 - 0).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Vancouver Whitecaps gia tăng áp lực đầu hiệp hai Bước sang phút 50, Vancouver Whitecaps tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận khi nhỉnh hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng (47% - 53%). Đội khách liên tục vây hãm và vượt trội ở chỉ số dứt điểm (2 - 8) cũng như số quả phạt góc (0 - 5), nhưng hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0 - 0.

57' Thẻ vàng cho J. Ragen của Seattle Sounders Phút 57, trung vệ J. Ragen bên phía Seattle Sounders đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Cầu thủ này sẽ cần phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại của trận đấu để tránh rủi ro cho đội nhà.

58' Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự ở phút 58 Phút 58, Seattle Sounders quyết định thay người khi A. Lopez được tung vào sân thay cho S. Brunell . Đội chủ nhà đang chịu lép vút trước Vancouver Whitecaps về các chỉ số dứt điểm (2-10) cũng như phạt góc (0-5). Nếu giữ tỷ số 0-0 này, Seattle Sounders vẫn sẽ tạm thời giành vé vào vòng 1/16.

58' Vancouver Whitecaps tung R. Gauld vào sân Phút 58, Vancouver Whitecaps quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung R. Gauld vào sân thay thế cho C. Sabaly . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 dù đội khách áp đảo về số lần dứt điểm (2 - 10), sự xuất hiện của R. Gauld được kỳ vọng sẽ làm mới hàng công và mang về bàn mở tỷ số.

62' Vancouver Whitecaps liên tục gia tăng sức ép Bước sang phút 62, Vancouver Whitecaps đang tạo ra thế trận ép sân rõ rệt dù tỷ số vẫn chưa được mở (0-0). Đội khách kiểm soát 44% - 56% thời lượng lăn bóng, vượt trội Seattle Sounders ở chỉ số dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 2) cũng như số quả phạt góc 0 - 6.

66' Vancouver Whitecaps tung T. Blackmon vào thay R. Priso Phút 66, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi người khi T. Blackmon vào sân thay thế cho R. Priso . Đội khách đang áp đảo ở chỉ số dứt điểm 3 - 13 nhưng trận đấu với Seattle Sounders vẫn đang hòa 0-0.

73' Seattle Sounders làm mới hàng công với O. De Rosario Phút 73, Seattle Sounders đưa O. De Rosario vào sân thay thế cho D. Musovski . Trong thế trận lép vớ́p với số lần dứt điểm kém xa đối thủ (3-14), đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp tạo đột biến để phá vỡ thế cân bằng 0-0. Nếu giữ tỷ số này, Seattle Sounders vẫn rộng cửa giành vé vào vòng 1/16.

73' Seattle Sounders tung Kim Kee-Hee vào sân ở phút 73 Phút 73, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi Kim Kee-Hee vào sân thay cho K. Kossa-Rienzi . Đội chủ nhà đang chịu nhiều sức ép khi lép vế về chỉ số dứt điểm 3-14 trước Vancouver Whitecaps. Nếu giữ tỷ số 0-0 này, Seattle Sounders sẽ chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

74' Vancouver Whitecaps gia tăng sức ép dồn dập Bước sang phút 74, Vancouver Whitecaps hoàn toàn áp đảo khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng chỉ số dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 0 - 3). Dù vượt trội 0 - 7 về phạt góc và buộc đối phương phải thực hiện cứu thua 3 - 0, đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc 0 - 0 trước Seattle Sounders.

76' Seattle Sounders nhận thêm thẻ vàng, Nouhou bị cảnh cáo Phút 76, Nouhou bên phía Seattle Sounders phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là án cảnh cáo thứ hai mà các cầu thủ chủ nhà phải nhận trong trận đấu này, sau chiếc thẻ phạt của J. Ragen ở phút 57.

77' R. Elloumi lập công, Vancouver Whitecaps mở tỷ số Phút 77, R. Elloumi dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của E. Sabbi , mở tỷ số 0-1 cho Vancouver Whitecaps. Pha lập công hoàn toàn cụ thể hóa sức ép liên tục mà đội khách đã tạo ra từ đầu trận. Nếu giữ tỷ số này, Vancouver Whitecaps sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

82' T. Muller nhân đôi cách biệt 0-2 cho Vancouver Whitecaps Phút 82, T. Muller lập công giúp Vancouver Whitecaps nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 0-2 ngay trên sân của Seattle Sounders. Đội khách tiếp tục cụ thể hóa thế trận áp đảo sau bàn mở tỷ số ở phút 77 để tạo ra lợi thế rất lớn. Nếu giữ tỷ số này, Vancouver Whitecaps sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

85' Seattle Sounders tung C. Gaffney vào sân ở phút 85 Ở phút 85, Seattle Sounders có sự thay đổi nhân sự khi C. Gaffney vào sân thay thế cho A. Roldan . Trong bối cảnh đang bị Vancouver Whitecaps dẫn 0-2 trên sân Lumen Field, Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của C. Gaffney có thể mang lại làn gió mới cho những phút cuối trận.

