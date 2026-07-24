Ngày 22/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Nền tảng của hoà bình, an ninh và thịnh vượng”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Dân chủ Congo (nước Chủ tịch HĐBA tháng 7/2026).

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đại diện Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu phát biểu tại phiên thảo luận của HĐBA LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự và phát biểu có Tổng Thư ký LHQ António Guterres cùng đại diện cấp cao từ 65 quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức khu vực và quốc tế. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Guterres cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không hành động quyết liệt và hiệu quả, nạn khai thác trái phép tài nguyên sẽ tiếp tục làm gia tăng bất bình đẳng, bất ổn và bạo lực. Ông Guterres kêu gọi chấm dứt tình trạng này và bảo đảm công bằng trong toàn bộ chuỗi giá trị tài nguyên, trong đó các quốc gia và cộng đồng phải là chủ thể được hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất từ tài nguyên của mình.

Đại diện các nước, tổ chức quốc tế cùng chia sẻ quan ngại và nhấn mạnh vai trò của quản trị tài nguyên một cách có trách nhiệm, minh bạch, bao trùm và bền vững.