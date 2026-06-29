Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Nam Phi vs Canada 29/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Nam Phi và Canada lúc 02h00 ngày 29/6/2026. Canada hướng tới chiến thắng ở vòng 1/16 World Cup 2026.

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VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Nam Phi vs Canada 29/6/2026

Nam Phi 0 - 1 Canada Trận đấu đã kết thúc 90+5' Hết giờ

Canada đánh bại Nam Phi 1-0 và giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Canada đánh bại Nam Phi 1-0 và giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. 90+2' Vào! Canada 1-0 Nam Phi

Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi phá bóng không dứt khoát ở cột gần. Bóng tìm đến vị trí của Eustaquio và tiền vệ Canada khống chế bằng ngực trước khi tung cú vô lê nửa nảy đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành.

Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi phá bóng không dứt khoát ở cột gần. Bóng tìm đến vị trí của Eustaquio và tiền vệ Canada khống chế bằng ngực trước khi tung cú vô lê nửa nảy đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 5 phút bù giờ. 85' Crepeau cứu thua

Appollis liên tục đảo chân và xoay sở khéo léo để mở ra khoảng trống trước khi dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Crepeau đã chơi tập trung và cản phá thành công.

Appollis liên tục đảo chân và xoay sở khéo léo để mở ra khoảng trống trước khi dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Crepeau đã chơi tập trung và cản phá thành công. 78' Williams cứu thua xuất sắc

Jonathan David thử vận may bằng cú dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Williams đã phản xạ xuất sắc, đẩy bóng vọt lên và giải nguy cho khung thành Nam Phi.

Jonathan David thử vận may bằng cú dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Williams đã phản xạ xuất sắc, đẩy bóng vọt lên và giải nguy cho khung thành Nam Phi. 76' Canada suýt mở tỷ số

Vừa vào sân, Davies lập tức để lại dấu ấn với đường chuyền bằng má ngoài đầy tinh tế. Bóng được nhả lại cho Promise David dứt điểm một chạm từ khoảng cách hơn 20m, nhưng bóng đi sát cột dọc.

Vừa vào sân, Davies lập tức để lại dấu ấn với đường chuyền bằng má ngoài đầy tinh tế. Bóng được nhả lại cho Promise David dứt điểm một chạm từ khoảng cách hơn 20m, nhưng bóng đi sát cột dọc. 75' Mbatha dứt điểm vọt xà

Mudau đánh đầu trả ngược từ sát đường biên ngang bên cánh phải, vô tình mở ra cơ hội cho Nam Phi. Bóng đến vị trí của Mbatha ngay ngoài vòng cấm, nhưng cú dứt điểm một chạm của anh lại đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, Canada thay người khi Alphonso Davies vào sân thế chỗ Buchanan.

Mudau đánh đầu trả ngược từ sát đường biên ngang bên cánh phải, vô tình mở ra cơ hội cho Nam Phi. Bóng đến vị trí của Mbatha ngay ngoài vòng cấm, nhưng cú dứt điểm một chạm của anh lại đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, Canada thay người khi Alphonso Davies vào sân thế chỗ Buchanan. 65' Mbokazi cứu thua trước vạch vôi

Oluwaseyi băng xuống đối mặt khung thành nhưng không thể thắng thủ môn Williams. Bóng bật lên cao và tưởng chừng tạo điều kiện để David đánh đầu vào lưới trống, nhưng Mbokazi đã kịp lùi về, lao người đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi.

Oluwaseyi băng xuống đối mặt khung thành nhưng không thể thắng thủ môn Williams. Bóng bật lên cao và tưởng chừng tạo điều kiện để David đánh đầu vào lưới trống, nhưng Mbokazi đã kịp lùi về, lao người đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi. 62' Appollis suýt lập siêu phẩm

Appollis đi bóng từ cánh vào trung lộ bằng chân phải sở trường rồi tung cú cứa lòng nhắm vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Appollis đi bóng từ cánh vào trung lộ bằng chân phải sở trường rồi tung cú cứa lòng nhắm vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 56' Crepeau bắt gọn bóng

Modiba thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng bóng đi quá gần vị trí của thủ môn Crepeau và bị bắt gọn. Nam Phi đang nhập cuộc quyết tâm hơn trong hiệp hai.

Modiba thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng bóng đi quá gần vị trí của thủ môn Crepeau và bị bắt gọn. Nam Phi đang nhập cuộc quyết tâm hơn trong hiệp hai. 47' Canada bỏ lỡ đáng tiếc

Johnston chuyền bóng thuận lợi để Oluwaseyi nhận bóng trong vòng cấm, nhưng tiền đạo Canada lại dứt điểm hụt. Bóng sau đó tìm đến vị trí của Millar ở cột xa, nhưng cú đá của anh cũng đi chệch khung thành.

