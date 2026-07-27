Venezia thắng đậm Galatasaray, Lauberbach lập cú đúp tại Rams Global Stadium Trong trận giao hữu CLB tại Rams Global Stadium, Venezia thắng Galatasaray 3-0 với cú đúp của Lauberbach cùng bàn mở tỷ số từ Yeboah; đại diện Italy khép lại trận đấu trong niềm vui, còn Galatasaray nhận thất bại trên sân nhà.

Galatasaray 0 - 3 Venezia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Venezia.

12' Venezia chủ động hơn dù trận đấu cân bằng Sau 12 phút, thế trận cân bằng về kiểm soát bóng với 50 - 50, nhưng Venezia đang chủ động hơn khi dẫn 0 - 4 về dứt điểm, trong đó có 0 - 2 lần trúng đích. Galatasaray chưa tạo được cú sút nào và thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 - 0 pha cứu thua.

24' Venezia áp đảo trước Galatasaray Phút 24' , Venezia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và áp đảo ở số lần dứt điểm 0 - 6, trong đó có 0 - 3 cú trúng đích. Galatasaray chịu sức ép rõ rệt, thể hiện qua thống kê cứu thua 3 - 0, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

32' Richie Sagrado vào sân ở phút 32 Phút 32', Richie Sagrado được tung vào sân thay Thierry Correia. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0.

36' Venezia tạo sức ép rõ hơn Bước sang phút 36, Galatasaray và Venezia giằng co ở khả năng kiểm soát bóng 50 - 50, nhưng Venezia tạo ra sức ép rõ hơn với số lần dứt điểm 5 - 8 và dứt điểm trúng đích 2 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Marko Farji vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne. Galatasaray và Venezia vẫn bất phân thắng bại ở tỷ số 0-0 khi hiệp hai bắt đầu.

46' B. Luş vào sân đầu hiệp hai Phút 46', B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş, trong bối cảnh Galatasaray và Venezia vẫn hòa 0-0. Sự điều chỉnh diễn ra khi Venezia đang tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

46' Michael Venturi vào sân phút 46 Phút 46, Michael Venturi được tung vào sân thay Armel Bella-Kotchap. Venezia có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' John Yeboah vào sân đầu hiệp hai Phút 46', John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro. Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận khá cân bằng sau giờ nghỉ.

48' Venezia tạo sức ép dù Galatasaray nhỉnh bóng Phút 48', Galatasaray nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 51 - 49, nhưng Venezia mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn qua thống kê dứt điểm 7 - 11 và trúng đích 3 - 5. Thế trận vẫn giằng co, khi Galatasaray cầm bóng còn Venezia tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha tiếp cận khung thành.

57' Simone Panada vào sân ở phút 57 Phút 57, Simone Panada vào sân thay Matteo Dagasso khi Galatasaray vẫn hòa Venezia 0-0. Sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn mới cho đội bóng của Panada trong phần còn lại trận đấu.

60' Venezia sắc bén hơn trong thế giằng co Phút 60, Galatasaray nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53-47, nhưng Venezia mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 9-13, trong đó có 6 lần trúng đích so với 4 của đối thủ. Thế trận vì vậy vẫn giằng co: Galatasaray cầm bóng, còn Venezia tỏ ra nguy hiểm hơn mỗi khi lên bóng.

62' Ale Gomes vào sân ở phút 62 Phút 62', Ale Gomes vào sân, thay Antoine Hainaut. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội bóng.

62' Helgason vào sân, Bašić rời cuộc chơi Phút 62, Thórir Jóhann Helgason vào sân thay Toma Bašić. Tỷ số vẫn là 0-0, và sự điều chỉnh này đến trong thế trận chưa có bàn thắng.

62' Lauberbach vào sân, Rrahmani rời trận Phút 62, Lion Lauberbach vào sân thay Albion Rrahmani. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, sự thay đổi này có thể mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công.

62' Nunzio Lella vào sân ở phút 62 Phút 62', Nunzio Lella vào sân thay Kike Pérez, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng.

