Tin mới

    Villarreal gieo sầu cho Galatasaray ngay tại İstanbul sau màn rượt đuổi kịch tính

    Đại Ngàn09/08/2026 00:20

    Dù Osimhen sớm ghi bàn gỡ hòa, Galatasaray vẫn ngậm ngùi chịu thất bại 1-2 trước Villarreal ngay trên sân Rams Global Stadium sau các pha lập công của Pérez và Mikautadze.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Galatasaray 1-2 Villarreal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Galatasaray1 - 2VillarrealKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Galatasaray tiếp đón Villarreal.

    • 3'Ayoze Pérez mở tỷ số sớm cho Villarreal

      Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Ayoze Pérez đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Villarreal. Pha lập công sớm giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 và chiếm lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

    • 5'Victor Osimhen nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Galatasaray

      Phút 5, Victor Osimhen lên tiếng gỡ hòa 1-1 cho Galatasaray, nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ sớm khi hai đội đều có bàn thắng ở cú dứt điểm duy nhất của mình.

    • 13'Villarreal cầm bóng vượt trội, Galatasaray dứt điểm dồn dập

      Dù Villarreal áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 27 - 73, Galatasaray mới là đội tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm hơn. Mới qua 13 phút thi đấu, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tới 6 - 1 cú dứt điểm so với đối thủ trong thế trận hòa 1 - 1 đầy cởi mở.

    • 25'Villarreal áp đảo cầm bóng, Galatasaray rình rập phản công

      Đến phút 25, Villarreal đang chủ động áp đặt lối chơi với thời lượng cầm bóng vượt trội 26 - 74, nhưng tỷ số vẫn cân bằng 1 - 1. Dù kiểm soát bóng ít hơn hẳn, Galatasaray lại tỏ ra hiệu quả trong các đợt lên bóng khi vượt trội về số cú dứt điểm 6 - 4 so với đại diện Tây Ban Nha.

    • 37'Villarreal kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong thế giằng co

      Thế trận diễn ra giằng co ở phút 37 khi tỷ số vẫn đang là 1-1, dù Villarreal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41 - 59. Dù hai đội cân bằng ở chỉ số dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 3), đại diện Tây Ban Nha vượt trội về số quả phạt góc 0 - 4 nhưng cũng chịu số lần phạm lỗi 1 - 12 so với Galatasaray.

    • 39'Santiago Mouriño dính thẻ vàng ở phút 39

      Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Santiago Mouriño. Cả hai đội vẫn đang thi đấu giằng co khi tỷ số duy trì ở mức 1-1.

    • 39'Trận đấu tăng nhiệt, Victor Osimhen nhận thẻ vàng

      Sức nóng trên sân đẩy lên cao ở phút 39 khi Victor Osimhen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm. Sự quyết liệt trong các pha tranh chấp khiến không khí trận đấu trở nên tương đối căng thẳng.

    • 41'Mikautadze lập công, Villarreal tái lập thế dẫn bàn

      Phút 41, Nicolas Pépé kiến tạo thuận lợi để Georges Mikautadze dứt điểm tung lưới Galatasaray, nâng tỷ số lên 1-2. Bàn thắng quan trọng ở những phút cuối hiệp một giúp Villarreal một lần nữa vươn lên chiếm thế thượng phong.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Villarreal nắm thế chủ động ngay đầu hiệp hai

      Bước sang phút 49, Villarreal tiếp tục nắm lợi thế dẫn 1 - 2 khi nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 46 - 54. Dù Galatasaray nỗ lực dứt điểm 8 - 7, đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn với chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 4 cùng 0 - 4 quả phạt góc.

    • 61'Villarreal kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn

      Bước sang phút 61, Villarreal tiếp tục duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 1 - 2. Đội khách hoàn toàn vượt trội ở các cơ hội nguy hiểm với chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 7 và phạt góc 0 - 5, dù họ sẵn sàng chơi rắn với số lần phạm lỗi 3 - 18 để phá lối chơi của đối phương.

    • 73'Villarreal làm chủ cuộc chơi áp đảo Galatasaray

      Tiến sang phút 73, Villarreal vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-2 và tạo ra thế trận áp đảo trước Galatasaray. Đội khách hoàn toàn làm chủ nhịp độ với thời lượng cầm bóng 43 - 57, áp đảo ở chỉ số dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 3 - 10) cùng sự vượt trội 1 - 7 về số quả phạt góc. Sức ép dồn dập từ đại diện Tây Ban Nha khiến thủ môn chủ nhà phải làm việc vất vả với 8 - 2 lần cứu thua so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

    • 86'Villarreal duy trì thế áp đảo ở những phút cuối

      Bước sang phút 86, Villarreal vẫn hoàn toàn chủ động dù đang dẫn 1 - 2. Đội khách kiểm soát bóng với tỷ lệ 43 - 57, đồng thời tạo ra sự vượt trội rõ rệt về chỉ số dứt điểm trúng đích 4 - 10 và phạt góc 1 - 7 so với Galatasaray.

