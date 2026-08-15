Du lịch Vietravel khởi động mùa thu 2026: Đa dạng hành trình - Gia tăng quyền lợi cho du khách

Ngày 15/8/2026 - Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chính thức khởi động chiến dịch Thu 2026 với thông điệp “Khởi hành Mùa Vàng - Đón ngàn điều may”. Chương trình diễn ra từ ngày 15/8 đến 31/10/2026 nhằm giới thiệu hệ sản phẩm Thu - Đông trong nước và quốc tế được phát triển theo đặc trưng mùa tại từng điểm đến. Đồng thời, triển khai nhiều chính sách ưu đãi linh hoạt nhằm gia tăng quyền lợi và giúp du khách chủ động hơn trong kế hoạch du lịch những tháng cuối năm.

Mở đầu chiến dịch, Vietravel tổ chức sự kiện “Mở mùa Thu 2026 - Siêu hội 5 châu” trong 2 ngày 15 - 16/08 tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp tư vấn hành trình, trải nghiệm văn hóa, điểm đến và nhiều quyền lợi dành riêng cho khách hàng đăng ký tour.

Mở mùa tại Vietravel Lâm Đồng

Khi trải nghiệm theo mùa trở thành động lực du lịch

Nửa đầu năm 2026, thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt khoảng 81 triệu lượt, tăng 4,5% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%. Cùng với tăng trưởng về quy mô, ngành du lịch đang chú trọng hơn đến chất lượng và chiều sâu trải nghiệm.

Sau mùa cao điểm hè, xu hướng du lịch dần chuyển sang giai đoạn lựa chọn linh hoạt hơn, khi thời điểm trải nghiệm điểm đến ngày càng tạo nên sức hấp dẫn của hành trình. Hokkaido đón Thu sớm với những cánh rừng chuyển sắc; Hàn Quốc nổi bật với mùa lá đỏ tại Seoul, đảo Nami và các vùng núi; châu Âu cuốn hút bởi cảnh quan miền quê, mùa thu hoạch nho và ẩm thực theo mùa; Hoa Kỳ rực rỡ với sắc Thu đặc trưng của Bắc Mỹ. Trong khi Bắc bán cầu bước vào Thu - Đông, New Zealand và Australia lại đón mùa xuân với điều kiện thời tiết và cảnh quan hoàn toàn khác biệt.

Qua nghiên cứu hành vi khách hàng, Vietravel ghi nhận nhu cầu du lịch mùa Thu ngày càng phân hóa rõ theo từng nhóm. Khách trung niên ưu tiên lịch trình hợp lý và chất lượng dịch vụ; các cặp đôi, nhóm bạn và khách văn phòng quan tâm nhiều đến cảnh quan, trải nghiệm mới và yếu tố cảm xúc; trong khi nhóm gia đình đa thế hệ cần những hành trình có khả năng cân bằng nhu cầu của nhiều độ tuổi.

Trên cơ sở đó, Vietravel tiếp tục phát triển hệ sản phẩm Thu - Đông theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng đồng thời ba yếu tố: đúng thời điểm - đúng trải nghiệm - phù hợp nhu cầu của từng nhóm du khách.

Chùm sản phẩm Thu - Đông đa dạng, mở lối hành trình thưởng ngoạn mùa vàng rực rỡ

Đón mùa du lịch cuối năm, Vietravel phát triển hệ sản phẩm trải dài từ những chuyến đi ngắn trong nước đến các hành trình quốc tế dài ngày, đáp ứng nhiều nhu cầu về thời gian, ngân sách và phong cách trải nghiệm.

