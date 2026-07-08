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    Vàng hôm nay 07/08/2026: SJC 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm

    Đại Ngàn07/08/2026 16:50

    Giá SJC hiện mua 139,2 triệu đồng/lượng, bán 142,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày hôm nay lúc 16:50. (Cập nhật lúc 16:50)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:50: SJC giảm 500.000 đồng cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

    15:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

    13:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

    12:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.

    10:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu.

    Cập nhật lúc 09:20 sáng 07/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm phổ biến 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Có 7 thương hiệu cùng giảm ở hai chiều, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá mua 140.500.000 đồng và giá bán 144.500.000 đồng.

    Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội không đổi giá mua, cùng ở mức 138.500.000 đồng, nhưng giá bán giảm 500.000 đồng xuống 142.000.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

    • SJC: Mua 139.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng; bán 142.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng.
    • DOJI HN và DOJI SG: Cùng mua 139.200.000 đồng, bán 142.200.000 đồng; mỗi chiều giảm 500.000 đồng.
    • BTMH: Mua 139.700.000 đồng, bán 143.700.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng.
    • BTMC VRTL: Mua 140.500.000 đồng, bán 144.500.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Giá mua đi ngang ở 138.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng còn 142.000.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC139.200.000 đồng142.200.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    DOJI HN139.200.000 đồng142.200.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    DOJI SG139.200.000 đồng142.200.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    BTMH139.700.000 đồng143.700.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    BTMC VRTL140.500.000 đồng144.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC SJC139.200.000 đồng142.200.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    Phú Qúy SJC139.200.000 đồng142.200.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
    PNJ TP.HCM138.500.000 đồng142.000.000 đồng0 đồng-500.000 đồng
    PNJ Hà Nội138.500.000 đồng142.000.000 đồng0 đồng-500.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Vàng hôm nay 07/08/2026: SJC 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm
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