Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Tân 4: Nâng bước học sinh nghèo trước thềm năm học mới Hằng năm, vào dịp hè, Ban Giám đốc và Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Những suất học bổng ý nghĩa góp phần tiếp thêm động lực, chắp cánh ước mơ cho các em vượt khó vươn lên trong học tập.

“Chia sẻ” cuối năm học

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, Lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 phối hợp với UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tại đây, Ban Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã trao 2 bảng tượng trưng với tổng kinh phí 160 triệu đồng cho Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” và hỗ trợ 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Vĩnh Hảo. Các suất học bổng tạo thêm động lực cho các em học sinh nghèo nỗ lực học tập, rèn luyện tốt trong năm học mới 2026 - 2027 sắp đến.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo chia sẻ: “Sự quan tâm, đồng hành của NMNĐ Vĩnh Tân 4 trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là rất đáng quý. Mong rằng các em học sinh tiểu học, THCS sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới”.

Ban Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 trao bảng tượng trưng tại lễ trao học bổng

Trong khi đó, ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy cho biết: “Bên cạnh việc hướng đến một doanh nghiệp bền vững, bảo đảm sản xuất điện an toàn, hiệu quả cho lưới điện quốc gia, NMNĐ Vĩnh Tân 4 còn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng nơi nhà máy hoạt động. Trong đó có công tác đóng góp cho quỹ khuyến học địa phương, hỗ trợ học bổng học sinh nghèo, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, học tập tốt trong mỗi năm học”.

Còn vào giữa năm học vừa qua, NMNĐ Vĩnh Tân 4 cũng đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Vĩnh Tân mua ti vi gắn trong phòng học, phục vụ công tác giảng dạy của các trường học trên vùng đất còn khó khăn này. Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã 2 lần hỗ trợ sự nghiệp giáo dục cho xã Vĩnh Hảo với tổng kinh phí 270 triệu đồng.

Trao học bổng cho học sinh tiểu học xã Vĩnh Hảo

“Tiếp bước cho em đến trường”

Từ những năm học trước, Vĩnh Tân 4 cùng 2 NMNĐ Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 2 tham gia đóng góp Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện Tuy Phong (cũ), hỗ trợ quỹ khuyến học, trao học bổng cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã trước đây là Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo, nay sáp nhập thành xã Vĩnh Hảo. Thông qua nguồn quỹ hỗ trợ đã góp phần tạo điều kiện cho đông đảo học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt hơn, tiếp bước cho em đến trường, “nuôi dưỡng ước mơ” trên ghế nhà trường.

Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NMNĐ Vĩnh Tân 4 trao học bổng cho học sinh xã Vĩnh Hảo

Cùng với đó, trên địa bàn Văn phòng NMNĐ Vĩnh Tân 4 đóng chân tại phường Đông Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm cũ), nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, cuối năm học vừa qua, nhà máy đã hỗ trợ các đợt hơn 400 suất học bổng với tổng giá trị hơn 182 triệu đồng cho nhiều em học sinh hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở khu vực khô hạn nhất cả nước.

Các chương trình trao học bổng là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng doanh nghiệp trong công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Những suất học bổng giá trị tuy không lớn, nhưng kèm theo đó là tấm lòng chân thành của cán bộ, viên chức, người lao động NMNĐ Vĩnh Tân 4, mong các em học sinh nghèo sớm vượt qua khó khăn, giúp các em tiếp tục đến trường. Chương trình ý nghĩa cho thấy sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp cho gia đình học sinh nghèo vơi bớt phần khó khăn trước mỗi năm học mới, thực sự đáng quý và trân trọng.