Mở mùa tại Vietravel Lâm Đồng

Trong nước, Vietravel tập trung phát triển những hành trình kết hợp cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa. Nổi bật tại miền Bắc là cung đường Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Làng Lô Lô Chải - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể, kết nối mùa hoa tam giác mạch với không gian văn hóa vùng cao tại Lô Lô Chải, Pả Vi, làng đá Khuổi Ky, sông Nho Quế và những danh thắng đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Bên cạnh đó, hành trình Hà Nội - Chuyến tàu 5 cửa ô - Hạ Long - Ninh Bình - Bái Đính - Tam Cốc kết nối trải nghiệm đô thị, di sản và cảnh quan miền Bắc trong một chuyến đi ngắn ngày. Các sản phẩm Đà Lạt, Ninh Chữ - Vĩnh Hy, Đà Nẵng - Huế - Hội An, Phú Quốc và miền Tây tiếp tục được duy trì, hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày của gia đình, cặp đôi, nhóm bạn và khách văn phòng.

Ở thị trường nước ngoài, Đông Bắc Á và Trung Quốc tiếp tục là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong mùa Thu năm nay. Tại Nhật Bản, Vietravel giới thiệu nhiều lựa chọn từ Tokyo, Kyoto, Osaka đến Hokkaido. Hành trình Hokkaido - Chitose - Noboribetsu - Cáp treo Usuzan - Sapporo - Otaru - Công viên Shiroi Koibito kết hợp thưởng ngoạn mùa lá đỏ, trải nghiệm Onsen, khám phá phố cảng Otaru và văn hóa - ẩm thực địa phương. Trong khi đó, hành trình Tokyo - Núi Phú Sĩ - Oshino Hakkai - Làng Obara - Shizuoka - Nagoya kết hợp cảnh quan quanh Phú Sĩ, trà đạo, tàu cao tốc Shinkansen và sắc hoa anh đào mùa Thu tại Obara. Hàn Quốc, mùa lá đỏ tiếp tục là một trong những trải nghiệm được chú trọng. Từ đảo Nami, các cung điện và làng Hanok tại Seoul đến Busan và Suwon, Vietravel xây dựng nhiều hành trình kết hợp giữa cảnh sắc mùa Thu, văn hóa truyền thống và đời sống đương đại. Các chương trình nổi bật gồm Seoul - đảo Nami - Lotte World - làng cổ Eunpyeong Hanok và Busan - làng bích họa Gamcheon - Seoul - đảo Nami - Korean Folk Village - Suwon, với trải nghiệm tàu cao tốc KTX.

Danh mục Trung Quốc được mở rộng theo hướng gia tăng những cung đường có tính khám phá. Tại Bắc Kinh, hành trình Cổ Bắc Thủy Trấn - Vạn Lý Trường Thành Tư Mã Đài - Di Hòa Viên - Vườn Bách Thảo Bắc Kinh khai thác cảnh sắc mùa Thu miền Bắc Trung Quốc. Tại Tứ Xuyên, chương trình Thành Đô - Tất Bằng Câu - Cổ Nhĩ Câu - Núi Tứ Cô Nương - Song Kiều Câu đưa du khách đến với không gian núi rừng và cao nguyên đặc trưng. Tân Cương tiếp tục được Vietravel phát triển như một trong những dòng sản phẩm dành cho nhóm khách yêu thích trải nghiệm và khám phá.

Ở nhóm hành trình xa, Vietravel tiếp tục mở rộng sản phẩm đến châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Phi. Từ cung đường Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican, Đức - Áo - Thụy Sĩ đến Vancouver - Victoria - Whistler tại Canada, mỗi hành trình được lựa chọn nhằm khai thác những nét đặc trưng của điểm đến trong mùa giao sắc. Đến Nam bán cầu, du khách có thể lựa chọn Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Yarra Valley tại Australia hoặc hành trình Christchurch - Mt. Cook - Queenstown - Milford Sound - Waitomo - Rotorua - Auckland tại New Zealand, nơi mùa xuân mở ra một sắc thái hoàn toàn khác với Thu - Đông tại Bắc bán cầu. Thông qua việc phát triển sản phẩm gắn với mùa và thời điểm trải nghiệm, Vietravel hướng đến việc giúp khách hàng không chỉ “đi đâu”, mà quan trọng hơn là “đi vào thời điểm nào để cảm nhận trọn vẹn nhất giá trị của điểm đến”.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, chia sẻ: “Mỗi mùa trong năm đều mang đến sắc thái riêng và ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong cách du khách lựa chọn du lịch. Vì vậy, với Vietravel, phát triển sản phẩm Thu - Đông không chỉ là đưa khách hàng đến những nơi có cảnh quan đẹp vào thời điểm thích hợp, mà còn là quá trình tinh chỉnh lịch trình và gia tăng chiều sâu trải nghiệm để du khách có thể cảm nhận trọn vẹn hơn giá trị của thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa”.

