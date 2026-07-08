Việt Nam 3-1 Campuchia: Việt Nam giành chiến thắng Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Campuchia với vị trí dẫn đầu và chuỗi kết quả tích cực, trong khi đối thủ cần tạo khác biệt sau hai thất bại gần nhất.

Việt Nam 3 - 1 Campuchia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Việt Nam tiếp đón Campuchia.

12' Việt Nam áp đảo thế trận từ đầu Sau 12 phút, Việt Nam áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 89 - 11, đẩy Campuchia vào thế phòng ngự chịu trận. Nhịp độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà khi chưa có bàn thắng, còn số lỗi chỉ là 0 - 1.

18' Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số cho Việt Nam Phút 18, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn sau đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức, đưa Việt Nam vượt lên 1-0 trước Campuchia. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

24' Việt Nam kiểm soát thế trận Phút 24’, Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 82 - 18 , buộc Campuchia phải lùi sâu phòng ngự. Sức ép được thể hiện qua dứt điểm 2 - 1 , trong đó Việt Nam trúng đích 2 - 0 , dù nhịp tấn công chưa quá dồn dập.

36' Việt Nam kiểm soát thế trận Đến phút 36, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 79 - 21 và 2 - 0 về số lần dứt điểm trúng đích. Campuchia phải lùi sâu chống đỡ, trong khi sức ép của đội chủ nhà chưa chuyển hóa thành quá nhiều cơ hội rõ rệt.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Việt Nam thay người đầu hiệp hai Phút 46, Iago Bento Fernandes vào sân thay Soknet Hav. Nếu giữ tỷ số 1-0, Việt Nam tạm đứng đầu bảng nhưng vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

46' Rado Mon vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Rado Mon vào sân thay Ty Sa. Việt Nam có sự điều chỉnh khi đang dẫn Campuchia 1-0, mở đầu cho hiệp hai với bộ mặt mới.

46' Nguyễn Xuân Son vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Nguyễn Xuân Son vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức. Việt Nam tiếp tục dẫn Campuchia 1-0 và nếu giữ tỷ số này, đội vẫn tạm đứng đầu bảng, nhưng suất đi tiếp chưa được chốt.

48' Việt Nam áp đảo sau giờ nghỉ Phút 48', Việt Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 78-22 và dứt điểm 6-2. Campuchia đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Việt Nam đã có 4-0 cú sút trúng đích để bảo vệ lợi thế 1-0.

57' Điều chỉnh nhân sự ở phút 57 Phút 57', Sokha Phat vào sân thay Dimong Sophal. Sự thay đổi diễn ra khi Việt Nam đang dẫn 1-0.

60' Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 60', Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 78-22 và tung ra 9-2 cú dứt điểm. Campuchia phải tập trung phòng ngự, khi đội chủ nhà có 4-0 pha dứt điểm trúng đích.

66' Nguyễn Tài Lộc vào sân Phút 66, Nguyễn Tài Lộc vào sân thay Nguyễn Hai Long. Việt Nam tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Campuchia.

71' Campuchia gỡ hòa nhờ Iago Bento Fernandes Phút 71, Iago Bento Fernandes lập công sau đường kiến tạo của Yudai Ogawa, đưa Campuchia gỡ hòa 1-1 trước Việt Nam. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, còn Campuchia đứng thứ tư với 3 điểm; cục diện vẫn chưa được chốt.

72' Việt Nam áp đảo, Campuchia chịu trận Bước sang phút 72, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 77 - 23 và dẫn dứt điểm 11 - 4. Campuchia phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 4 - 1, trong khi tỷ số vẫn đang hòa.

74' Yudai Ogawa nhận thẻ vàng Phút 74, Yudai Ogawa nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở thế giằng co sau khi Campuchia gỡ hòa 1-1.

79' Khổng Minh Gia Bảo vào sân phút 79 Phút 79', Khổng Minh Gia Bảo vào sân thay Phạm Xuân Mạnh. Việt Nam và Campuchia đang hòa 1-1, khiến những phút cuối hứa hẹn căng thẳng.

79' Nguyễn Trần Việt Cường vào sân Phút 79, Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay Nguyễn Quang Hải. Việt Nam có thêm sự điều chỉnh trong thế trận đang ở tỷ số 1-1.