    • KTKết thúc: Galatasaray 1-2 Villarreal

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 03:00 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    Galatasaray
    Sơ đồ
    Villarreal
    Sơ đồ
    19
    Günay Güvenç
    7
    Roland Sallai
    99
    Mario Lemina
    4
    Ismail Jakobs
    17
    Eren Elmalı
    8
    Gabriel Sara
    34
    Lucas Torreira
    10
    Leroy Sané
    11
    Yunus Akgün
    53
    Barış Alper Yılmaz
    45
    Victor Osimhen
    1
    Luiz Júnior
    15
    Santiago Mouriño
    8
    Juan Foyth
    12
    Renato Veiga
    16
    Carlos Romero
    19
    Nicolas Pépé
    14
    Santi Comesaña
    18
    Pape Gueye
    20
    Alberto Moleiro
    22
    Ayoze Pérez
    9
    Georges Mikautadze
    Dự bị
    Galatasaray
    6 Davinson Sánchez18 Lesley Ugochukwu20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan24 Jankat Yılmaz42 Abdülkerim Bardakcı56 Yusuf Sivaslioglu62 Ada Yüzgeç70 Enes Büyük
    Villarreal
    2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona25 Péter Gulácsi
    Cập nhật đội hình lúc 00:50 09/08/2026
    GalatasarayThống kêVillarreal
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    21
    4
    Trúng đích
    11
    1
    Phạt góc
    7
    7
    Phạm lỗi
    25
    0
    Việt vị
    1
    8
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Ayoze Pérez
    Ayoze Pérez
    Villarreal
    1 bàn
    Georges Mikautadze
    Georges Mikautadze
    Villarreal
    1 bàn
    Victor Osimhen
    Victor Osimhen
    Galatasaray
    1 bàn
    Nicolas Pépé
    Nicolas Pépé
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 6.88
    Eren Elmalı
    Eren Elmalı
    Galatasaray
    1 kiến tạo · điểm 6.32

    Trận giao hữu giữa Galatasaray và Villarreal diễn ra vào lúc 01h00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Rams Global Stadium. Đây là màn đọ sức đáng chú ý trong chuỗi trận chuẩn bị cho mùa giải mới, nơi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu rà soát lực lượng và kiểm định các phương án chiến thuật.

    Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía Villarreal

    Xét về thành tích đối đầu trong 2 lần chạm trán gần nhất, Villarreal đang nắm ưu thế nhỉnh hơn. Cụ thể, Galatasaray chưa giành được chiến thắng nào, chịu nhận 1 trận hòa và 1 trận thất bại trước đại diện đến từ Tây Ban Nha. Dù số liệu quá khứ ủng hộ Villarreal, tính chất của một trận giao hữu luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.

    Thử nghiệm đội hình và kỳ vọng diễn biến

    Bước vào trận đấu trên sân Rams Global Stadium, ban huấn luyện của hai đội nhiều khả năng sẽ trao cơ hội thi đấu cho nhiều nhân tố khác nhau nhằm đánh giá cảm giác bóng và thể lực của các cầu thủ. Việc áp đặt lối chơi cũng như thử nghiệm những nhân tố mới sẽ được ưu tiên hàng đầu. Với tâm lý thi đấu cởi mở và không chịu áp lực điểm số, cuộc so tài giữa Galatasaray và Villarreal hứa hẹn sẽ mang lại cống hiến cho người hâm mộ.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Galatasaray · 0 thắng1 hòaVillarreal · 1 thắng
    03/03/2004
    Villarreal
    3 - 0
    Galatasaray
    VIL
    26/02/2004
    Galatasaray
    2 - 2
    Villarreal
    Hòa
    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    HBBTB
    Villarreal
    5 trận gần nhất
    HTBBH
    Tình hình lực lượng
    Galatasaray
    Mario Lemina (Unknown Injury)
    Wilfried Singo (Hamstring Injury)
    Ali Turap Bülbül (Unknown Injury)
    Villarreal
    Diego Conde (Shoulder Injury)
    Sergi Cardona (Muscle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Villarreal gieo sầu cho Galatasaray ngay tại İstanbul sau màn rượt đuổi kịch tính
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO