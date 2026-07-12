Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ Cụm công nghiệp Tân Bình quy mô hơn 40ha Dự án Cụm công nghiệp Tân Bình tại xã Tân Quới có tổng vốn 662 tỷ đồng đang được tập trung giải phóng mặt bằng để kịp đưa vào vận hành từ cuối năm 2025.

Cụm công nghiệp (CCN) Tân Bình tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long đang bước vào giai đoạn nước rút trong công tác giải phóng mặt bằng. Với quy mô hơn 40ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 662 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy kinh tế, thu hút đầu tư đa ngành và tạo việc làm cho lao động địa phương từ cuối năm 2025.

Chi tiết quy hoạch và định hướng thu hút đầu tư

Theo quyết định thành lập, Cụm công nghiệp Tân Bình có diện tích 40,72ha do Công ty Cổ phần Tân Bình Group làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dự án được triển khai tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long, với thời hạn hoạt động là 50 năm.

Dự án triển khai tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Định hướng phát triển của cụm công nghiệp này là mô hình đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như:

Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất linh kiện, máy móc.

Chế biến thực phẩm và bảo quản nông sản.

Sản xuất thiết bị chuyên dùng phục vụ nông nghiệp.

Ưu tiên các ngành công nghệ xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến kéo dài trong 24 tháng. Theo kế hoạch, từ quý 4/2025 đến quý 3/2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện thi công và chính thức đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Trong đợt khảo sát thực tế mới đây, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp làm việc để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai. Tính đến đầu tháng 7, công tác chi trả bồi thường và hỗ trợ tái định cư đã hoàn tất cho 141 trên tổng số 147 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là con số khả quan, cho thấy sự đồng thuận cao của người dân đối với dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu địa phương cùng các sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại. Đặc biệt, công tác bố trí tái định cư phải được thực hiện khẩn trương để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân được xem là yếu tố tiên quyết để giữ vững tiến độ thi công hạ tầng.

Chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp bền vững

Cụm công nghiệp Tân Bình không chỉ là một dự án đơn lẻ mà còn nằm trong chiến lược dài hạn của tỉnh. Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp đồng bộ, gắn liền với các trục giao thông huyết mạch.

Cụm công nghiệp Tân Bình là một trong những dự án nằm trong định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ có 44 cụm công nghiệp và 22 khu công nghiệp. Các dự án này ưu tiên thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại và quản trị tiên tiến. Khi CCN Tân Bình đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách tỉnh.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và doanh nghiệp cần xác minh các điều kiện pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.