Chương trình ưu đãi linh hoạt, gia tăng quyền lợi theo từng nhu cầu du lịch

Cùng với chùm sản phẩm Thu - Đông đa dạng, Vietravel triển khai chương trình khuyến mại “Khởi hành Mùa Vàng - Đón ngàn điều may” từ ngày 15/8 đến 31/10/2026, với hệ quyền lợi được thiết kế theo nhiều nhóm nhu cầu. Thay vì tập trung vào một hình thức giảm giá duy nhất, chương trình kết hợp ưu đãi đặt sớm, quyền lợi dành cho gia đình, hội nhóm và khách hàng thân thiết cùng những giải pháp giúp du khách chủ động hơn trong việc sắp xếp ngân sách và kế hoạch du lịch của mình.

Chùm sản phẩm Thu - Đông đa dạng với nhiều chương trình du lịch hấp dẫn

Theo đó, Vietravel triển khai chương trình ưu đãi đặt sớm dành cho các hành trình du lịch nước ngoài. Cụ thể, với khách hàng đăng ký từ 90 ngày trước ngày khởi hành sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 3 triệu đồng/khách đối nhóm tour châu Âu (Vương quốc Anh, các nước thuộc Liên minh Châu Âu - EU và Nga) - châu Mỹ; Nhật Bản - Úc lên đến 2 triệu đồng/khách; Trung Quốc - Hàn Quốc lên đến 1 triệu đồng/khách. Các mức quyền lợi được điều chỉnh tương ứng với thời điểm đăng ký và dòng sản phẩm, qua đó khuyến khích khách hàng chủ động lên kế hoạch sớm cho những hành trình cần nhiều thời gian chuẩn bị.

Đối với nhóm khách gia đình, hội bạn và nhóm đông người, Vietravel thiết kế các mức ưu đãi tăng dần theo quy mô booking. Với tour trong nước (từ 2 ngày trở lên) đăng ký từ 15/8 đến 31/10/2026, booking từ 3 - 5 khách sẽ nhận ưu đãi 1 triệu đồng, từ 6 - 9 khách giảm 1,5 triệu đồng và từ 10 khách trở lên giảm 3 triệu đồng/booking. Riêng trong giai đoạn từ 15 - 23/8, một số tuyến nội địa còn áp dụng chương trình miễn phí giá tour cơ bản cho khách thứ 4 khi nhóm đăng ký đủ 4 người lớn; đồng thời, trên các tuyến Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng và Quy Nhơn khởi hành dịp Lễ 2/9, 1 trẻ em từ 2 đến dưới 11 tuổi đi cùng tối thiểu 2 người lớn có thể được miễn phí giá tour theo điều kiện chương trình.

Đồng thời, từ nay đến hết ngày 15/9/2026, Quý khách hàng đăng ký tour trọn gói du lịch trong nước còn có cơ hội nhận thêm những quà tặng du lịch thiết thực như gối kê cổ và túi jean thân thiện với môi trường. Không chỉ gia tăng quyền lợi khi đăng ký tour, các phần quà được Vietravel lựa chọn theo hướng tiện dụng, đồng hành cùng du khách trong suốt hành trình và góp phần mang đến trải nghiệm thoải mái, thuận tiện hơn trên mỗi chuyến đi.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa Thu - Đông năm nay là chương trình “Giữ giá khởi hành”, được phát triển từ nhu cầu thực tế của khách hàng khi muốn đăng ký tour từ sớm nhưng vẫn cần thêm thời gian để sắp xếp lịch trình cá nhân.