Johnston chuyền bóng thuận lợi để Oluwaseyi nhận bóng trong vòng cấm, nhưng tiền đạo Canada lại dứt điểm hụt. Bóng sau đó tìm đến vị trí của Millar ở cột xa, nhưng cú đá của anh cũng đi chệch khung thành. 46' Hiệp hai bắt đầu

Nam Phi giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Nam Phi và Canada bắt đầu.

Nam Phi giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Nam Phi và Canada bắt đầu. 45+5' Hết hiệp một

Sau 45 phút đầu tiên, Canada là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Nam Phi.

Sau 45 phút đầu tiên, Canada là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Nam Phi. 45' Canada không được hưởng phạt đền

Laryea nỗ lực căng ngang trong vòng cấm rồi ngã xuống sau pha va chạm với Mudau. Sau khi xem lại tình huống, VAR quyết định không cho Canada hưởng phạt đền.

Laryea nỗ lực căng ngang trong vòng cấm rồi ngã xuống sau pha va chạm với Mudau. Sau khi xem lại tình huống, VAR quyết định không cho Canada hưởng phạt đền. 44' Modiba cứu thua trên vạch vôi

Canada tạo ra tình huống hỗn loạn từ quả phạt góc. Millar treo bóng vào vòng cấm để Bombito bật cao đánh đầu, nhưng Modiba đã đứng đúng vị trí trên vạch vôi để phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Buchanan dứt điểm ở cự ly gần nhưng tiếp tục bị thủ môn Williams xuất sắc cản phá.

Canada tạo ra tình huống hỗn loạn từ quả phạt góc. Millar treo bóng vào vòng cấm để Bombito bật cao đánh đầu, nhưng Modiba đã đứng đúng vị trí trên vạch vôi để phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Buchanan dứt điểm ở cự ly gần nhưng tiếp tục bị thủ môn Williams xuất sắc cản phá. 41' Bombito đánh đầu vọt xà

Eustaquio thực hiện quả tạt có điểm rơi thuận lợi vào vòng cấm, tạo điều kiện để Bombito bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, cú lắc đầu của trung vệ Canada lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Eustaquio thực hiện quả tạt có điểm rơi thuận lợi vào vòng cấm, tạo điều kiện để Bombito bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, cú lắc đầu của trung vệ Canada lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 35' Thủ môn Nam Phi cứu thua

Millar chuyền bóng đến vị trí của Oluwaseyi trong vòng cấm. Tiền đạo Canada dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Williams đã khép góc tốt và cản phá tương đối dễ dàng.

Millar chuyền bóng đến vị trí của Oluwaseyi trong vòng cấm. Tiền đạo Canada dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Williams đã khép góc tốt và cản phá tương đối dễ dàng. 31' Crepeau xử lý tốt

Mokeana thực hiện quả tạt rất khó chịu vào vòng cấm, nhưng thủ môn Crepeau đã băng ra chính xác để bắt gọn bóng trước khi các cầu thủ Nam Phi kịp lao vào dứt điểm.

Mokeana thực hiện quả tạt rất khó chịu vào vòng cấm, nhưng thủ môn Crepeau đã băng ra chính xác để bắt gọn bóng trước khi các cầu thủ Nam Phi kịp lao vào dứt điểm. 22' Canada bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Từ tình huống đá phạt được treo vào vòng cấm, Cornelius bật cao đánh đầu trong tư thế rất thoải mái, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi đúng vị trí thủ môn Williams.

Từ tình huống đá phạt được treo vào vòng cấm, Cornelius bật cao đánh đầu trong tư thế rất thoải mái, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi đúng vị trí thủ môn Williams. 6' Thủ môn Canada cứu thua

Bóng bật ra đúng vị trí của Mokeana ngoài vòng cấm và cầu thủ Nam Phi lập tức tung cú sút xa. Pha dứt điểm buộc thủ môn Crepeau của Canada phải trổ tài cản phá.

Bóng bật ra đúng vị trí của Mokeana ngoài vòng cấm và cầu thủ Nam Phi lập tức tung cú sút xa. Pha dứt điểm buộc thủ môn Crepeau của Canada phải trổ tài cản phá. 4' Nam Phi phản công

Appollis cướp bóng thành công, mở ra cơ hội phản công cho Nam Phi khi phía trước có nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, hàng thủ Canada đã kịp lùi về và hóa giải tình huống.

Appollis cướp bóng thành công, mở ra cơ hội phản công cho Nam Phi khi phía trước có nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, hàng thủ Canada đã kịp lùi về và hóa giải tình huống. 2' Canada lên bóng bất thành

Canada chủ động tổ chức pha tấn công đầu tiên, nhưng Laryea bị chặn lại bên cánh trái trước khi kịp tạt bóng vào vòng cấm. Mudau là người thắng trong pha tranh chấp ở hành lang này.