62' Victor Nelsson vào sân ở phút 62 Phút 62, Victor Nelsson được tung vào sân thay Arda Ünyay. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

62' Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira Phút 62, Renato Nhaga được tung vào sân thay Lucas Torreira. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong hiệp hai.

62' Galatasaray thay người ở phút 62 Phút 62', Gabriel Sara vào sân thay Kaan Ayhan. Galatasaray có thêm sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn giằng co và chưa có bàn thắng.

62' Ahmed Sidibé vào sân phút 62 Phút 62, Ahmed Sidibé được tung vào sân, thay Bartol Franjic. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án mới cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

62' Ugochukwu vào sân, Gündoğan rời trận Phút 62', Lesley Ugochukwu vào sân thay İlkay Gündoğan. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, trong khi Venezia đang dứt điểm nhiều hơn.

62' Barış Alper Yılmaz vào sân Phút 62, Barış Alper Yılmaz được tung vào sân thay Yunus Akgün. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quan trọng.

71' Yeboah đưa Venezia vượt lên Phút 71, John Yeboah lập công giúp Venezia mở tỷ số, Galatasaray 0-1 Venezia. Đội khách tận dụng tốt thế trận tấn công để phá vỡ bế tắc.

72' Galatasaray cầm bóng, Venezia sắc bén hơn Phút 72', Galatasaray nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng Venezia mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Đội khách vượt trội về dứt điểm 10 - 19 và số lần trúng đích 4 - 8, cho thấy sự sắc bén trong những pha lên bóng.

75' Lauberbach nhân đôi cách biệt cho Venezia Phút 75, Lion Lauberbach lập công trên chấm phạt đền, giúp Venezia nhân đôi cách biệt trước Galatasaray và nâng tỷ số lên 0-2.

78' Yusuf Sivaslıoğlu vào sân phút 78 Phút 78', Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Roland Sallai. Sự thay đổi này mang đến luồng năng lượng mới cho đội bóng trong thời điểm trận đấu đang diễn ra đầy bất lợi.

79' Eyüp Aydın vào sân ở phút 79 Phút 79, Eyüp Aydın được tung vào sân, thay Abdülkerim Bardakcı. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án mới cho những phút cuối trận.

79' Matteo Grandi vào sân ở phút 79 Phút 79, Matteo Grandi vào sân thay Filip Stanković. Venezia vừa liên tiếp ghi bàn, và sự xuất hiện của Grandi mang đến thêm một điều chỉnh cho đội chủ nhà.

79' Elias Jelert vào sân ở phút 79 Phút 79', Elias Jelert vào sân thay Eren Elmalı. Một sự điều chỉnh nhân sự cho những phút cuối trận.

79' Sané vào sân, Osimhen rời trận Phút 79, Leroy Sané vào sân thay Victor Osimhen. Venezia đang dẫn 0-2, nên sự xuất hiện của Sané có thể tiếp thêm sức tấn công cho đội chủ nhà.

80' Barış Alper Yılmaz nhận thẻ vàng Phút 80, Barış Alper Yılmaz nhận thẻ vàng. Galatasaray đang chịu thêm bất lợi khi bị Venezia dẫn 0-2.

84' Venezia áp đảo dù Galatasaray nhỉnh bóng Bước sang phút 84, Galatasaray cầm bóng nhỉnh hơn 52-48 nhưng Venezia mới là đội làm chủ thế trận bằng sức tấn công rõ rệt: dứt điểm 10-25, trúng đích 4-12. Đội khách đang dẫn 0-2, Galatasaray phải đẩy cao trong khi Venezia có thể chủ động phòng ngự và chờ thời cơ.

90' Barış Alper Yılmaz bỏ lỡ phạt đền Phút 90, Barış Alper Yılmaz sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Galatasaray. Trong bối cảnh Venezia đang dẫn 0-3, đây là khoảnh khắc đầy tiếc nuối của đội chủ nhà.

90+2' Lauberbach giúp Venezia nới rộng cách biệt Phút 90+2, Lion Lauberbach lập công sau đường kiến tạo của John Yeboah, giúp Venezia nới rộng tỷ số lên 0-3. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, đẩy Galatasaray vào thế rất khó khăn.

