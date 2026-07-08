Tin mới

    Việt Nam 3-1 Campuchia: Việt Nam giành chiến thắng

    Đại Ngàn07/08/2026 15:20

    Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Campuchia với vị trí dẫn đầu và chuỗi kết quả tích cực, trong khi đối thủ cần tạo khác biệt sau hai thất bại gần nhất.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Việt Nam 3-1 Campuchia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Việt Nam3 - 1CampuchiaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Việt Nam tiếp đón Campuchia.

    • 12'Việt Nam áp đảo thế trận từ đầu

      Sau 12 phút, Việt Nam áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 89 - 11, đẩy Campuchia vào thế phòng ngự chịu trận. Nhịp độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà khi chưa có bàn thắng, còn số lỗi chỉ là 0 - 1.

    • 18'Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số cho Việt Nam

      Phút 18, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn sau đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức, đưa Việt Nam vượt lên 1-0 trước Campuchia. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

    • 24'Việt Nam kiểm soát thế trận

      Phút 24’, Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 82 - 18, buộc Campuchia phải lùi sâu phòng ngự. Sức ép được thể hiện qua dứt điểm 2 - 1, trong đó Việt Nam trúng đích 2 - 0, dù nhịp tấn công chưa quá dồn dập.

    • 36'Việt Nam kiểm soát thế trận

      Đến phút 36, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 79 - 21 và 2 - 0 về số lần dứt điểm trúng đích. Campuchia phải lùi sâu chống đỡ, trong khi sức ép của đội chủ nhà chưa chuyển hóa thành quá nhiều cơ hội rõ rệt.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Việt Nam thay người đầu hiệp hai

      Phút 46, Iago Bento Fernandes vào sân thay Soknet Hav. Nếu giữ tỷ số 1-0, Việt Nam tạm đứng đầu bảng nhưng vẫn phải chờ bảng đấu khép lại.

    • 46'Rado Mon vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Rado Mon vào sân thay Ty Sa. Việt Nam có sự điều chỉnh khi đang dẫn Campuchia 1-0, mở đầu cho hiệp hai với bộ mặt mới.

    • 46'Nguyễn Xuân Son vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Nguyễn Xuân Son vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức. Việt Nam tiếp tục dẫn Campuchia 1-0 và nếu giữ tỷ số này, đội vẫn tạm đứng đầu bảng, nhưng suất đi tiếp chưa được chốt.

    • 48'Việt Nam áp đảo sau giờ nghỉ

      Phút 48', Việt Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 78-22 và dứt điểm 6-2. Campuchia đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Việt Nam đã có 4-0 cú sút trúng đích để bảo vệ lợi thế 1-0.

    • 57'Điều chỉnh nhân sự ở phút 57

      Phút 57', Sokha Phat vào sân thay Dimong Sophal. Sự thay đổi diễn ra khi Việt Nam đang dẫn 1-0.

    • 60'Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận

      Phút 60', Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 78-22 và tung ra 9-2 cú dứt điểm. Campuchia phải tập trung phòng ngự, khi đội chủ nhà có 4-0 pha dứt điểm trúng đích.

    • 66'Nguyễn Tài Lộc vào sân

      Phút 66, Nguyễn Tài Lộc vào sân thay Nguyễn Hai Long. Việt Nam tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Campuchia.

    • 71'Campuchia gỡ hòa nhờ Iago Bento Fernandes

      Phút 71, Iago Bento Fernandes lập công sau đường kiến tạo của Yudai Ogawa, đưa Campuchia gỡ hòa 1-1 trước Việt Nam. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, còn Campuchia đứng thứ tư với 3 điểm; cục diện vẫn chưa được chốt.

    • 72'Việt Nam áp đảo, Campuchia chịu trận

      Bước sang phút 72, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 77 - 23 và dẫn dứt điểm 11 - 4. Campuchia phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 4 - 1, trong khi tỷ số vẫn đang hòa.

    • 74'Yudai Ogawa nhận thẻ vàng

      Phút 74, Yudai Ogawa nhận thẻ vàng. Trận đấu đang ở thế giằng co sau khi Campuchia gỡ hòa 1-1.

    • 79'Khổng Minh Gia Bảo vào sân phút 79

      Phút 79', Khổng Minh Gia Bảo vào sân thay Phạm Xuân Mạnh. Việt Nam và Campuchia đang hòa 1-1, khiến những phút cuối hứa hẹn căng thẳng.

