Thông tin đối ngoại Việt Nam luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hà Lan Chiều 11/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Rob Jetten.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã đánh giá tiến triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong thời gian qua, trao đổi và thống nhất các định hướng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa quan hệ đối tác toàn diện lên mức cao hơn vì lợi ích của hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Hà Lan, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Hà Lan coi Việt Nam là một đối tác chiến lược hàng đầu ở khu vực trong chính sách đối ngoại mới và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hà Lan.

Quang cảnh cuộc điện đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng, tạo ra cả những thách thức và cơ hội mới, hai bên cho rằng nhu cầu hợp tác và tiềm năng bổ trợ giữa Việt Nam và Hà Lan còn rất lớn. Hà Lan có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ cao, trong khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu và động lực mới về tăng trưởng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan lên tầm cao mới. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự cuộc điện đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường; đồng thời kết nối thị trường tài chính-chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam.

Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát huy hiệu quả hơn nữa hai khuôn khổ đối tác chiến lược hiện có về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước (2010) và nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (2014); tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững; đồng thời đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới. Thủ tướng Chính phủ đề xuất sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn; chú trọng triển khai các dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với Tập đoàn ASML.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất Việt Nam và Hà Lan tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới (Ảnh: THANH GIANG)

Trong hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Thủ tướng đề nghị Hà Lan dành thêm nhiều học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, kinh tế biển xanh. Đồng thời, đề nghị phía Hà Lan đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thuận lợi, phát huy tốt vai trò cầu nối hữu nghị song phương.

Về phía Hà Lan, Thủ tướng Rob Jetten đánh giá cao những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Việt Nam, đặc biệt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cho rằng đây là một “cơ hội khổng lồ” để hai nước mở rộng hợp tác. Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Hà Lan cũng bày tỏ mong muốn tổ chức các đoàn sang Việt Nam nhằm tìm hiểu và mở rộng cơ hội hợp tác, qua đó tăng cường sự hiện diện của Hà Lan tại thị trường Việt Nam và trong khu vực.

Thủ tướng Rob Jetten đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Hà Lan. Về du lịch và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Hà Lan đánh giá cao việc Việt Nam miễn thị thực du lịch cho công dân Hà Lan, đồng thời hoan nghênh việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa hai nước từ tháng 6/2026, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch và mở rộng các hoạt động hợp tác hai nước; nhấn mạnh Hà Lan cam kết tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Tại điện đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai Thủ tướng Việt Nam và Hà Lan đã thành công tốt đẹp, với các định hướng hợp tác mới, mở ra giai đoạn phát triển đầy triển vọng cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan.