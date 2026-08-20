Vikingur Reykjavik 1-3 Borac Banja Luka: Borac Banja Luka giành chiến thắng Vikingur Reykjavik gặp Borac Banja Luka lúc 01:00 ngày 21/08/2026 ở thể thức loại trực tiếp, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà sau lần gặp gần nhất.

Vikingur Reykjavik 1 - 3 Borac Banja Luka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vikingur Reykjavik tiếp đón Borac Banja Luka.

21' L. Juricic lập công, Borac Banja Luka mở tỷ số Phút 21, nhận đường kiến tạo từ S. Herrera , L. Juricic dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Borac Banja Luka vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng sớm mang lại lợi thế cực kỳ quan trọng cho đội khách ngay trên sân Víkingsvollur Stadium trong khuôn khổ vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

23' M. Jojic nâng tỷ số lên 0-2 cho Borac Banja Luka Phút 23', nhận đường kiến tạo từ L. Juricic , M. Jojic dứt điểm chuẩn xác giúp Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt. Tỷ số nhanh chóng được nâng lên 0-2 nghiêng về đội khách ngay trên sân Víkingsvollur Stadium.

41' N. Hansen nhận thẻ vàng Phút 41, N. Hansen của Vikingur Reykjavik phải nhận thẻ vàng trong lúc đội chủ nhà đang bị Borac Banja Luka dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Borac dẫn trước sau hiệp một Khép lại hiệp một, Borac Banja Luka tạo khác biệt bằng lợi thế 0 - 2 dù thế trận cầm bóng cân bằng 50% - 50%. Vikingur Reykjavik chưa tạo được sức ép đáng kể, khi Borac cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 0 - 1.

57' Borac Banja Luka bảo vệ lợi thế hai bàn Bước sang phút 57, Borac Banja Luka vẫn duy trì lợi thế dẫn 0 - 2 dù thế trận diễn ra khá cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Nhịp độ trận đấu diễn ra vừa phải khi chỉ số phạt góc mới là 0 - 1 và hai bên chưa tạo ra quá nhiều sức ép lên khung thành của nhau.

67' Vikingur Reykjavik điều chỉnh nhân sự, H. Magnusson vào sân Phút 67, Vikingur Reykjavik quyết định thực hiện sự thay đổi người khi H. Magnusson được tung vào sân để thay thế cho S. Thordarson . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm rút ngắn khoảng cách trong thế bị Borac Banja Luka dẫn trước 0-2.

67' Vikingur Reykjavik điều chỉnh nhân sự ở phút 67 Phút 67, Vikingur Reykjavik thực hiện sự thay đổi người khi V. Ingimundarson được tung vào sân thế chỗ N. Hansen . Trong thế bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

70' Borac Banja Luka duy trì lợi thế 0 - 2 Bước sang phút 70, Borac Banja Luka tiếp tục bảo vệ thành công lợi thế dẫn 0 - 2 trước Vikingur Reykjavik. Dù tỷ lệ cầm bóng đang ở mức cân bằng 50% - 50%, đội khách vẫn chơi chặt chẽ để duy trì sự an toàn với chỉ số phạt góc 0 - 1 cùng số lần phạm lỗi 1 - 4.

73' Thẻ vàng cho A. Esiti của Borac Banja Luka Phút 73, tiền vệ A. Esiti bên phía Borac Banja Luka phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Án phạt đến với cầu thủ đội khách đúng vào thời điểm Vikingur Reykjavik vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và liên tục gia tăng sức ép trên sân Víkingsvollur Stadium.

74' Borac Banja Luka điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Borac Banja Luka tung A. Roguljic vào sân thay cho D. Hrelja . Động thái thay người này diễn ra ngay sau khi Vikingur Reykjavik rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhằm giúp đội khách tăng cường sức trẻ và củng cố lại thế trận.

75' G. Sigurdsson sút phạt đền thành công, Vikingur Reykjavik rút ngắn tỷ số 1-2 Phút 75, G. Sigurdsson dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Vikingur Reykjavik. Pha lập công quan trọng này thắp lại hy vọng giành kết quả có lợi cho đội chủ nhà sau khi bị dẫn trước hai bàn từ sớm.

79' A. Hiros của Borac Banja Luka nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Hiros bên phía Borac Banja Luka . Sau khi Vikingur Reykjavik rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 75, đội khách đang phải gia tăng áp lực tranh chấp nhằm bảo vệ lợi thế mong manh.

82' Vikingur Reykjavik tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ Phút 82, Vikingur Reykjavik quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung R. Thorkelsson vào sân thay cho G. Vatnhamar . Trong thế bị dẫn 1-2, đội chủ nhà đang nỗ lực dồn lực lượng nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận.

83' Borac Banja Luka tung M. Deket vào sân thế chỗ A. Hiros Phút 83, Borac Banja Luka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Deket được tung vào sân thay cho A. Hiros . Việc rút A. Hiros — người vừa nhận thẻ vàng ở phút 79 — ra nghỉ được xem là bước điều chỉnh nhằm gia cố tuyến giữa và bảo vệ lợi thế dẫn 1-2 của đội khách trong những phút còn lại.

