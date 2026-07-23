Chính trị Viết tiếp hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ Cho đến tận hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ chưa có tên là một khoảng trống trong lòng thân nhân, là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình đang mòn mỏi đi tìm người thân.

Xác nhận thông tin thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu ADN Công an tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Cho đến tận hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ chưa có tên là một khoảng trống trong lòng thân nhân, là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình đang mòn mỏi đi tìm người thân. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ đang được thực hiện bằng tất cả sự thành kính, nghĩa tình và trách nhiệm không chỉ thắp lên thêm niềm hy vọng đoàn tụ, tạo cơ hội để các gia đình có thể tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi, mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ Công an đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tại tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 22-27/7, Công an tỉnh đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 3.700 thân nhân liệt sĩ tại 18 điểm lấy mẫu cố định đặt ở trụ sở Công an các xã, phường và thông qua 3 Tổ công tác lưu động đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ. Đợt cao điểm huy động 1.267 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng trên địa bàn tỉnh phối hợp tham gia. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN, ông Đào Văn Nhân, 87 tuổi, ở tổ dân phố Đọ, phường Mỹ Lâm chia sẻ, việc lấy mẫu ADN không đơn thuần là thực hiện một thủ tục phục vụ công tác giám định mà còn là sự gửi gắm niềm hy vọng sau hơn nửa thế kỷ gia đình mòn mỏi chờ đợi tin tức của hai người em trai đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nhân tin rằng, cùng với sự phát triển của khoa học và quyết tâm của các cơ quan chức năng, sẽ có ngày những Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc được gọi đúng tên và trở về trong vòng tay gia đình.

Ông Nhân có hai người em trai hy sinh trên chiến trường miền nam là liệt sĩ Đào Văn Toàn (hy sinh năm 1968) và liệt sĩ Đào Xuân Hoa (hy sinh năm 1972). Hơn 50 năm trôi qua, hành trình tìm kiếm người thân của gia đình vẫn chưa có hồi kết. Không biết bao nhiêu lần gia đình ông đã đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ, dò hỏi đồng đội cũ, nhưng vẫn không có thông tin gì. “Ở tuổi gần đất xa trời, tôi chẳng còn mong gì cho bản thân nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể tìm thấy và đưa các em về với quê hương, tổ tiên. Nếu tôi không còn nữa thì con cháu cũng biết nơi các chú yên nghỉ mà hương khói, thờ phụng, đó là mong mỏi lớn nhất của gia đình tôi trong hơn 50 năm qua”, ông Nhân xúc động chia sẻ.

Cũng mang theo niềm hy vọng, từ sáng sớm, bà Lù Thị Sung, dân tộc H’Mông ở thôn Vàng On, xã Hùng Lợi, đã vượt gần 60km đường đèo để có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN đặt tại Công an phường Minh Xuân. Anh trai bà là liệt sĩ Lù Lao Chín đã anh dũng hy sinh tại Hà Quảng, Cao Bằng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979. Cầm phiếu đăng ký, lặng lẽ đưa cánh tay để cán bộ y tế lấy mẫu máu, bà Sung không giấu nổi sự xúc động. Đối với bà, giọt máu hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn gửi gắm niềm tin của cả gia đình vào sự tiến bộ của khoa học và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ. “Tôi chỉ mong thông qua việc xét nghiệm ADN sẽ có ngày tìm được anh tôi và đưa anh về với quê hương, để con cháu có nơi thắp nén hương mỗi dịp giỗ, Tết”, bà Sung nghẹn ngào chia sẻ.

Tính đến ngày 10/6, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã cập nhật 6.253 thân nhân hưởng trợ cấp trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có 2.278 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 3.975 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đối với liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cập nhật hơn 5.600 thông tin thân nhân theo dòng họ mẹ (trong diện thu mẫu ADN) và đăng ký thu nhận sinh phẩm ADN đối với hơn 4.000 thân nhân.

Đồng chí Đỗ Đình Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tường cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phường đã huy động các tổ dân phố, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cùng tham gia rà soát, liên hệ với từng gia đình thân nhân liệt sĩ, hướng dẫn đầy đủ các thủ tục để việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, không bỏ sót trường hợp nào.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, thuận lợi lớn nhất trong quá trình triển khai là sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của đông đảo thân nhân liệt sĩ. Việc khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp công tác rà soát, đối chiếu thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn khi số lượng mẫu cần thu nhận rất lớn trong thời gian ngắn; nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, khiến cho việc tổ chức các tổ thu nhận mẫu lưu động cần nhiều nhân lực và thời gian hơn.

“ Chiến dịch 500 ngày đêm là mệnh lệnh từ trái tim, là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Mỗi liệt sĩ là một phần máu thịt của Tổ quốc, là một câu chuyện dang dở của quê hương, của gia đình, của những người thân đang mong mỏi chờ tin. Vì thế, từng việc làm hôm nay không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà còn thể hiện sự tri ân, bù đắp, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, để tiếp nối nghĩa tình thiêng liêng với các Anh hùng Liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Chiến dịch 500 ngày đêm” là mệnh lệnh từ trái tim, là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Mỗi liệt sĩ là một phần máu thịt của Tổ quốc, là một câu chuyện dang dở của quê hương, của gia đình, của những người thân đang mong mỏi chờ tin. Vì thế, từng việc làm hôm nay không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà còn thể hiện sự tri ân, bù đắp, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, để tiếp nối nghĩa tình thiêng liêng với các Anh hùng Liệt sĩ.

Ông Đào Văn Nhân, 87 tuổi, ở tổ dân phố Đọ, phường Mỹ Lâm được lực lượng y tế thu mẫu sinh phẩm ADN.

Với quyết tâm thu nhận mẫu sinh phẩm cho 100% số thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, phát huy cao nhất trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn, khoa học, đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng thời gian. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tỉ mỉ, cẩn trọng, chu đáo cao nhất trong từng khâu, từng bước.

Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ còn nhiều gian nan, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân cùng những tiến bộ của khoa học-kỹ thuật, hy vọng ngày càng có thêm nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính, sẽ trở về với đúng tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay của gia đình và quê hương.