    • 79'Nguyễn Trần Việt Cường vào sân

      Phút 79, Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay Nguyễn Quang Hải. Việt Nam có thêm sự điều chỉnh trong thế trận đang ở tỷ số 1-1.

    • 84'Phản lưới giúp Việt Nam dẫn 2-1

      Phút 84, Vakhim Im (Campuchia) đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

    • 84'Việt Nam kiểm soát thế trận

      Sau 84 phút, Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76 - 24 và số lần dứt điểm vượt trội 12 - 4. Campuchia phải chịu sức ép trong phần lớn thời gian, dù Việt Nam đang dẫn 2-1.

    • 85'Mon Vanda vào sân phút 85

      Phút 85', Mon Vanda vào sân khi Việt Nam đang dẫn 2-1. Sự thay đổi xuất hiện ngay sau bàn thắng giúp Việt Nam vượt lên.

    • 89'Nguyễn Đình Bắc nới rộng cách biệt 3-1

      Phút 89, Nguyễn Đình Bắc lập công, giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 3-1 trước Campuchia. Nếu giữ tỷ số này, Việt Nam tạm đứng đầu bảng với 7 điểm, nhưng cục diện vẫn chưa được chốt.

    • 90+2'Phạm Gia Hưng vào sân ở phút bù giờ

      Phút 90+2', Phạm Gia Hưng vào sân thay Trương Tiến Anh, khi Việt Nam đang dẫn Campuchia 3-1. Đây là sự điều chỉnh trong những phút cuối để Việt Nam khép lại trận đấu với lợi thế an toàn.

    • KTKết thúc: Việt Nam 3-1 Campuchia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

    Cập nhật lúc 21:54 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Việt Nam
    Sơ đồ 3-5-2
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Patrik Lê Giang
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    15
    Trương Tiến Anh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    19
    Nguyễn Quang Hải
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    18
    Nguyễn Hai Long
    1
    Koy Salim
    18
    Ouk Sovann
    24
    Im Vakhim
    3
    Dimong Sophal
    15
    Tum Makara
    17
    Ty Sa
    8
    Samuel Bong
    6
    Yudai Ogawa
    5
    Hikaru Mizuno
    26
    Sokmeng Chea
    14
    Soknet Hav
    Dự bị
    Việt Nam
    5 Đoàn Văn Hậu6 Nhật Minh Nguyễn10 Đỗ Hoàng Hên11 Minh Gia Bảo Khổng12 Nguyễn Xuân Son13 Geovane Magno Cândido Silveira17 Gia Hưng Phạm21 Trung Kiên Trần22 Việt Cường Nguyễn Trần
    Campuchia
    4 Alisher Mirzaev7 Iago11 Mon Rado12 Suhana Sos13 Chenmakara Nu16 Devit Yem19 Phat Sokha21 Ly Heng Reth22 Kimhuy Hul
    Cập nhật đội hình lúc 19:20 07/08/2026
    Việt NamThống kêCampuchia
    75%
    Kiểm soát bóng
    25%
    16
    Dứt điểm
    6
    5
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    1
    5
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Nguyễn Đình Bắc
    Nguyễn Đình Bắc
    Việt Nam
    2 bàn
    Iago Bento Fernandes
    Iago Bento Fernandes
    Campuchia
    1 bàn
    Lê Phạm Thành Long
    Lê Phạm Thành Long
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 8.18
    Yudai Ogawa
    Yudai Ogawa
    Campuchia
    1 kiến tạo · điểm 7.08
    Nguyễn Hoàng Đức
    Nguyễn Hoàng Đức
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Bối cảnh trận đấu

    Việt Nam đối đầu Campuchia tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:00 ngày 07/08/2026. Sự khác biệt trên bảng xếp hạng đang tạo ra nền tảng thuận lợi hơn cho Việt Nam: đội đứng đầu với 7 điểm, còn Campuchia xếp hạng 4 với 3 điểm.

    Tuy nhiên, khoảng cách về vị trí không tự quyết định diễn biến trên sân. Trận đấu vẫn sẽ được định hình bởi cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

    Việt Nam có nền tảng ổn định hơn

    Phong độ gần đây của Việt Nam là thắng 2 trận, hòa 1 trận và không thua trong 3 trận được thống kê. Chuỗi kết quả này cho thấy đội tuyển đang duy trì được tính ổn định trước cuộc đối đầu với Campuchia.

    Điểm đáng chú ý nằm ở việc Việt Nam không chỉ có vị trí dẫn đầu mà còn bước vào trận đấu với trạng thái thi đấu ít biến động. Trong một trận đấu mà đối thủ có thể chủ động thu hẹp không gian, sự kiên nhẫn và khả năng duy trì sức ép sẽ quan trọng không kém những tình huống tạo cơ hội trực tiếp.

