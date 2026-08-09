Villarreal gieo sầu cho Galatasaray ngay tại İstanbul sau màn rượt đuổi kịch tính Dù Osimhen sớm ghi bàn gỡ hòa, Galatasaray vẫn ngậm ngùi chịu thất bại 1-2 trước Villarreal ngay trên sân Rams Global Stadium sau các pha lập công của Pérez và Mikautadze.

Galatasaray 1 - 2 Villarreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Villarreal.

3' Ayoze Pérez mở tỷ số sớm cho Villarreal Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Ayoze Pérez đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Villarreal . Pha lập công sớm giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 và chiếm lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

5' Victor Osimhen nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Galatasaray Phút 5, Victor Osimhen lên tiếng gỡ hòa 1-1 cho Galatasaray, nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ sớm khi hai đội đều có bàn thắng ở cú dứt điểm duy nhất của mình.

13' Villarreal cầm bóng vượt trội, Galatasaray dứt điểm dồn dập Dù Villarreal áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 27 - 73 , Galatasaray mới là đội tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm hơn. Mới qua 13 phút thi đấu, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tới 6 - 1 cú dứt điểm so với đối thủ trong thế trận hòa 1 - 1 đầy cởi mở.

25' Villarreal áp đảo cầm bóng, Galatasaray rình rập phản công Đến phút 25, Villarreal đang chủ động áp đặt lối chơi với thời lượng cầm bóng vượt trội 26 - 74 , nhưng tỷ số vẫn cân bằng 1 - 1. Dù kiểm soát bóng ít hơn hẳn, Galatasaray lại tỏ ra hiệu quả trong các đợt lên bóng khi vượt trội về số cú dứt điểm 6 - 4 so với đại diện Tây Ban Nha.

37' Villarreal kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong thế giằng co Thế trận diễn ra giằng co ở phút 37 khi tỷ số vẫn đang là 1-1, dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41 - 59. Dù hai đội cân bằng ở chỉ số dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 3), đại diện Tây Ban Nha vượt trội về số quả phạt góc 0 - 4 nhưng cũng chịu số lần phạm lỗi 1 - 12 so với Galatasaray.

39' Santiago Mouriño dính thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Santiago Mouriño . Cả hai đội vẫn đang thi đấu giằng co khi tỷ số duy trì ở mức 1-1.

39' Trận đấu tăng nhiệt, Victor Osimhen nhận thẻ vàng Sức nóng trên sân đẩy lên cao ở phút 39 khi Victor Osimhen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm. Sự quyết liệt trong các pha tranh chấp khiến không khí trận đấu trở nên tương đối căng thẳng.

41' Mikautadze lập công, Villarreal tái lập thế dẫn bàn Phút 41, Nicolas Pépé kiến tạo thuận lợi để Georges Mikautadze dứt điểm tung lưới Galatasaray, nâng tỷ số lên 1-2. Bàn thắng quan trọng ở những phút cuối hiệp một giúp Villarreal một lần nữa vươn lên chiếm thế thượng phong.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Villarreal nắm thế chủ động ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Villarreal tiếp tục nắm lợi thế dẫn 1 - 2 khi nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 46 - 54 . Dù Galatasaray nỗ lực dứt điểm 8 - 7 , đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 4 cùng 0 - 4 quả phạt góc.

61' Villarreal kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 61, Villarreal tiếp tục duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 1 - 2 . Đội khách hoàn toàn vượt trội ở các cơ hội nguy hiểm với chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 7 và phạt góc 0 - 5 , dù họ sẵn sàng chơi rắn với số lần phạm lỗi 3 - 18 để phá lối chơi của đối phương.

73' Villarreal làm chủ cuộc chơi áp đảo Galatasaray Tiến sang phút 73, Villarreal vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-2 và tạo ra thế trận áp đảo trước Galatasaray. Đội khách hoàn toàn làm chủ nhịp độ với thời lượng cầm bóng 43 - 57 , áp đảo ở chỉ số dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 3 - 10 ) cùng sự vượt trội 1 - 7 về số quả phạt góc. Sức ép dồn dập từ đại diện Tây Ban Nha khiến thủ môn chủ nhà phải làm việc vất vả với 8 - 2 lần cứu thua so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

86' Villarreal duy trì thế áp đảo ở những phút cuối Bước sang phút 86, Villarreal vẫn hoàn toàn chủ động dù đang dẫn 1 - 2. Đội khách kiểm soát bóng với tỷ lệ 43 - 57, đồng thời tạo ra sự vượt trội rõ rệt về chỉ số dứt điểm trúng đích 4 - 10 và phạt góc 1 - 7 so với Galatasaray.

