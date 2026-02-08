VinFast VF 3 2026: Đánh giá chi tiết mẫu xe điện mini đô thị giá lăn bánh từ 304 triệu Cập nhật giá bán VinFast VF 3 mới nhất cùng phân tích thông số kỹ thuật, thiết kế và khả năng vận hành thực tế của mẫu ô tô điện mini đắt khách.

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) hướng tới nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị với thiết kế vuông vức cá tính, khoảng sáng gầm 191 mm cùng mức giá lăn bánh hấp dẫn chỉ từ 304 triệu đồng. Mẫu xe nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc ô tô điện đô thị nhờ chi phí sử dụng tối ưu và chuỗi chính sách ưu đãi vượt trội từ nhà sản xuất.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 3 mới nhất

Hiện tại, VinFast VF 3 được niêm yết ở mức 302 triệu đồng. Khách hàng mua xe được hưởng chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết từ hãng (tương đương khoảng 18 triệu đồng), giúp chi phí sở hữu thực tế trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast VF 3 302 318 318 304

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo từng khu vực.

Bên cạnh đó, chính sách đối với xe điện cũng ghi nhận nhiều hỗ trợ thiết thực. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027. Ngoài ra, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin và hỗ trợ chủ xe bằng việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin tới hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế ngoại thất vuông vức mang phong cách SUV việt dã

VinFast VF 3 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. So với đối thủ cùng phân khúc là Wuling Hongguang Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm), VF 3 vượt trội hơn ở tất cả các chỉ số chiều dài, chiều rộng và không gian trục cơ sở.

Đặc biệt, ngoại hình của VF 3 gây ấn tượng mạnh nhờ các hình khối vuông vắn, cứng cáp mang đậm cảm hứng việt dã. Phần đầu xe nổi bật với thanh nẹp mạ chrome hình cánh chim ôm trọn logo VinFast. Xe được trang bị bộ mâm kích thước lên tới 16 inch – lớn hơn đáng kể so với các dòng xe cỡ A thông thường, đi cùng khoảng sáng gầm ấn tượng 191 mm giúp xe dễ dàng leo vỉa hè hay vượt qua các đoạn đường ngập nước trong đô thị.

Không gian cabin tối giản cùng công nghệ giải trí hiện đại

Bước vào bên trong, không gian nội thất của VinFast VF 3 được tối ưu theo phong cách tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Xe được trang bị vô-lăng dạng D-cut 2 chấu cá tính, tích hợp cần số điện tử đặt phía sau vô-lăng giúp thao tác chuyển số nhanh chóng và giải phóng không gian bệ trung tâm.

Điểm trung tâm của bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Dù nằm trong phân khúc giá rẻ, VF 3 vẫn sở hữu hàng loạt tính năng thông minh như định vị xe từ xa, quản lý tài khoản, chế độ Cắm trại, cập nhật phần mềm và điều khiển qua ứng dụng di động.

Cấu trúc nội thất gồm 4 chỗ ngồi bọc nỉ. Hàng ghế sau có khả năng gập linh hoạt, giúp tăng thể tích khoang hành lý từ 36 lít lên tới 285 lít khi cần chở thêm nhiều đồ đạc.

Động cơ điện RWD linh hoạt và thông số vận hành

VinFast VF 3 được trang bị một mô-tơ điện đặt tại cầu sau (RWD), sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h của xe đạt khoảng 5,3 giây, mang lại độ vọt tốt trong phạm vi dải tốc độ đô thị.

Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10–70% chỉ trong 36 phút, hoặc sạc thông thường mất khoảng 5 giờ.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên VinFast VF 3 Kiểu động cơ / Dẫn động Động cơ điện / Cầu sau (RWD) Công suất / Mô-men xoắn 43 mã lực / 110 Nm Dung lượng pin / Loại pin 18,64 kWh / LFP Quãng đường di chuyển 210 km Thời gian sạc nhanh (10–70%) 36 phút Kích thước D x R x C (mm) 3.190 x 1.679 x 1.622 Khoảng sáng gầm 191 mm Kích thước mâm 16 inch

Trang bị an toàn đầy đủ trong tầm giá

Dù là mẫu xe điện cỡ nhỏ có mức giá vô cùng hấp dẫn, VinFast VF 3 vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn nền tảng bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau và túi khí cho người lái.

Đánh giá chung

Tóm lại, VinFast VF 3 là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng tìm kiếm một chiếc xe di chuyển hằng ngày trong thành phố nhờ thiết kế nhỏ gọn, gầm cao linh hoạt, chi phí vận hành siêu tiết kiệm và mức giá dễ tiếp cận. Tuy vậy, với cấu trúc 2 cửa và tầm hoạt động 210 km, mẫu xe này phù hợp nhất đóng vai trò là chiếc xe thứ hai trong gia đình hoặc phục vụ các nhu cầu di chuyển cự ly ngắn đến trung bình.