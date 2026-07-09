Thời sự Vĩnh Tân 4: Đảm bảo vận hành sản xuất điện theo huy động năm 2026 Ngày 9/7, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy cùng đại diện các chi bộ, phòng ban phân xưởng, các đảng viên nhà máy dự.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho hay, trong 6 tháng đầu năm nay Đảng ủy nhà máy đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ nhà máy đã kết nạp 8 đảng viên mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2026; chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị, cử 27 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy cũng đã hoàn thành hầu hết các nội dung chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát đầu năm.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị tại nhà máy Vĩnh Tân 4.

Đảng ủy đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng vận dụng vào tình hình thực tế của nhà máy. Về sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm gặp những khó khăn nhất định, NMNĐ Vĩnh Tân 4 huy động lên lưới mức tải thấp, liên tục giảm tải về mức công suất 240MW - 400MW để ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn thủy điện.

Bên cạnh, lịch đại tu Tổ máy S1 kéo dài hơn so kế hoạch. Ảnh hưởng khách quan, tổng sản lượng điện sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4&4 mở rộng là 4.622/11.564 triệu kWh, đạt gần 40% so kế hoạch năm. Bên cạnh Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 sản lượng gần 41 triệu kWh, đạt gần 56% kế hoạch. Đi đôi với sản xuất, NMNĐ Vĩnh Tân 4 triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, các chỉ số phát thải: bụi, khói, nước thải thấp hơn chỉ tiêu cho phép. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 182% khối lượng tro xỉ phát sinh.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Tân và NMNĐ Vĩnh Tân 4 chụp ảnh lưu niệm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, NMNĐ Vĩnh Tân 4 phấn đấu hoàn thành sản xuất kinh doanh do EVN giao, đáp ứng tổng sản lượng điện 11.852 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng: 11.564 triệu kWh; sản lượng điện mặt trời của nhà máy điện Phước Thái 1, 2, 3 là 288 triệu kWh. Để đảm bảo mục tiêu sản xuất điện, Vĩnh Tân 4 chú trọng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; chủ động mua nhiên liệu, đảm bảo liên tục sản xuất theo tình hình huy động và tồn kho; đồng thời tiếp tục các giải pháp giảm tiêu hao than, tối ưu chi phí.

Công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, dịch vụ mua ngoài đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý sử dụng vật tư; hạn chế tối đa khối lượng vật tư chậm luân chuyển. Nhà máy cũng nâng cao hệ số khả dụng của 3 tổ máy, chủ động nhiên liệu đảm bảo sản xuất của nhà máy một cách liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ sản lượng điện được huy động vào từng thời điểm những tháng cuối năm nay.