84' Phản lưới giúp Việt Nam dẫn 2-1 Phút 84, Vakhim Im (Campuchia) đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

84' Việt Nam kiểm soát thế trận Sau 84 phút, Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76 - 24 và số lần dứt điểm vượt trội 12 - 4. Campuchia phải chịu sức ép trong phần lớn thời gian, dù Việt Nam đang dẫn 2-1.

85' Mon Vanda vào sân phút 85 Phút 85', Mon Vanda vào sân khi Việt Nam đang dẫn 2-1. Sự thay đổi xuất hiện ngay sau bàn thắng giúp Việt Nam vượt lên.

89' Nguyễn Đình Bắc nới rộng cách biệt 3-1 Phút 89, Nguyễn Đình Bắc lập công, giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 3-1 trước Campuchia. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

90+2' Phạm Gia Hưng vào sân ở phút bù giờ Phút 90+2', Phạm Gia Hưng vào sân thay Trương Tiến Anh, khi Việt Nam đang dẫn Campuchia 3-1. Đây là sự điều chỉnh trong những phút cuối để Việt Nam khép lại trận đấu với lợi thế an toàn.

KT Kết thúc: Việt Nam 3-1 Campuchia Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:54 07/08/2026

Đội hình chính thức Việt Nam Sơ đồ 3-5-2 Campuchia Sơ đồ 4-4-2 1 Patrik Lê Giang 7 Phạm Xuân Mạnh 16 Nguyễn Thành Chung 20 Bùi Hoàng Việt Anh 15 Trương Tiến Anh 8 Lê Phạm Thành Long 19 Nguyễn Quang Hải 14 Nguyễn Hoàng Đức 3 Nguyễn Văn Vĩ 9 Nguyễn Đình Bắc 18 Nguyễn Hai Long 1 Koy Salim 18 Ouk Sovann 24 Im Vakhim 3 Dimong Sophal 15 Tum Makara 17 Ty Sa 8 Samuel Bong 6 Yudai Ogawa 5 Hikaru Mizuno 26 Sokmeng Chea 14 Soknet Hav Dự bị Việt Nam 5 Đoàn Văn Hậu 6 Nhật Minh Nguyễn 10 Đỗ Hoàng Hên 11 Minh Gia Bảo Khổng 12 Nguyễn Xuân Son 13 Geovane Magno Cândido Silveira 17 Gia Hưng Phạm 21 Trung Kiên Trần 22 Việt Cường Nguyễn Trần Campuchia 4 Alisher Mirzaev 7 Iago 11 Mon Rado 12 Suhana Sos 13 Chenmakara Nu 16 Devit Yem 19 Phat Sokha 21 Ly Heng Reth 22 Kimhuy Hul Cập nhật đội hình lúc 19:20 07/08/2026

Việt Nam Thống kê Campuchia 75% Kiểm soát bóng 25% 16 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 2 bàn Iago Bento Fernandes Campuchia 1 bàn Lê Phạm Thành Long Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 8.18 Yudai Ogawa Campuchia 1 kiến tạo · điểm 7.08 Nguyễn Hoàng Đức Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 6.9

Bối cảnh trận đấu

Việt Nam đối đầu Campuchia tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:00 ngày 07/08/2026. Sự khác biệt trên bảng xếp hạng đang tạo ra nền tảng thuận lợi hơn cho Việt Nam: đội đứng đầu với 7 điểm, còn Campuchia xếp hạng 4 với 3 điểm.

Tuy nhiên, khoảng cách về vị trí không tự quyết định diễn biến trên sân. Trận đấu vẫn sẽ được định hình bởi cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Việt Nam có nền tảng ổn định hơn

Phong độ gần đây của Việt Nam là thắng 2 trận, hòa 1 trận và không thua trong 3 trận được thống kê. Chuỗi kết quả này cho thấy đội tuyển đang duy trì được tính ổn định trước cuộc đối đầu với Campuchia.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Việt Nam không chỉ có vị trí dẫn đầu mà còn bước vào trận đấu với trạng thái thi đấu ít biến động. Trong một trận đấu mà đối thủ có thể chủ động thu hẹp không gian, sự kiên nhẫn và khả năng duy trì sức ép sẽ quan trọng không kém những tình huống tạo cơ hội trực tiếp.