86' Vancouver Whitecaps rút E. Sabbi ra nghỉ ở phút 86 Phút 86, Vancouver Whitecaps tiến hành thay đổi nhân sự khi N. Djordjevic được tung vào sân thế chỗ E. Sabbi . Đội khách đang giữ lợi thế dẫn 0-2 đầy an toàn và hướng tới việc khép lại trận đấu với trọn vẹn 3 điểm trên sân Lumen Field.

86' Thêm thẻ vàng cho Seattle Sounders ở phút 86 Phút 86, P. Rothrock trở thành cầu thủ tiếp theo bên phía Seattle Sounders phải nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi bị Vancouver Whitecaps dẫn 0-2 ở những phút cuối trận.

86' Vancouver Whitecaps duy trì thế trận áp đảo Trận đấu bước sang phút 86, Vancouver Whitecaps vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi đang dẫn 0-2 trước Seattle Sounders. Đội khách lấn lướt ở tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% và tạo ra sức ép vượt trội với chỉ số dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 0 - 5) cùng 0 - 7 quả phạt góc.

KT Kết thúc: Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 11:39 17/08/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 16 Alex Roldán 25 Jackson Ragen 5 Nouhou Tolo 45 Peter Kingston 37 Snyder Brunell 9 Jesús Ferreira 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 19 Daniel Musovski 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 2 Mathías Laborda 6 Ralph Priso 28 Tate Johnson 8 Oliver Larraz 20 Andrés Cubas 59 Jeevan Badwal 13 Thomas Müller 7 Cheick Tidiane Sabaly 11 Emmanuel Sabbi Dự bị Seattle Sounders 24 Stefan Frei 35 Antino Lopez 39 Stuart Hawkins 20 Kim Kee-hee 4 Ryan Sailor 90 Sebastian Gomez 84 Charlie Gaffney 32 Xavi Gnaulati 95 Osaze De Rosario Vancouver Whitecaps 32 Isaac Boehmer 33 Tristan Blackmon 41 Nikola Djordjevic 29 Mihail Gherasimencov 3 Sam Adekugbe 26 Jean-Claude Ngando 97 Liam MacKenzie 19 Rayan Elloumi 25 Ryan Gauld Cập nhật đội hình lúc 09:01 17/08/2026

Seattle Sounders Thống kê Vancouver Whitecaps 42% Kiểm soát bóng 58% 5 Dứt điểm 17 0 Trúng đích 5 0 Phạt góc 8 15 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Thomas Müller Vancouver Whitecaps 1 bàn Rayan Elloumi Vancouver Whitecaps 1 bàn Oliver Larraz Vancouver Whitecaps 1 kiến tạo · điểm 7.5 Emmanuel Sabbi Vancouver Whitecaps 1 kiến tạo · điểm 6.9 Tate Johnson Vancouver Whitecaps Điểm 7.7 Peter Kingston Seattle Sounders Điểm 7.3

Vào lúc 09h30 ngày 17/08/2026, trận đấu giữa Seattle Sounders và Vancouver Whitecaps sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Lumen Field trong khuôn khổ giải nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang nắm giữ những vị trí khác biệt trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Seattle Sounders đang bước vào giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ phải nhận thất bại trong cả 5 trận. Chuỗi kết quả này khiến Seattle Sounders hiện đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải MLS với tổng cộng 24 điểm.

Trái ngược với đội chủ nhà, Vancouver Whitecaps đang sở hữu thứ hạng cao hơn rõ rệt. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 34 điểm tích lũy. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Vancouver Whitecaps đã có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua.

Lịch sử đối đầu và đánh giá thế trận

Dù đang gặp khủng hoảng về mặt phong độ, Seattle Sounders lại nắm giữ thành tích đối đầu ưu thế trong những lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Seattle Sounders giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Vancouver Whitecaps.

Trận đấu sắp tới tại Lumen Field sẽ là thử thách lớn cho Seattle Sounders khi họ phải tiếp đón một Vancouver Whitecaps đang đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, yếu tố sân nhà cùng lợi thế từ lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất sẽ là những điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 3 thắng 1 hòa Vancouver Whitecaps · 1 thắng Seattle Sounders 2 - 1 Vancouver Whitecaps SS Vancouver Whitecaps 0 - 3 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 2 - 2 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 0 Seattle Sounders VW Vancouver Whitecaps 0 - 3 Seattle Sounders SS

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B T B B B 17 Trận 7-3-7 T-H-B 20 Ghi (TB 1.2) 22 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất H B B H H 17 Trận 10-4-3 T-H-B 38 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 2 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 10 Portland Timbers 18 7 3 8 0 24 T T H T B 11 Seattle Sounders 17 7 3 7 -2 24 B B B B B 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ P. Arriola (Calf Injury) ✚ H. Dotson (Muscle Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Muscle Injury) ✚ J. Morris (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ C. Roldan (Calf Injury) ✚ P. Arriola (Calf Injury) Vancouver Whitecaps ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ B. Caicedo (Injury) ✚ R. Veselinovic (Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ B. Caicedo (Injury) ✚ R. Veselinovic (Injury)