Villarreal thắng PSV, tạo dấu ấn trong trận giao hữu tại Eindhoven Villarreal đánh bại PSV 1-3 tại Philips Stadion trong trận giao hữu câu lạc bộ, còn đội chủ nhà phải nhận thất bại sau màn rượt đuổi bàn thắng cuối trận.

PSV 1 - 3 Villarreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PSV tiếp đón Villarreal.

10' Sergi Cardona nhận thẻ vàng sớm Phút 10, Sergi Cardona nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải rút thẻ. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

13' PSV kiểm soát thế trận đầu trận Sau 13 phút, PSV đang chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59-41 và là đội duy nhất có dứt điểm, theo tỷ lệ 1-0. Villarreal phải lùi đội hình chống đỡ, nhưng nhịp tấn công của chủ nhà chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

25' PSV kiểm soát, Villarreal chịu sức ép Phút 25', PSV đang chiếm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 59-41, trong khi Villarreal phải lùi sâu chống đỡ. Sự áp đảo chưa chuyển hóa thành nhiều cơ hội khi dứt điểm mới là 1-0, dù PSV đã có 1 cú sút trúng đích.

36' Alassane Diatta nhận thẻ vàng Phút 36', Alassane Diatta nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai được rút ra trong trận đấu.

37' PSV kiểm soát thế trận Đến phút 37, PSV đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 59-41 và dẫn dứt điểm 1-0. Villarreal gần như phải lùi sâu chịu trận, khi chưa tạo ra pha dứt điểm nào.

42' Santiago Mouriño nhận thẻ vàng Phút 42, Santiago Mouriño nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba được rút ra trong trận, cho thấy cuộc đấu đang có dấu hiệu nóng lên.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' PSV kiểm soát, Villarreal phòng ngự Phút 49', PSV đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41, nhưng sức ép chưa chuyển hóa thành nhiều cơ hội khi tổng dứt điểm mới là 1 - 0. Villarreal chủ động chịu trận, chờ cơ hội phản công trong thế hòa 0 - 0.

61' PSV kiểm soát, Villarreal chịu sức ép Phút 61', PSV đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59 - 41 và nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 0. Villarreal chủ yếu chống đỡ, khiến trận đấu vẫn giằng co trong bối cảnh tỷ số 0-0.

66' Mikautadze đưa Villarreal vượt lên Phút 66, Georges Mikautadze lập công sau đường kiến tạo của Cheikh Ahmad Tidiane Thiam, giúp Villarreal mở tỷ số trước PSV. Bàn thắng đến trong thế trận PSV cầm bóng nhiều hơn, khiến pha lập công này càng có giá trị.

72' Cheikh Ahmad Tidiane Thiam nhân đôi cách biệt Phút 72, Cheikh Ahmad Tidiane Thiam ghi bàn sau đường kiến tạo của Thiago Fernández, nâng tỷ số lên 0-2 cho Villarreal. Đội khách đang nắm lợi thế rõ rệt sau bàn thắng thứ hai.

73' PSV cầm bóng nhưng thiếu sức nặng Bước sang phút 73, PSV vẫn cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 59 - 41 nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt, khi dứt điểm chỉ là 1 - 0. Villarreal chủ động phòng ngự để bảo vệ lợi thế 0-2, đồng thời hưởng phạt góc 1 - 2.

75' Mauro Júnior thắp lại hy vọng cho PSV Phút 75', Mauro Júnior lập công, giúp PSV rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho PSV sau khi Villarreal dẫn 0-2.

76' Pau Cabanes giúp Villarreal nới rộng cách biệt Phút 76, Pau Cabanes ghi bàn sau đường kiến tạo của Luiz Júnior, giúp Villarreal nới rộng cách biệt lên 1-3 trước PSV. Đây là lời đáp trả ngay sau khi PSV rút ngắn tỷ số.

85' PSV cầm bóng, Villarreal vẫn vững vàng Phút 85, PSV chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 59 - 41, nhưng chưa tạo được sức ép rõ rệt khi dứt điểm chỉ là 1 - 0. Villarreal vẫn bảo toàn cách biệt và đang tiến gần chiến thắng.

KT Kết thúc: PSV 1-3 Villarreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:52 26/07/2026

Đội hình chính thức PSV Sơ đồ 4-2-3-1 Villarreal Sơ đồ 4-4-2 32 Matej Kovar 25 Kiliann Sildillia 6 Ryan Flamingo 3 Yarek Gasiorowski 31 Noah Fernandez 23 Joey Veerman 17 Mauro Júnior 27 Dennis Man 21 Sven Mijnans 7 Ruben van Bommel 14 Alassane Pléa 1 Luiz Júnior 15 Santiago Mouriño 5 Willy Kambwala 6 Pau Navarro 23 Sergi Cardona 22 Ayoze Pérez 28 Alassane Diatta 26 Carlos Macià 20 Alberto Moleiro 34 Nizar El Jmili 9 Georges Mikautadze Dự bị PSV 1 Nick Olij 8 Amir Bouhamdi 11 Couhaib Driouech 19 Gino Verhulst 24 Sami Bouhoudane 35 Joël van den Berg 38 Fabian Merién 51 Tijn Smolenaars 52 Jordy Bawuah Cập nhật đội hình lúc 23:05 25/07/2026

PSV Thống kê Villarreal 59% Kiểm soát bóng 41% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu PSV vs Villarreal

PSV sẽ đối đầu Villarreal trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 25/07/2026 tại Philips Stadion.

Đây là cuộc so tài giữa PSV và Villarreal trong bối cảnh dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí thi đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá lợi thế chuyên môn cụ thể hay đưa ra dự đoán về kết quả.

Những điểm chưa thể xác định trước trận

Thông tin hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hoặc những nhân tố chủ chốt bên phía PSV và Villarreal. Các yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cường độ pressing, cách tổ chức phòng ngự và mức độ xoay tua đội hình cũng chưa được xác nhận.

Do đó, trận đấu tại Philips Stadion sẽ cần được theo dõi qua cách hai đội bố trí đội hình và triển khai lối chơi thực tế. Những diễn biến này có thể giúp phản ánh mức độ sẵn sàng của PSV và Villarreal trong một trận giao hữu câu lạc bộ.

Nhận định PSV vs Villarreal

Với dữ liệu hiện có, chưa thể kết luận đội nào chiếm ưu thế hoặc xác định kịch bản chiến thuật cụ thể. Điểm chắc chắn là PSV và Villarreal sẽ gặp nhau tại Philips Stadion lúc 23h ngày 25/07/2026, trong trận đấu thuộc Giao hữu CLB.

Người hâm mộ nên chờ thông tin chính thức về đội hình và diễn biến trên sân để có đánh giá đầy đủ hơn về màn so tài này.

PSV 5 trận gần nhất T H H B Villarreal 5 trận gần nhất B T B B H

Tình hình lực lượng PSV ✚ Jerdy Schouten (Cruciate Ligament Tear) Villarreal ✚ Sergi Cardona (Muscle Injury) ✚ Juan Foyth (Achilles tendon rupture)