83' Borac Banja Luka thay người gia cố đội hình ở phút 83 Phút 83, Borac Banja Luka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. Djajic được tung vào sân để thay thế cho S. Savic . Trong bối cảnh đội chủ nhà Vikingur Reykjavik vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, điều chỉnh này nhằm giúp đội khách tăng cường sự chắc chắn và bảo toàn lợi thế ở những phút cuối.

84' Vikingur Reykjavik gia tăng áp lực tìm bàn gỡ Tiến về phút 84, Vikingur Reykjavik nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Borac Banja Luka dẫn 1-2 . Dù thời lượng cầm bóng cân bằng 50% - 50% , đội chủ nhà nhỉnh hơn ở các tình huống cố định với phạt góc 5 - 1 trong thế trận quyết liệt có 8 - 7 lần phạm lỗi.

86' L. Juricic nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Borac Banja Luka Phút 86, L. Juricic ghi bàn nâng tỷ số lên 1-3 cho Borac Banja Luka từ đường kiến tạo của P. Djajic . Bàn thắng muộn giúp đội khách tái lập khoảng cách an toàn trước Vikingur Reykjavik.

90+1' Borac Banja Luka thay người gia cố hàng thủ ở phút bù giờ Phút 90+1', Borac Banja Luka có sự thay đổi người khi S. Sanicanin được tung vào sân thay thế cho L. Juricic . Khi đang nắm lợi thế dẫn trước 1-3 trong những phút bù giờ cuối trận, điều chỉnh này được coi là phương án nhằm giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn chiến thắng.

90+2' Thẻ vàng cho V. Ingimundarson ở phút bù giờ Phút 90+2, V. Ingimundarson bên phía Vikingur Reykjavik phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Borac Banja Luka dẫn trước 1-3 ở những phút cuối trận, tấm thẻ phạt này càng thể hiện sự nôn nóng và bế tắc của đại diện chủ nhà.

KT Kết thúc: Vikingur Reykjavik 1-3 Borac Banja Luka Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:05 21/08/2026

Đội hình chính thức Vikingur Reykjavik Sơ đồ · HLV Solvi Ottesen Borac Banja Luka Sơ đồ · HLV Vinko Marinovic Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

Vikingur Reykjavik Thống kê Borac Banja Luka 50% Kiểm soát bóng 50% 3 Trúng đích 3 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1

Vikingur Reykjavik gặp Borac Banja Luka lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, nơi chiến thắng đồng nghĩa đi tiếp còn thất bại dẫn đến bị loại.

Vikingur Reykjavik có điểm tựa từ lần đối đầu trước

Hai đội mới gặp nhau 1 lần gần nhất và Vikingur Reykjavik là bên giành chiến thắng. Borac Banja Luka chưa thắng cũng như chưa hòa trong lần đối đầu này, vì vậy đội chủ nhà có một tham chiếu tích cực trước cuộc tái ngộ.

Tuy nhiên, mẫu đối đầu chỉ gồm một trận không đủ để tạo ra khoảng cách rõ rệt về tương quan. Trong bối cảnh loại trực tiếp, lợi thế từ kết quả trước đó chỉ có giá trị khi Vikingur Reykjavik duy trì được sự chủ động và kiểm soát các thời điểm quyết định.

Borac Banja Luka mang đến phong độ không thua

Borac Banja Luka bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận gần nhất gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội khách không thua trong giai đoạn này, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trước thử thách sắp tới.

Chuỗi phong độ ấy tạo ra thế cân bằng đáng chú ý với lợi thế đối đầu của Vikingur Reykjavik. Borac Banja Luka sẽ có cơ sở để tiếp cận trận đấu một cách kiên nhẫn, trong khi Vikingur Reykjavik cần biến ưu thế từ lần gặp trước thành sức ép thực tế trên sân.

Cuộc đấu của sự thận trọng và thời điểm

Tính chất loại trực tiếp khiến mỗi quyết định đều có trọng lượng lớn. Vikingur Reykjavik có thể hướng đến việc áp đặt nhịp độ từ sớm, còn Borac Banja Luka có lý do để bảo toàn cấu trúc thi đấu vốn đã giúp họ bất bại trong 4 trận gần đây.

Điểm then chốt nằm ở khả năng tận dụng thời cơ thay vì chỉ kiểm soát thế trận. Vikingur Reykjavik sở hữu lợi thế từ lần đối đầu duy nhất, nhưng Borac Banja Luka đến với trạng thái ổn định. Vì thế, đây nhiều khả năng là màn so tài căng thẳng, nơi đội giữ được sự chính xác và bình tĩnh hơn sẽ tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vikingur Reykjavik · 1 thắng 0 hòa Borac Banja Luka · 0 thắng Vikingur Reykjavik 2 - 0 Borac Banja Luka VR

Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất B T T H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới