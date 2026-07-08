Vàng hôm nay 07/08/2026: SJC 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm
Giá SJC hiện mua 139,2 triệu đồng/lượng, bán 142,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày hôm nay lúc 16:50. (Cập nhật lúc 16:50)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:50: SJC giảm 500.000 đồng cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.
15:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.
13:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.
12:20: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu đồng/lượng.
10:50: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 139,2 triệu, bán 142,2 triệu.
Cập nhật lúc 09:20 sáng 07/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm phổ biến 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Có 7 thương hiệu cùng giảm ở hai chiều, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá mua 140.500.000 đồng và giá bán 144.500.000 đồng.
Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội không đổi giá mua, cùng ở mức 138.500.000 đồng, nhưng giá bán giảm 500.000 đồng xuống 142.000.000 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: Mua 139.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng; bán 142.200.000 đồng, giảm 500.000 đồng.
- DOJI HN và DOJI SG: Cùng mua 139.200.000 đồng, bán 142.200.000 đồng; mỗi chiều giảm 500.000 đồng.
- BTMH: Mua 139.700.000 đồng, bán 143.700.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng.
- BTMC VRTL: Mua 140.500.000 đồng, bán 144.500.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Giá mua đi ngang ở 138.500.000 đồng; giá bán giảm 500.000 đồng còn 142.000.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|139.200.000 đồng
|142.200.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|DOJI HN
|139.200.000 đồng
|142.200.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|DOJI SG
|139.200.000 đồng
|142.200.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|BTMH
|139.700.000 đồng
|143.700.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|BTMC VRTL
|140.500.000 đồng
|144.500.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC SJC
|139.200.000 đồng
|142.200.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|Phú Qúy SJC
|139.200.000 đồng
|142.200.000 đồng
|-500.000 đồng
|-500.000 đồng
|PNJ TP.HCM
|138.500.000 đồng
|142.000.000 đồng
|0 đồng
|-500.000 đồng
|PNJ Hà Nội
|138.500.000 đồng
|142.000.000 đồng
|0 đồng
|-500.000 đồng
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.