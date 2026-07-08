Vàng hôm nay 07/08/2026: SJC 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm Giá SJC hiện mua 139,2 triệu đồng/lượng, bán 142,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày hôm nay lúc 16:50. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: SJC giảm 500.000 đồng cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

15:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

13:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

12:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

10:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 07/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm phổ biến 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Có 7 thương hiệu cùng giảm ở hai chiều, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá mua 140.500.000 đồng và giá bán 144.500.000 đồng.

Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội không đổi giá mua, cùng ở mức 138.500.000 đồng, nhưng giá bán giảm 500.000 đồng xuống 142.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC: Mua 139.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng; bán 142.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng.

Mua 139.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng; bán 142.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG: Cùng mua 139.200.000 đồng, bán 142.200.000 đồng; mỗi chiều giảm 500.000 đồng.

Cùng mua 139.200.000 đồng, bán 142.200.000 đồng; mỗi chiều giảm 500.000 đồng. BTMH: Mua 139.700.000 đồng, bán 143.700.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng.

Mua 139.700.000 đồng, bán 143.700.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng. BTMC VRTL: Mua 140.500.000 đồng, bán 144.500.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.

Mua 140.500.000 đồng, bán 144.500.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Giá mua đi ngang ở 138.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng còn 142.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.200.000 đồng 142.200.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng DOJI HN 139.200.000 đồng 142.200.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng DOJI SG 139.200.000 đồng 142.200.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng BTMH 139.700.000 đồng 143.700.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng BTMC VRTL 140.500.000 đồng 144.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 139.200.000 đồng 142.200.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng Phú Qúy SJC 139.200.000 đồng 142.200.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng PNJ TP.HCM 138.500.000 đồng 142.000.000 đồng 0 đồng -500.000 đồng PNJ Hà Nội 138.500.000 đồng 142.000.000 đồng 0 đồng -500.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.