Canada chủ động tổ chức pha tấn công đầu tiên, nhưng Laryea bị chặn lại bên cánh trái trước khi kịp tạt bóng vào vòng cấm. Mudau là người thắng trong pha tranh chấp ở hành lang này. 1' Trận đấu bắt đầu

Canada giao bóng, trận đấu giữa Nam Phi và Canada chính thức bắt đầu.

Canada giao bóng, trận đấu giữa Nam Phi và Canada chính thức bắt đầu. 6' Thủ môn Canada cứu thua

Bóng bật ra đúng vị trí của Mokeana ngoài vòng cấm và cầu thủ Nam Phi lập tức tung cú sút xa. Pha dứt điểm buộc thủ môn Crepeau của Canada phải trổ tài cản phá.

Bóng bật ra đúng vị trí của Mokeana ngoài vòng cấm và cầu thủ Nam Phi lập tức tung cú sút xa. Pha dứt điểm buộc thủ môn Crepeau của Canada phải trổ tài cản phá. 4' Nam Phi phản công

Appollis cướp bóng thành công, mở ra cơ hội phản công cho Nam Phi khi phía trước có nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, hàng thủ Canada đã kịp lùi về và hóa giải tình huống.

Appollis cướp bóng thành công, mở ra cơ hội phản công cho Nam Phi khi phía trước có nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, hàng thủ Canada đã kịp lùi về và hóa giải tình huống. 2' Canada lên bóng bất thành

Canada chủ động tổ chức pha tấn công đầu tiên, nhưng Laryea bị chặn lại bên cánh trái trước khi kịp tạt bóng vào vòng cấm. Mudau là người thắng trong pha tranh chấp ở hành lang này.

Canada chủ động tổ chức pha tấn công đầu tiên, nhưng Laryea bị chặn lại bên cánh trái trước khi kịp tạt bóng vào vòng cấm. Mudau là người thắng trong pha tranh chấp ở hành lang này. 1' Trận đấu bắt đầu

Canada giao bóng, trận đấu giữa Nam Phi và Canada chính thức bắt đầu.

Canada giao bóng, trận đấu giữa Nam Phi và Canada chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Nam Phi vs Canada bắt đầu trận đấu.

Trận đấu giữa Nam Phi và Canada tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 29/06/2026 trên sân vận động SoFi, Los Angeles, Mỹ. Đây là màn so tài giữa hai đội nhì bảng, trong đó Nam Phi đang viết nên câu chuyện lịch sử còn Canada muốn tận dụng lợi thế chất lượng đội hình để đi tiếp.

Nền tảng trực tiếp trận Nam Phi và Canada: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Nam Phi và Canada phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Nam Phi và Canada phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Nam Phi và Canada phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Nam Phi và Canada: https://fptplay.vn/su-kien/nam-phi-canada-6a3e0ba081c793f1481a34c5?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Nam Phi và Canada: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Nam Phi bước vào vòng knock-out World Cup 2026 sau hành trình rất đặc biệt. Đại diện châu Phi thua Mexico 0-2 ở trận ra quân, nhưng sau đó giành 1 điểm trước CH Séc và đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối để cán đích nhì bảng A.

Đây là lần đầu tiên Nam Phi vượt qua vòng bảng World Cup. Vì vậy, trận gặp Canada không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp, mà còn là cơ hội để đội bóng của HLV Hugo Broos viết tiếp cột mốc lịch sử.

Canada cũng có vòng bảng đáng nhớ. Đội bóng Bắc Mỹ hòa Bosnia & Herzegovina, thắng Qatar 6-0 rồi thua Thụy Sĩ 1-2. Với vị trí nhì bảng B, Canada phải di chuyển tới Los Angeles để tranh vé vào vòng 1/8.

Tính chất knock-out khiến trận đấu này hứa hẹn rất căng thẳng. Nam Phi có sự tự tin từ chiến thắng trước Hàn Quốc, còn Canada sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và hàng công hiệu quả hơn.

Tương quan sức mạnh: Canada nhỉnh hơn

Nam Phi có ưu điểm ở sự kỷ luật. Sau 3 trận vòng bảng, họ chỉ để thủng lưới 3 bàn và giữ sạch lưới ở trận quyết định gặp Hàn Quốc. Khả năng phòng ngự theo khối, tranh chấp bền bỉ và tinh thần thi đấu tập trung là nền tảng giúp đại diện châu Phi tiến xa.

Dù vậy, Canada vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình. Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Nhóm cầu thủ này mang lại tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến cho Canada.

