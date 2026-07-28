Thông tin đối ngoại Việt Nam mong muốn WTO và WEF tiếp tục hỗ trợ để nâng cao năng lực hội nhập Làm việc với lãnh đạo WTO và WEF tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập, thu hút đầu tư và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn làm việc với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Geneva. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ngày 27/7 đã có cuộc làm việc với Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Jennifer DJ Nordquist.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ, trong đó WTO đóng vai trò trung tâm.

Là một thành viên tích cực, Việt Nam đang chủ động tham gia đóng góp vào các chương trình nghị sự của tổ chức, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định trợ cấp nghề cá giai đoạn 1, đang đàm phán tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2) và rà soát chính sách thương mại định kỳ vào cuối năm 2026.

Trước các thách thức hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị WTO chú trọng 3 định hướng ưu tiên.

Một là, tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách theo hướng cập nhật các quy định để thích ứng với các xu thế mới của thương mại quốc tế, đồng thời phản ánh đầy đủ sự khác biệt về trình độ phát triển và năng lực thực thi của các nước đang phát triển;

Hai là, sớm khôi phục đầy đủ cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm bảo đảm tính dự báo, minh bạch và khả năng thực thi của hệ thống thương mại đa phương;

Ba là, mở rộng chương trình nghị sự đối với các lĩnh vực mới như thương mại số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các xu hướng mới.

Trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, đồng thời phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang tập trung thúc đẩy các đột phá về thể chế, hạ tầng, khoa học-công nghệ, và thu hút nguồn lực toàn diện, đa dạng, trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình "một trung tâm-hai địa điểm" tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, gắn với khu thương mại tự do, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và khung pháp lý thuận lợi.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng mong muốn WTO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, nhất là đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý trong giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại, qua đó giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả các hiệp định và cam kết quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút các nguồn đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Về phần mình, bà Jennifer đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua và ghi nhận những nỗ lực cải cách mạnh mẽ nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tính minh bạch trong xây dựng và thực thi chính sách, và khuyến nghị Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin tới Ban Thư ký WTO về quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật và các chính sách liên quan đến thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Jennifer cũng chia sẻ, dù thương mại toàn cầu đối mặt nhiều biến động, thách thức, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2025 vẫn tăng 4,6% và nhìn chung vẫn tích cực.

Bà Jennifer khẳng định WTO sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước mắt là phối hợp tổ chức thành công Phiên rà soát chính sách thương mại định kỳ của Việt Nam tại WTO vào tháng 11 tới, triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, trong đó có các hoạt động liên quan Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2). Bà cũng khuyến khích Việt Nam cân nhắc, nghiên cứu tham gia Hiệp định Tạo thuận lợi Đầu tư cho phát triển (IFD).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã mời lãnh đạo WTO thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi các định hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp làm việc với Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Andre Hoffmann và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tại cuộc gặp ở trụ sở của WEF, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chia sẻ thông tin về các nỗ lực và kết quả tích cực của Việt Nam trong cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc đạt được tốc độ tăng trưởng hơn 8,2% trong 06 tháng đầu năm 2026.

Trước nhu cầu vốn rất lớn cho giai đoạn phát triển sắp tới, trong đó dự kiến 80% đến từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng đề nghị WEF tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác công-tư, kết nối giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

Trên cơ sở các kết quả tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-WEF thời gian qua, nổi bật là hỗ trợ thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, Phó Thủ tướng đề nghị WEF tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Trong đó, hai bên cần chú trọng xây dựng chương trình hợp tác Việt Nam-WEF giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại. WEF cần nghiên cứu đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam trở thành sự kiện thường niên trong hệ sinh thái hội nghị của WEF, tăng cường kết nối mạng lưới doanh nghiệp, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế với Việt Nam, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động của Năm APEC 2027.

Về phía WEF, ông Andre Hoffmann đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là việc duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, cùng những cải cách mạnh mẽ về thể chế và môi trường đầu tư.

Ông cho rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực, có nhiều tiềm năng trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo WEF cho rằng cuộc cạnh tranh toàn cầu về AI và các công nghệ mới không chỉ là cạnh tranh về công nghệ mà còn về khả năng huy động nguồn lực, bảo đảm năng lượng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những quốc gia có môi trường chính sách minh bạch, ổn định và có thể dự báo, coi đây là điều kiện quan trọng để đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Ông Andre Hoffmann khẳng định WEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc tăng cường kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, các tập đoàn và định chế tài chính hàng đầu thế giới; hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế thử nghiệm chính sách, hợp tác công-tư, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

WEF cũng sẵn sàng làm cầu nối để giới thiệu các nhà đầu tư quốc tế, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, ông Andre Hoffmann bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027, đồng thời rất mong được đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2027 tại Davos.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng đã đến thăm và làm việc với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đại sứ quán đạt được trong công tác tham mưu, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ, đặc biệt là việc góp phần thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước, hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Khối Thương mại tự do (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên, tiến tới ký kết vào tháng 10/2026.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kết nối hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai bên.

Phó Thủ tướng chia sẻ Việt Nam đang đẩy mạnh huy động các nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển, nhất là khi Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu đi vào vận hành.



Quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ tiếp tục phát triển tích cực, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai bên, nhất là tận dụng thế mạnh của Thụy Sĩ là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Qua đó, Đại sứ quán cần chú trọng tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia của Thụy Sĩ; đồng thời tận dụng hiệu quả Hiệp định Việt Nam-EFTA, qua đó, tăng cường mở rộng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.