KT Kết thúc: Galatasaray 0-3 Venezia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:54 28/07/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 Venezia Sơ đồ 3-4-1-2 24 Jankat Yılmaz 23 Kaan Ayhan 91 Arda Ünyay 42 Abdülkerim Bardakcı 88 Kazımcan Karataş 20 İlkay Gündoğan 34 Lucas Torreira 7 Roland Sallai 11 Yunus Akgün 17 Eren Elmalı 45 Victor Osimhen 1 Filip Stanković 3 Joël Schingtienne 37 Armel Bella-Kotchap 4 Bartol Franjic 12 Thierry Correia 71 Kike Pérez 26 Toma Bašić 28 Matteo Dagasso 18 Antoine Hainaut 90 Alvin Okoro 9 Albion Rrahmani Dự bị Galatasaray 5 Eyüp Aydın 8 Gabriel Sara 10 Leroy Sané 12 Elias Jelert 18 Lesley Ugochukwu 25 Victor Nelsson 53 Barış Alper Yılmaz 56 Yusuf Sivaslıoğlu 60 A. Yılmaz Venezia 10 John Yeboah 11 Marko Farji 16 Michael Venturi 20 Richie Sagrado 23 Matteo Grandi 24 Nunzio Lella 29 Lion Lauberbach 48 Ahmed Sidibé 80 Antonio Casas Cập nhật đội hình lúc 00:40 28/07/2026

Galatasaray Thống kê Venezia 52% Kiểm soát bóng 48% 14 Dứt điểm 26 6 Trúng đích 13 3 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 10 5 Việt vị 3 9 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Lion Lauberbach Venezia 2 bàn John Yeboah Venezia 1 bàn · 1 kiến tạo Jankat Yılmaz Galatasaray Điểm 7.78 Filip Stanković Venezia Điểm 7.39 Arda Ünyay Galatasaray Điểm 7.27 Antoine Hainaut Venezia Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB Friendlies Clubs. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.

Đây là màn so tài mang tính chuẩn bị, vì vậy trọng tâm có thể nằm ở cách hai đội vận hành đội hình và kiểm tra phương án thi đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Với tính chất giao hữu, Galatasaray và Venezia có thể xem trận đấu như cơ hội đánh giá sự sẵn sàng của các cầu thủ cũng như mức độ hiệu quả của những phương án chiến thuật được lựa chọn. Kết quả không phải thông tin duy nhất đáng chú ý; cách hai đội tổ chức lối chơi và phản ứng trước các tình huống trên sân cũng sẽ là điểm cần theo dõi.

Rams Global Stadium là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu này. Việc thi đấu tại sân vận động quen thuộc có thể giúp Galatasaray có điều kiện thuận lợi hơn trong khâu triển khai, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể đến trận đấu.

Điểm nhấn chiến thuật

Do chưa có thông tin chính thức về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia bố trí nhân sự. Những chi tiết đáng chú ý sẽ chỉ xuất hiện rõ hơn khi danh sách thi đấu và cách tiếp cận trận đấu được xác nhận.

Ở một trận giao hữu, những thay đổi nhân sự trong thời gian thi đấu thường có thể ảnh hưởng đến nhịp độ và cấu trúc chiến thuật. Vì vậy, khả năng điều chỉnh của hai đội sau mỗi giai đoạn trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để quan sát, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

Nhận định Galatasaray vs Venezia

Galatasaray vs Venezia là cuộc đối đầu chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chênh lệch về phong độ, lực lượng hay hiệu suất thi đấu. Trận đấu tại Rams Global Stadium nhiều khả năng sẽ được theo dõi qua cách hai đội thử nghiệm nhân sự và xây dựng lối chơi.

Nhìn chung, thông tin chắc chắn hiện có là thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Những nhận định sâu hơn về đội hình, chiến thuật hoặc xu hướng kết quả cần chờ dữ liệu chính thức được cập nhật.

Galatasaray 5 trận gần nhất B T B T B Venezia 5 trận gần nhất T T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Venezia ✚ Marin Šverko (Unknown Injury) ✚ Federico Tavernaro (Cruciate Ligament Injury)