Hàng công Canada cũng có thông số nổi bật. Đội bóng Bắc Mỹ ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng, đạt hiệu suất 2,67 bàn/trận. Chiến thắng 6-0 trước Qatar là minh chứng rõ nhất cho khả năng bùng nổ khi Canada tìm được nhịp tấn công.

Nam Phi có thể gây khó chịu bằng cách chơi chặt chẽ, nhưng họ cần nhiều hơn sự chắc chắn nếu muốn tạo bất ngờ trước Canada.

Lịch sử đối đầu: Nam Phi từng thắng Canada

Hai đội từng gặp nhau 1 lần trong quá khứ vào năm 2007. Ở trận đấu đó, Nam Phi giành chiến thắng 2-0 trước Canada.

Thành tích đối đầu đang nghiêng về Nam Phi, nhưng bối cảnh hiện tại đã khác nhiều. Canada bước vào World Cup 2026 với lực lượng mạnh, tốc độ tốt ở hai biên và nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù vậy, chiến thắng trong quá khứ vẫn có thể tiếp thêm sự tự tin cho Nam Phi. Đại diện châu Phi đã chứng minh họ không dễ bị khuất phục, đặc biệt khi bước vào những trận đấu có ý nghĩa lịch sử.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Trong 5 trận gần nhất, Nam Phi thắng 1, hòa 3 và thua 1. Thành tích không quá bùng nổ, nhưng đội bóng này cho thấy sự ổn định ở khả năng phòng ngự. Sau thất bại trước Mexico, Nam Phi đã chơi chắc chắn hơn và chỉ nhận 1 bàn thua trong 2 trận tiếp theo.

Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Mỹ có phong độ khá tốt, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026, Canada ghi 8 bàn và chỉ đứng sau Thụy Sĩ tại bảng B.

Về lực lượng, Nam Phi không có Themba Zwane vì án treo giò sau thẻ đỏ. Đây là tổn thất đáng chú ý với tuyến giữa của đại diện châu Phi.

Canada cũng gặp khó khăn nhất định khi Marcelo Flores và Ismaen Kone chấn thương. Alfie Jones bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dù vậy, đội bóng Bắc Mỹ vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Nam Phi nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng. Đại diện châu Phi có thể ưu tiên phòng ngự số đông, giữ khoảng cách đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội từ phản công hoặc tình huống cố định.

Canada được dự đoán kiểm soát bóng nhiều hơn. Alphonso Davies và Tajon Buchanan có thể trở thành hai hướng tấn công quan trọng ở biên, còn Jonathan David và Cyle Larin là những điểm đến chính trong vòng cấm.

Về số bàn thắng, Nam Phi không phải đội có hàng công quá mạnh. Trong 10 trận gần nhất, họ ghi khoảng 13 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Canada ghi 20 bàn trong cùng giai đoạn, trung bình 2 bàn/trận. Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ nhưng vẫn đủ khả năng xuất hiện 2 đến 3 bàn.

Ở khía cạnh phạt góc, Canada nhỉnh hơn nhờ lối chơi biên tốc độ. Đội bóng này có trung bình 5,8 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất, cao hơn mức 4,6 quả/trận của Nam Phi. Nếu Canada tạo sức ép lớn, họ có thể vượt trội ở thống kê phạt góc.

Trận đấu cũng có thể xuất hiện nhiều pha phạm lỗi chiến thuật. Nam Phi nhận khoảng 19 thẻ vàng trong 10 trận gần nhất, còn Canada nhận khoảng 14 thẻ vàng. Với tính chất knock-out, tổng thẻ vàng có thể dao động từ 3 đến 5 thẻ.

Nhìn chung, Nam Phi có tinh thần và sự chắc chắn, nhưng Canada nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng tấn công và kinh nghiệm của các ngôi sao. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Canada có thể giành vé vào vòng 1/8.

Dự đoán tỷ số: Nam Phi 1-2 Canada.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Canada

Đội hình dự kiến Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Đội hình dự kiến Canada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; Jonathan David, Larin.

Thống kê đáng chú ý Nam Phi vs Canada

Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Nam Phi chỉ thủng lưới 3 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Nam Phi giữ sạch lưới trước Hàn Quốc ở trận quyết định để giành quyền đi tiếp.

Canada ghi 8 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026.

Canada từng đánh bại Qatar với tỷ số 6-0 ở vòng bảng.

Canada kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B sau Thụy Sĩ.

Canada sở hữu hàng công mạnh hơn với hiệu suất 2,67 bàn/trận tại vòng bảng.

Nam Phi chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận nhưng đang có tinh thần rất cao.

Hai đội từng gặp nhau 1 lần vào năm 2007, Nam Phi thắng Canada 2-0.

Đội thắng trong trận đấu này sẽ giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.