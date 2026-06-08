Thuế - Tài chính VietinBank và Thuế tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số Sáng 6/8, Thuế tỉnh Lâm Đồng và các chi nhánh VietinBank trên địa bàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh tại đầu cầu ViettinBank Chi nhánh Lâm Đồng

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách thuế; hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại; thúc đẩy thanh toán điện tử và triển khai các giải pháp số hóa trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế.



Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng và VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng thực hiện nghi thức ký kết

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Kim Dung, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vinh dự được VietinBank giao đại diện cùng các chi nhánh Bình Thuận, Đắk Nông và Bảo Lộc tham gia ký kết chương trình hợp tác với Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế trong triển khai chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Bà Huỳnh Thị Kim Dung, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

“ VietinBank xác định chuyển đổi số là một trong những định hướng chiến lược, qua đó không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và thuận tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bà Huỳnh Thị Kim Dung, Giám đốc VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng

Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng dự buổi lễ

Việc kết nối chặt chẽ giữa hệ thống ngân hàng và cơ quan Thuế được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính, nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế, cũng như thúc đẩy quá trình số hóa các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.



Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng đánh giá chương trình hợp tác sẽ tạo cơ sở để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên và xây dựng môi trường giao dịch hiện đại, minh bạch, an toàn, thuận tiện.



VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm đến Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tại chương trình, đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng và VietinBank Chi nhánh Lâm Đồng đã thực hiện nghi thức ký kết. Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn người dân và cộng đồng doanh nghiệp.