KT Kết thúc: Galatasaray 1-2 Villarreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:00 09/08/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ Villarreal Sơ đồ 19 Günay Güvenç 7 Roland Sallai 99 Mario Lemina 4 Ismail Jakobs 17 Eren Elmalı 8 Gabriel Sara 34 Lucas Torreira 10 Leroy Sané 11 Yunus Akgün 53 Barış Alper Yılmaz 45 Victor Osimhen 1 Luiz Júnior 15 Santiago Mouriño 8 Juan Foyth 12 Renato Veiga 16 Carlos Romero 19 Nicolas Pépé 14 Santi Comesaña 18 Pape Gueye 20 Alberto Moleiro 22 Ayoze Pérez 9 Georges Mikautadze Dự bị Galatasaray 6 Davinson Sánchez 18 Lesley Ugochukwu 20 İlkay Gündoğan 23 Kaan Ayhan 24 Jankat Yılmaz 42 Abdülkerim Bardakcı 56 Yusuf Sivaslioglu 62 Ada Yüzgeç 70 Enes Büyük Villarreal 2 Logan Costa 3 Alex Freeman 5 Willy Kambwala 6 Pau Navarro 11 Ilias Akhomach 17 Tajon Buchanan 21 Tani Oluwaseyi 23 Sergi Cardona 25 Péter Gulácsi Cập nhật đội hình lúc 00:50 09/08/2026

Galatasaray Thống kê Villarreal 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 21 4 Trúng đích 11 1 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 25 0 Việt vị 1 8 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Ayoze Pérez Villarreal 1 bàn Georges Mikautadze Villarreal 1 bàn Victor Osimhen Galatasaray 1 bàn Nicolas Pépé Villarreal 1 kiến tạo · điểm 6.88 Eren Elmalı Galatasaray 1 kiến tạo · điểm 6.32

Trận giao hữu giữa Galatasaray và Villarreal diễn ra vào lúc 01h00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Rams Global Stadium. Đây là màn đọ sức đáng chú ý trong chuỗi trận chuẩn bị cho mùa giải mới, nơi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu rà soát lực lượng và kiểm định các phương án chiến thuật.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía Villarreal

Xét về thành tích đối đầu trong 2 lần chạm trán gần nhất, Villarreal đang nắm ưu thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Galatasaray chưa giành được chiến thắng nào, chịu nhận 1 trận hòa và 1 trận thất bại trước đại diện đến từ Tây Ban Nha. Dù số liệu quá khứ ủng hộ Villarreal, tính chất của một trận giao hữu luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.

Thử nghiệm đội hình và kỳ vọng diễn biến

Bước vào trận đấu trên sân Rams Global Stadium, ban huấn luyện của hai đội nhiều khả năng sẽ trao cơ hội thi đấu cho nhiều nhân tố khác nhau nhằm đánh giá cảm giác bóng và thể lực của các cầu thủ. Việc áp đặt lối chơi cũng như thử nghiệm những nhân tố mới sẽ được ưu tiên hàng đầu. Với tâm lý thi đấu cởi mở và không chịu áp lực điểm số, cuộc so tài giữa Galatasaray và Villarreal hứa hẹn sẽ mang lại cống hiến cho người hâm mộ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Galatasaray · 0 thắng 1 hòa Villarreal · 1 thắng Villarreal 3 - 0 Galatasaray VIL Galatasaray 2 - 2 Villarreal Hòa

Galatasaray 5 trận gần nhất H B B T B Villarreal 5 trận gần nhất H T B B H

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Mario Lemina (Unknown Injury) ✚ Wilfried Singo (Hamstring Injury) ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Villarreal ✚ Diego Conde (Shoulder Injury) ✚ Sergi Cardona (Muscle Injury)