Việt Nam cần tránh để lợi thế về vị trí biến thành tâm lý nóng vội. Nếu các đợt lên bóng được triển khai đủ mạch lạc, đội có thể buộc Campuchia phải lùi sâu và liên tục điều chỉnh cự ly giữa các tuyến.

Campuchia cần phản ứng sau hai thất bại

Campuchia có phong độ gần đây gồm 2 trận thua và 1 trận thắng. Hai thất bại liên tiếp là tín hiệu cho thấy đội khách sẽ phải tìm cách cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện khi chống đỡ sức ép.

Với vị trí hạng 4 và 3 điểm, Campuchia không có nhiều lợi thế về mặt trạng thái trước giờ bóng lăn. Dù vậy, tình thế này có thể khiến đội chơi trực diện hơn, thay vì chỉ tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành.

Về mặt chiến thuật, Campuchia cần giữ đội hình đủ chặt trong giai đoạn không có bóng, sau đó chuyển trạng thái nhanh khi đoạt được quyền kiểm soát. Những pha phản công gọn và các tình huống cố định có thể là hướng tiếp cận phù hợp để giảm thời gian phải phòng ngự liên tục.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Việt Nam

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng cả 5 trận, còn Campuchia không có chiến thắng và cũng không có trận hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế rõ ràng cho Việt Nam về sự tự tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải duy trì sự tập trung thay vì dựa vào những kết quả trước đây.

Đối với Campuchia, chuỗi đối đầu bất lợi có thể tạo thêm áp lực tâm lý. Cách tốt nhất để phá vỡ xu hướng đó là duy trì kỷ luật trong từng giai đoạn, đặc biệt khi phải chống lại sức ép liên tục từ Việt Nam.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cuộc đấu giữa khả năng kiểm soát của Việt Nam và cách Campuchia tổ chức phòng ngự. Việt Nam cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hệ thống đối thủ, nhưng không nên đánh mất sự cân bằng khi dâng cao.

Trong khi đó, Campuchia phải bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến không bị nới rộng. Nếu đội khách để Việt Nam có nhiều thời gian xử lý bóng ở khu vực trước hàng phòng ngự, sức ép sẽ gia tăng theo thời gian. Ngược lại, những pha chuyển trạng thái chính xác có thể giúp Campuchia tạo ra các thời điểm gây khó khăn cho đội đầu bảng.

Dữ liệu được cung cấp không nêu đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, những chi tiết này chưa thể được khẳng định trước trận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Việt Nam đang có ưu thế ở cả vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Campuchia vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được tổ chức phòng ngự, tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái và không để chuỗi thất bại ảnh hưởng đến sự tự tin.

Nhìn chung, Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng ổn định và xu hướng đối đầu vượt trội. Dù vậy, đội chủ nhà cần biến lợi thế đó thành khả năng kiểm soát thực tế trên sân, còn Campuchia sẽ phải chơi với sự chặt chẽ và kiên trì trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 5 thắng 0 hòa Campuchia · 0 thắng Việt Nam 4 - 0 Campuchia VN Việt Nam 3 - 0 Campuchia VN Việt Nam 5 - 0 Campuchia VN Campuchia 1 - 2 Việt Nam VN Việt Nam 2 - 1 Campuchia VN

Việt Nam 5 trận gần nhất T H T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 0 Thủng lưới Campuchia 5 trận gần nhất T B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 3 2 1 0 +10 7 T H T 2 Singapore 3 2 1 0 +3 7 T T H 3 Indonesia 3 2 0 1 +4 6 T T B 4 Campuchia 3 1 0 2 -2 3 B B T 5 Đông Timor 4 0 0 4 -15 0 B B B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Việt Nam ✚ Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury) ✚ Duy Manh Do (Knee Injury) ✚ Vi Hao Bui (Torn Ankle Ligaments) ✚ Hieu Minh Nguyen (Cruciate Ligament Tear) Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Nick Taylor (Knee Medial Ligament Tear) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain)