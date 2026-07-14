Kinh tế Vĩnh Hảo vượt dự toán thu ngân sách năm sau 6 tháng Thu ngân sách vượt 4,84% dự toán năm ngay sau 6 tháng đầu năm 2026 là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của xã Vĩnh Hảo. Kết quả phản ánh sự cộng hưởng giữa tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và những giải pháp đồng bộ trong quản lý, khai thác các nguồn thu, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đóng góp nguồn thu ngân sách (ảnh Ngọc Hiển)

“Về đích” thu ngân sách sớm

Ngay từ đầu năm, khi được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước 17,7 tỷ đồng, UBND xã Vĩnh Hảo xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế; phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị rõ trách nhiệm gắn với tiến độ thực hiện thu và kết quả cụ thể. Địa phương phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 8 đôn đốc thu, thường xuyên rà soát từng nguồn thu, từng khoản nợ, các trường hợp phát sinh kịp thời xử lý.

Theo ông Đinh Văn Thành - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hảo, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp làm việc với Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận để đề nghị các doanh nghiệp, hội viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; đồng thời phối hợp với Thuế cơ sở 8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Tuy Phong và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với một số trường hợp còn tồn đọng, trong đó có khoản nợ tiền sử dụng đất hơn 25 tỷ đồng của một doanh nghiệp. Song song đó, duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban giữa UBND xã và Thuế cơ sở 8 nhằm kịp thời đánh giá tiến độ thu, tháo gỡ khó khăn và đề ra giải pháp phù hợp.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Hảo đạt 18,56 tỷ đồng, đạt 104,84% dự toán năm. Trong đó, thu từ thuế, phí (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 16,699 tỷ đồng, đạt 125,09% dự toán.

Điểm nổi bật là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục giữ vai trụ cột khi đóng góp hơn 10,373 tỷ đồng, đạt 147,14% dự toán và chiếm gần 56% tổng thu ngân sách của xã. Trong đó, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2 sắc thuế đóng góp lớn nhất. Bên cạnh đó, tiền thuê đất đạt hơn 162% dự toán; thu khác ngân sách vượt hơn 2 lần kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 74% dự toán, lệ phí trước bạ và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều đạt trên 70% dự toán.

Ông Trần Hùng - Phó Trưởng Thuế cơ sở 8 cho biết, kết quả hoàn thành vượt dự toán năm của Vĩnh Hảo ngay trong 6 tháng đầu năm là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Ngay từ đầu năm, cơ quan thuế và địa phương đã xây dựng kế hoạch thu sát với thực tế, phối hợp quản lý chặt nguồn thu, tăng cường chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ và kịp thời khai thác các khoản thu phát sinh. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu sớm.

UBND xã Vĩnh Hảo phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đôn đốc thu

Nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Cơ cấu các khoản thu cho thấy nguồn thu của Vĩnh Hảo được hình thành từ sự phát triển tương đối đồng đều của nhiều lĩnh vực kinh tế. Nổi bật, công nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế từ các dự án năng lượng, chế biến thủy sản, nước khoáng và sản xuất muối. Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì sự sôi động với hàng trăm hồ sơ đăng ký, thay đổi hộ kinh doanh được giải quyết kịp thời...

Theo UBND xã Vĩnh Hảo, cùng với việc phát triển sản xuất, địa phương còn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phối hợp với Thuế cơ sở 8 trong quản lý nguồn thu, thu hồi nợ thuế và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo ông Đinh Văn Thành - Trưởng Phòng Kinh tế xã, từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục phối hợp với Thuế cơ sở 8 tăng cường khai thác nguồn thu từ doanh nghiệp và hộ kinh doanh; kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở, chống thất thu trong lĩnh vực ngoài quốc doanh; đồng thời đẩy mạnh khai thác các khoản thu từ đất và quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ thuế.