    Việt Nam cần tránh để lợi thế về vị trí biến thành tâm lý nóng vội. Nếu các đợt lên bóng được triển khai đủ mạch lạc, đội có thể buộc Campuchia phải lùi sâu và liên tục điều chỉnh cự ly giữa các tuyến.

    Campuchia cần phản ứng sau hai thất bại

    Campuchia có phong độ gần đây gồm 2 trận thua và 1 trận thắng. Hai thất bại liên tiếp là tín hiệu cho thấy đội khách sẽ phải tìm cách cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện khi chống đỡ sức ép.

    Với vị trí hạng 4 và 3 điểm, Campuchia không có nhiều lợi thế về mặt trạng thái trước giờ bóng lăn. Dù vậy, tình thế này có thể khiến đội chơi trực diện hơn, thay vì chỉ tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành.

    Về mặt chiến thuật, Campuchia cần giữ đội hình đủ chặt trong giai đoạn không có bóng, sau đó chuyển trạng thái nhanh khi đoạt được quyền kiểm soát. Những pha phản công gọn và các tình huống cố định có thể là hướng tiếp cận phù hợp để giảm thời gian phải phòng ngự liên tục.

    Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Việt Nam

    Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng cả 5 trận, còn Campuchia không có chiến thắng và cũng không có trận hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế rõ ràng cho Việt Nam về sự tự tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải duy trì sự tập trung thay vì dựa vào những kết quả trước đây.

    Đối với Campuchia, chuỗi đối đầu bất lợi có thể tạo thêm áp lực tâm lý. Cách tốt nhất để phá vỡ xu hướng đó là duy trì kỷ luật trong từng giai đoạn, đặc biệt khi phải chống lại sức ép liên tục từ Việt Nam.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cuộc đấu giữa khả năng kiểm soát của Việt Nam và cách Campuchia tổ chức phòng ngự. Việt Nam cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hệ thống đối thủ, nhưng không nên đánh mất sự cân bằng khi dâng cao.

    Trong khi đó, Campuchia phải bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến không bị nới rộng. Nếu đội khách để Việt Nam có nhiều thời gian xử lý bóng ở khu vực trước hàng phòng ngự, sức ép sẽ gia tăng theo thời gian. Ngược lại, những pha chuyển trạng thái chính xác có thể giúp Campuchia tạo ra các thời điểm gây khó khăn cho đội đầu bảng.

    Dữ liệu được cung cấp không nêu đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, những chi tiết này chưa thể được khẳng định trước trận.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Việt Nam đang có ưu thế ở cả vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Campuchia vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được tổ chức phòng ngự, tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái và không để chuỗi thất bại ảnh hưởng đến sự tự tin.

    Nhìn chung, Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng ổn định và xu hướng đối đầu vượt trội. Dù vậy, đội chủ nhà cần biến lợi thế đó thành khả năng kiểm soát thực tế trên sân, còn Campuchia sẽ phải chơi với sự chặt chẽ và kiên trì trong suốt trận đấu.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Việt Nam · 5 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
    19/12/2021
    Việt Nam
    4 - 0
    Campuchia
    VN
    24/11/2018
    Việt Nam
    3 - 0
    Campuchia
    VN
    10/10/2017
    Việt Nam
    5 - 0
    Campuchia
    VN
    05/09/2017
    Campuchia
    1 - 2
    Việt Nam
    VN
    26/11/2016
    Việt Nam
    2 - 1
    Campuchia
    VN
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    THTT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 3.3)
    0
    Thủng lưới
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    TBB
    3
    Trận
    1-0-2
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    7
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam3210+107THT
    2Singapore3210+37TTH
    3Indonesia3201+46TTB
    4Campuchia3102-23BBT
    5Đông Timor4004-150BBBB
    5TBC000000
    Tình hình lực lượng
    Việt Nam
    Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury)
    Duy Manh Do (Knee Injury)
    Vi Hao Bui (Torn Ankle Ligaments)
    Hieu Minh Nguyen (Cruciate Ligament Tear)
    Campuchia
    Sor Rotana (Calf Injury)
    Nick Taylor (Knee Medial Ligament Tear)
    Sokyuth Kim (Ankle Injury)
    Kakada Sin (Ankle Sprain)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Việt Nam 3-1 Campuchia: Việt Nam giành chiến thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO