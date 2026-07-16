vivo T5 Lite 5G ra mắt: Pin 6.500 mAh và độ bền chuẩn quân đội trong tầm giá 5 triệu đồng vivo T5 Lite 5G gây chú ý với viên pin khủng 6.500 mAh, cảm biến Sony 50MP và thiết kế đạt chuẩn MIL-STD-810, mang lại lựa chọn thực dụng trong phân khúc phổ thông.

vivo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone mới thuộc dòng T-series mang tên vivo T5 Lite 5G. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh khi tập trung vào các giá trị cốt lõi như thời lượng pin dài, độ bền bỉ cao và hiệu suất ổn định, thay vì chạy đua theo những thông số hào nhoáng nhưng thiếu thực tế trong phân khúc giá rẻ.

vivo T5 Lite 5G ra mắt với cấu hình khá tốt

Cấu hình tối ưu cho trải nghiệm mượt mà

Về khả năng hiển thị, vivo T5 Lite 5G sử dụng màn hình LCD kích thước 6.74 inch, độ phân giải HD+ (1,600 x 720 pixel). Dù không sử dụng tấm nền AMOLED, thiết bị vẫn đảm bảo trải nghiệm thị giác tốt nhờ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa đạt 1,200 nit ở chế độ HBM, giúp người dùng dễ dàng quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, sản xuất trên tiến trình 6nm. Đây là dòng chip tám nhân với hai lõi hiệu năng cao xung nhịp 2.4GHz, giúp xử lý tốt các tác vụ hằng ngày và giải trí nhẹ nhàng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch LCD, HD+, 120Hz, 1,200 nit Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 (6nm) RAM/ROM 4GB/128GB, 6GB/128GB, 6GB/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2) Camera sau 50MP (Sony IMX852 hoặc LYT505C) + 0.08MP Camera trước 5MP Pin/Sạc 6.500 mAh, hỗ trợ sạc ngược có dây Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Các tính năng chính của điện thoại

Camera Sony 50MP và độ bền vượt trội

Một điểm cộng lớn cho vivo T5 Lite 5G là hệ thống camera chính sử dụng cảm biến của Sony (IMX852 hoặc LYT505C) với độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8. Việc trang bị cảm biến từ Sony giúp thiết bị có lợi thế hơn các đối thủ cùng tầm giá về khả năng tái tạo chi tiết và xử lý ánh sáng trong các tình huống chụp ảnh hàng ngày.

vivo T5 Lite có camera 50MP chất lượng

Đặc biệt, vivo chú trọng vào tính bền bỉ khi trang bị cho máy chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810 cùng khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP65. Mặt lưng làm từ nhựa composite giúp tăng cường khả năng chịu va đập, phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc trong môi trường khắc nghiệt hoặc cần một thiết bị có tuổi thọ cao.

Viên pin 6.500 mAh: Điểm nhấn chiến lược

Điểm khác biệt lớn nhất của vivo T5 Lite 5G so với phần còn lại của thị trường chính là viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh. Khi kết hợp cùng con chip tiết kiệm điện năng Dimensity 6300 và màn hình độ phân giải vừa phải, máy hứa hẹn cung cấp thời gian sử dụng từ 2 đến 3 ngày chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, tính năng sạc ngược có dây cho phép thiết bị biến thành một viên pin dự phòng trong những tình huống khẩn cấp.

Mẫu smartphone mới của vivo có nhiều tính năng thú vị

Tại thị trường Ấn Độ, vivo T5 Lite 5G có mức giá khởi điểm từ 19,999 INR (khoảng 5.45 triệu đồng) cho phiên bản 4GB/128GB. Các phiên bản cao cấp hơn với bộ nhớ 6GB/128GB và 6GB/256GB có giá lần lượt là 21,999 INR (khoảng 6 triệu đồng) và 24,999 INR (khoảng 6.81 triệu đồng). Đây được xem là mức giá cực kỳ cạnh tranh cho một thiết bị sở hữu pin siêu lớn và độ bền chuẩn quân đội.