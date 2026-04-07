VinFast VF 3 2026: Đánh giá chi tiết mẫu xe điện mini gây sốt thị trường VinFast VF 3 định hình lại phân khúc xe đô thị với thiết kế SUV vuông vức, khoảng sáng gầm 191 mm và mức giá lăn bánh hấp dẫn nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027.

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) tại Việt Nam, thu hút sự chú ý lớn nhờ thiết kế cá tính và khả năng vận hành linh hoạt. Với hơn 27.600 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở cọc, VF 3 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của VinFast Fadil, trở thành phương tiện di chuyển phổ biến trong các đô thị lớn.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 3

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 được phân phối với mức giá cạnh tranh, đặc biệt hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ xe điện của Chính phủ. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027, giúp chi phí lăn bánh tiệm cận sát với giá niêm yết.

VinFast VF 3 sở hữu thiết kế vuông vức và màu sắc trẻ trung

Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho VinFast VF 3 cập nhật tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi VinFast VF 3 302 318 318 Giảm 6% giá niêm yết (khoảng 18 triệu đồng)

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2025, VinFast đã dừng chính sách thuê pin. Thay vào đó, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng (đến hết 30/06/2027) cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin, giúp tối ưu chi phí vận hành hàng tháng.

Thiết kế ngoại thất: Phong cách SUV mini cơ bắp

Dù là dòng xe mini, VinFast VF 3 lại mang DNA của một mẫu SUV thực thụ với những đường nét vuông vức, khỏe khoắn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, vượt trội hơn đối thủ Wuling Hongguang Mini EV về mọi thông số, mang lại không gian sử dụng tối ưu hơn.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là dải nẹp mạ crôm tạo hình cánh chim đặc trưng, ôm trọn logo VinFast. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hiện đại thay vì bóng Halogen truyền thống trên các dòng xe giá rẻ. Đặc biệt, bộ mâm 5 chấu sơn đen có kích thước lên tới 16 inch, kết hợp cùng khoảng sáng gầm 191 mm, giúp xe dễ dàng leo lề hoặc di chuyển qua các đoạn đường ngập nước nhẹ trong đô thị.

Không gian nội thất tối giản và công nghệ

Khoang cabin của VF 3 được thiết kế theo triết lý tối giản nhằm tối ưu diện tích cho 4 vị trí ngồi. Bảng táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, tích hợp đầy đủ các tính năng giải trí và kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng dạng D-cut thể thao tích hợp cần số điện tử phía sau, giúp không gian bệ tỳ tay trở nên thoáng đãng hơn.

Nội thất VinFast VF 3 tập trung vào màn hình trung tâm 10 inch

Dù kích thước nhỏ, hàng ghế sau của xe vẫn có thể gập xuống để tăng dung tích khoang hành lý từ 36 lít lên 285 lít, đủ sức chứa đồ cho những chuyến đi siêu thị hoặc dạo phố cuối tuần. Các tính năng thông minh như quản lý xe qua ứng dụng điện thoại, định vị từ xa và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) vẫn được trang bị đầy đủ trên mẫu xe này.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

VinFast VF 3 sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–50 km/h trong 5,3 giây, mức hiệu năng vừa đủ cho nhu cầu di chuyển trong phố. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cung cấp tầm hoạt động khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ mất khoảng 36 phút.

Về an toàn, VF 3 sở hữu danh sách trang bị đáng nể trong tầm giá, bao gồm:

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Cân bằng điện tử (VSC/ESP) và kiểm soát lực kéo (TCS)

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)

Camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau

Nhìn chung, VinFast VF 3 không chỉ là một phương tiện di chuyển thuần túy mà còn là một món đồ thời trang công nghệ. Với ưu thế về mạng lưới trạm sạc rộng khắp của VinFast và chi phí bảo dưỡng thấp, đây là lựa chọn tối ưu cho những người lần đầu mua ô tô hoặc cần một chiếc xe thứ hai chuyên phục vụ đi phố.