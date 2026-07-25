Quốc phòng - An ninh Viết tiếp những cuộc trở về bằng ADN Hơn 6.300 mẫu ADN từ thân nhân và hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được thu nhận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mở ra cơ hội xác định danh tính những người con đã hi sinh vì Tổ quốc.

Cả xã hội đang chung tay để tìm lại tên cho liệt sĩ

Khẩn trương thu nhận mẫu ADN

Được giao tham mưu toàn diện cho đợt thu nhận sinh phẩm ADN, Công an tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc công an các xã, phường hoàn thiện danh sách, cập nhật dữ liệu. Đơn vị phối hợp với đơn vị xét nghiệm thống nhất quy trình, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác thu nhận. Trong đợt cao điểm từ ngày 23 - 26/7/2026, Công an tỉnh thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân theo họ ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thượng tá Võ Xuân Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đơn vị đã thành lập 16 điểm thu nhận cố định, đồng thời tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại.

Lực lượng công an tới tận nhà thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Công việc được triển khai trong điều kiện khẩn trương bởi thân nhân trực hệ của các liệt sĩ phần lớn đều đã cao tuổi. Sau khi thu nhận, các mẫu sinh phẩm phải được chuyển ra Hà Nội trong vòng 24 giờ, trong khi sân bay tại Lâm Đồng chưa hoạt động trở lại. “Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực cao nhất”, Thượng tá Võ Xuân Bình khẳng định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đang thu thập 4.845 mẫu ADN từ hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hành trình lấy mẫu ADN được thực hiện theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hài cốt được bảo quản nguyên vẹn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám định. 2 nguồn mẫu ADN từ thân nhân và từ hài cốt liệt sĩ đang cùng mở ra cánh cửa xác định danh tính những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Mỗi người dân đều đóng góp sức mình vào chiến dịch 500 ngày đêm

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Nếu sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là điều kiện cần thì sự đồng hành của toàn xã hội chính là điều kiện đủ để Chiến dịch 500 ngày đêm đi đến thành công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các cấp, các ngành xác định đây là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phát đi thư ngỏ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hoặc địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ; chia sẻ thông tin từ người thân, đồng đội, nhân chứng lịch sử; cung cấp hình ảnh, thư từ, nhật ký, sơ đồ, kỷ vật và các tài liệu liên quan; phối hợp với cơ quan chức năng trong khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ khi có thông tin xác thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: “Mỗi thông tin được cung cấp hôm nay có thể là manh mối quý giá, góp phần đưa những người con ưu tú của dân tộc trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm mong đợi, qua đó tiếp nối và lan tỏa truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam”.

Theo cựu chiến binh Trần Quốc Dũng (xã Tân Hội), việc cả đất nước đang dồn sức cho Chiến dịch 500 ngày đêm mang lại niềm xúc động và hi vọng lớn cho những người lính năm xưa.

Những kết quả bước đầu mới chỉ là chặng khởi đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm. Phía trước vẫn còn nhiều mục tiêu lớn cần hoàn thành, đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.