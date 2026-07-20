vivo Y6c ra mắt: Pin 6500mAh bền bỉ 5 năm và màn hình 120Hz trong tầm giá 3.5 triệu đồng vivo vừa âm thầm giới thiệu mẫu smartphone giá rẻ Y6c tại Trung Quốc, nổi bật với viên pin dung lượng cực lớn 6,500mAh cùng khả năng kháng nước, bụi chuẩn IP65.

vivo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone phân khúc phổ thông mới mang tên Y6c 4G tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm được thiết kế tối ưu cho nhóm người dùng ưu tiên độ bền, thời lượng pin dài và các tính năng thực dụng trong một mức giá dễ tiếp cận.

Màn hình 120Hz và độ sáng vượt trội trong phân khúc

Điểm đáng chú ý đầu tiên trên vivo Y6c là màn hình LCD kích thước 6.74 inch với thiết kế giọt nước. Dù chỉ dừng lại ở độ phân giải HD+ (1,600 x 720 pixel), nhưng thiết bị lại gây ấn tượng với tần số quét lên đến 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vốn thường thấy trên các dòng máy đắt tiền hơn.

Điện thoại sở hữu màn hình 120Hz mượt mà

Độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 1,200 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Ngoài ra, vivo cũng tích hợp chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh, bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Hiệu năng ổn định cho các nhu cầu cơ bản

Về cấu hình phần cứng, vivo Y6c 4G được trang bị vi xử lý Unisoc T7225 sản xuất trên tiến trình 12nm. Con chip này bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A75 và sáu nhân tiết kiệm điện Cortex-A55, đạt xung nhịp tối đa 1.8GHz. Đi kèm với đó là GPU Mali-G57 đảm nhiệm các tác vụ đồ họa nhẹ.

vivo Y6c ra mắt với cấu hình khá tốt

Với mức cấu hình này, thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu hằng ngày như lướt web, xem video trực tuyến và sử dụng mạng xã hội. Máy hiện có phiên bản bộ nhớ duy nhất với 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong.

Pin 6,500mAh: Điểm nhấn về độ bền và thời lượng

Một trong những thông số ấn tượng nhất của vivo Y6c là viên pin dung lượng 6,500mAh. Hãng khẳng định viên pin này có tuổi thọ lên tới 5 năm trong điều kiện sử dụng thông thường mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định. Đây là lợi thế lớn cho những người dùng cần một thiết bị có thể hoạt động xuyên suốt nhiều ngày mà không cần sạc thường xuyên.

vivo Y6c có pin đủ dùng trong hai ngày

Dù sở hữu viên pin lớn, máy chỉ hỗ trợ công suất sạc có dây 15W. Tuy nhiên, đánh đổi lại là sự bền bỉ của linh kiện pin theo thời gian.

Độ bền chuẩn IP65 và các tính năng tiện ích

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, vivo Y6c vẫn được chăm chút về độ bền với chứng nhận chống va đập năm sao từ SGS và khả năng kháng bụi, nước chuẩn IP65. Thiết bị cũng sở hữu cảm biến vân tay cạnh bên và chạy trên hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16.

Điện thoại vivo Y6c có giá bán khá hấp dẫn

Ngoài ra, máy còn tích hợp loa ngoài có âm lượng tăng cường 150% và cổng hồng ngoại (IR Blaster) hỗ trợ điều khiển hơn 3,000 mẫu thiết bị gia dụng như TV, điều hòa. Hệ thống camera của máy ở mức cơ bản với ống kính sau 8MP và camera trước 5MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh và gọi video đơn giản.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết vivo Y6c 4G

Đặc điểm Thông số chi tiết Màn hình 6.74 inch LCD, 120Hz, 1200 nits, HD+ Vi xử lý Unisoc T7225 (12nm) Bộ nhớ 4GB RAM / 128GB ROM Pin / Sạc 6,500mAh / 15W Độ bền IP65, Chứng nhận SGS 5 sao Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Hiện tại, vivo Y6c 4G đang được mở bán tại Trung Quốc với mức giá 899 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3.49 triệu đồng. Với các tính năng như pin lớn và màn hình mượt mà, đây hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone phổ thông.