Theo đó, khi thanh toán trước từ 30% giá trị tour, khách hàng có thể giữ nguyên mức giá đã đăng ký trong 6 tháng; với mức thanh toán từ 50%, thời gian giữ giá kéo dài đến 9 tháng và khi hoàn tất 100% giá trị tour, thời gian giữ giá lên đến 12 tháng. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn ngày khởi hành phù hợp trong hệ thống sản phẩm đang mở bán của tuyến theo điều kiện chương trình.

Thông qua ưu đãi này, Vietravel hướng đến việc giúp du khách chủ động với mức giá đã lựa chọn, đồng thời có thêm thời gian sắp xếp công việc, người đồng hành và kế hoạch tài chính, qua đó giảm bớt những băn khoăn thường gặp khi lên kế hoạch cho các hành trình dài ngày hoặc cần chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh đó, Vietravel tiếp tục gia tăng quyền lợi khách hàng thông qua ưu đãi thanh toán dành cho chủ thẻ JCB, quyền lợi Vietravel Plus cùng nhiều quà tặng theo chuyên tuyến. Riêng với các hành trình Nhật Bản, khách hàng đăng ký tour trọn gói từ 02 khách trở lên trên một số chương trình áp dụng còn có cơ hội nhận set voucher mua sắm tại AEON Mall Narita hoặc AEON Mall Rinku Sennan; đồng thời, trong giai đoạn từ 15/08 đến 15/09/2026, khách đặt tour Nhật Bản còn được tặng thêm e-voucher ưu đãi 8% theo điều kiện chương trình, góp phần mở rộng trải nghiệm mua sắm và gia tăng giá trị cho hành trình khám phá xứ sở hoa anh đào.

Mở mùa Thu 2026 - “Siêu hội 5 châu”: Cơ hội chạm nhịp giao mùa cùng Vietravel

Trong 2 ngày 15 và 16/08, Vietravel tổ chức sự kiện Mở mùa Thu 2026 với chủ đề “Siêu hội 5 châu” tại Trụ sở chính (190 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh). Không chỉ là điểm hẹn để khách hàng tìm hiểu sản phẩm và nhận tư vấn các hành trình du lịch một cách trực tiếp, sự kiện được phát triển thành không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ nhiều điểm đến, đưa những lát cắt văn hóa, ẩm thực và phong cách du lịch quốc tế đến gần hơn với khách tham dự. Từ không gian âm nhạc, ẩm thực châu Âu, hoạt động mix & match nước hoa, talkshow “Chinh phục Visa Mỹ” đến thưởng thức matcha - mochi Nhật Bản, Photobooth AI, đố vui văn hóa và các hoạt động tự trang trí (DIY) dành cho khách tham dự.

Song song đó, khách hàng đăng ký tour trực tiếp tại sự kiện còn được hưởng nhiều quyền lợi mở mùa như giảm thêm đến 1,5 triệu đồng/booking với một số tuyến hành trình, giảm 50% giá tour cho khách thứ 5 trên các sản phẩm áp dụng và cơ hội tham gia “Bốc thăm may mắn - Trẩy hội rinh quà” với booking từ 30 triệu đồng, qua đó gia tăng trải nghiệm và quyền lợi ngay từ thời điểm lên kế hoạch cho hành trình Thu - Đông.

Đồng hành cùng du khách trên những hành trình giàu trải nghiệm theo mùa

Thông qua chiến dịch “Khởi hành Mùa Vàng - Đón ngàn điều may”, Vietravel tiếp tục định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, từ lựa chọn điểm đến, thời điểm khởi hành và thiết kế lịch trình đến chính sách thanh toán, quyền lợi và chăm sóc trong suốt hành trình.

Không chỉ mở rộng số lượng điểm đến, Vietravel hướng đến việc nâng cao giá trị của từng chuyến đi, để hành trình mùa Thu - Đông trở thành cơ hội tận hưởng những thời khắc đẹp của điểm đến, khám phá chiều sâu văn hóa, kết nối với người đồng hành và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết chương trình, các sản phẩm du lịch Thu - Đông và ưu đãi tại website travel.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 131 321 để được tư vấn cụ thể.