Đời sống Vĩnh Tân 4: Xây dựng văn hóa an toàn lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 không chỉ vận hành liên tục góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, mà còn thực hiện nghiêm các quy định an toàn vệ sinh lao động hiện hành, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Bảo đảm an toàn vận hành sản xuất điện

Những tháng đầu năm nay, nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao, bên cạnh áp lực vận hành liên tục góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn thực hiện nghiêm các quy định an toàn vệ sinh lao động hiện hành, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Nhờ đó, nhà máy tiếp tục duy trì thành tích giữ an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất điện trong thời gian qua. Người lao động được bảo đảm đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo luật định như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, bồi dưỡng độc hại và chi trả phụ cấp đầy đủ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Cùng với đó, hệ thống văn bản, quy trình vận hành, các tiêu chuẩn quản lý quốc tế (ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001) ngày càng được nhà máy chuẩn hóa và số hóa mạnh mẽ.

Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải chủ trì hội nghị an toàn vệ sinh lao động

Chia sẻ với người lao động

Trong Hội nghị sơ kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026 mới đây, ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã ghi nhận thành tích giữ vững an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm vừa qua, đồng thời đưa ra các giải pháp hành động cụ thể để xây dựng văn hóa an toàn lao động đúng nghĩa.

Theo đó, giám đốc nhà máy nhấn mạnh nguyên tắc an toàn lao động là không có công việc nào quan trọng hay nhiệm vụ nào khẩn cấp đến mức không thể dành thời gian thực hiện nó một cách an toàn. Để hiện thực hóa điều này, ông yêu cầu mỗi người lao động cần dành ít nhất 30 giây trước khi bắt tay vào việc để trả lời 4 câu hỏi cốt lõi nhằm nhận diện rủi ro: Cái gì có thể làm mình bị thương? Điều gì có thể xảy ra nếu mình làm sai? Điều gì bất thường ngày hôm nay? Nếu sự cố xảy ra bây giờ thì mình có tránh được không?

Cùng với đó, những vận hành viên phụ trách công tác an toàn tại nhà máy phải tự trau dồi kiến thức để bảo vệ chính mình đầu tiên, sau đó hướng dẫn và bảo vệ những đồng nghiệp của mình. Giám đốc nhà máy thẳng thắn phê bình thực trạng một số cán bộ, nhân viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên còn lỗ hổng kiến thức chuyên môn, đồng thời yêu cầu phải rèn luyện để thực sự hiểu sâu, truyền đạt lại cho đồng nghiệp. Người đứng đầu nhà máy cũng lưu ý cán bộ lãnh đạo, quản đốc các phân xưởng phải làm gương, tuyệt đối không được bỏ qua công tác phổ biến an toàn đầu giờ. Ví việc xây dựng văn hóa an toàn như hành trình chạy bộ đường dài, phải kiên trì vượt qua sự chán nản, mệt mỏi những km đầu tiên để đưa vào nền nếp. Công tác tuyên truyền phải tác động trực tiếp: “Nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy”. Nghe thấy: Sử dụng các clip nhắc nhở an toàn ngắn 2 - 3 phút vào đầu ca làm việc; lãnh đạo cần chủ động động viên, khen ngợi những cá nhân làm tốt. Nhìn thấy: Thường xuyên duy trì, bổ sung các biển báo, khẩu hiệu nhắc nhở an toàn (như “Safety first”) tại nơi làm việc để tạo thói quen thị giác. Sờ thấy: Bảo đảm công cụ an toàn và sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân đúng quy định. Các phân xưởng, quản đốc phải yêu cầu các vận hành viên thực hiện ngay từ những việc nhỏ nhất để bảo đảm an toàn lao động.

Ban lãnh đạo nhà máy chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ an toàn vệ sinh viên

Trải qua nhiều năm vận hành không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 khẳng định nguyện vọng lớn nhất của tập thể ban lãnh đạo nhà máy là tất cả người lao động đều được an toàn trở về nhà sau giờ làm việc. Với thông điệp đầy tính nhân văn: “Đằng sau mỗi cá nhân là cả một gia đình”, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần “Đồng đội - Đồng tâm - Đồng lòng” để cùng nhau giữ vững văn hóa an toàn trong nhà máy nói riêng và trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.