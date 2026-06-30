Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Hà Lan vs Morocco ngày 30/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Hà Lan và Morocco lúc 8h00 ngày 30/6/2026. Oranje hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

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Thông tin trận đấu Hà Lan vs Morocco

Thời gian: 8h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Guadalupe

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Hà Lan vs Morocco hôm nay 30/6/2026 - Tỷ số: 1-1

Cập nhật: Hà Lan thua Morocco trên chấm penalty

Loạt luân lưu khép lại với chiến thắng 4-3 dành cho Morocco. Hà Lan có 2 cú sút không thành công, còn Morocco chỉ mắc sai lầm 1 lần.

Phút 120+2: Trận đấu phải giải quyết bằng luân lưu

Sau hai hiệp phụ, tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên. Hà Lan và Morocco sẽ bước vào loạt sút penalty để tìm đội đi tiếp.

Phút 120: Trận đấu có thêm 1 phút

Hiệp phụ thứ hai được cộng thêm 1 phút bù giờ.

Phút 102+1: Saibari rời sân để được chăm sóc

Saibari gặp vấn đề sau tình huống va chạm và phải ra ngoài để nhân viên y tế kiểm tra. Morocco tạm thời phải chờ cầu thủ này được chăm sóc.

Phút 116: Summerville cần chăm sóc y tế

Trận đấu tạm dừng khi Crysencio Summerville bên phía Hà Lan bị đau sau một pha va chạm. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân để chăm sóc cho cầu thủ này.

Phút 112: Gakpo rời sân vì chuột rút

Gakpo bị chuột rút sau một pha tranh chấp quyết liệt và ra dấu xin thay người. HLV Koeman sau đó tung Justin Kluivert vào sân thay Gakpo.

Phút 106: Trận đấu bước vào hiệp phụ hai

Morocco thực hiện quyền giao bóng khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu.

Phút 105+1: Hết hiệp phụ một

Sau hiệp phụ đầu tiên, Hà Lan và Morocco vẫn hòa nhau 1-1.

Phút 105: Pha tranh chấp quyết liệt của El Aynaoui

El Aynaoui có tình huống vào bóng mạnh quá mức, khiến trọng tài Wilton Sampaio lập tức thổi còi. Morocco bị xác định phạm lỗi.

Phút 100: Hà Lan chịu sức ép

Morocco tăng nhịp bằng các pha ban bật tốc độ và trực diện. Hàng phòng ngự Hà Lan đang phải làm việc rất vất vả để giữ tỷ số.

Phút 96: Morocco bỏ lỡ cơ hội lớn

Rahimi được trao cơ hội cực kỳ thuận lợi khi đối mặt Verbruggen ở cự ly gần. Tuy nhiên, pha dứt điểm thiếu độ hiểm và thủ môn Hà Lan đã cứu thua xuất sắc.

Phút 91: Trận đấu bước vào hiệp phụ

Hiệp phụ thứ nhất chính thức bắt đầu, Hà Lan thực hiện quyền giao bóng.

Phút 90+7: Hiệp hai khép lại

Sau 90 phút thi đấu chính thức và thời gian bù giờ, Hà Lan cùng Morocco hòa nhau 1-1. Trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ.

Phút 90+1: Morocco gỡ hòa 1-1

Morocco vỡ òa cảm xúc sau pha bật cao đánh đầu của Issa Diop. Bóng đi vào lưới Hà Lan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở những phút bù giờ.

Phút 90: Hiệp hai có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ.

Phút 89: Timber phạm lỗi nguy hiểm

Quinten Timber vừa vào sân đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Saibari ngay trước khung thành Hà Lan.

Phút 85: Hà Lan chờ cơ hội tăng tốc

Đội bóng áo cam không chỉ tập trung phòng ngự mà vẫn sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh mỗi khi có thời cơ phản công.

Phút 80: Hà Lan căng mình phòng ngự

Một pha va chạm mạnh trong vòng cấm khiến trận đấu phải tạm dừng. Hà Lan đang chịu sức ép lớn và phải làm mọi cách để giữ vững lợi thế mong manh.

Phút 73: Hà Lan dẫn 1-0

Summerville kiến tạo thuận lợi để Cody Gakpo nhận bóng trong vòng cấm Morocco. Tiền đạo Hà Lan dứt điểm chìm đầy chính xác, đánh bại Bono để khai thông thế bế tắc.

Phút 65: Morocco kiểm soát bóng chắc chắn

Morocco đang bình tĩnh luân chuyển bóng bằng những đường chuyền ngắn ở khu vực giữa sân. Họ kiên nhẫn chờ khoảng trống trước khi tung ra các pha phản công tốc độ.

Phút 61: Hà Lan thoát nguy sau pha đi bóng của Saibari

Saibari có pha xử lý rất hay khi vượt qua Van Hecke rồi đưa bóng xuống sát khung thành Hà Lan. Đường căng ngang sau đó bị Van Dijk kịp thời cắt phá.

Phút 58: El Khannouss thử vận may từ xa

El Khannouss tung cú sút đưa bóng đi trúng khung thành, nhưng Verbruggen vẫn kiểm soát tốt tình huống và bắt gọn.

Phút 52: Hakimi đưa bóng dội xà

Hakimi chọn phương án dứt điểm ở góc hẹp và suýt tạo ra khác biệt khi bóng tìm đến xà ngang. Nếu chuyền ngang cho Saibari, Morocco có thể đã có cơ hội tốt hơn.

Phút 48: Van de Ven đánh đầu chưa đủ khó

Micky van de Ven bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bóng đi nhẹ và vào giữa khung thành. Thủ môn Bono không gặp nhiều khó khăn để ôm bóng.

Phút 46: Hiệp hai khởi tranh

Morocco thực hiện quyền giao bóng trong hiệp hai.

Phút 43: Hà Lan suýt có siêu phẩm

Van de Ven quyết định dứt điểm từ xa với lực sút rất tốt. Đáng tiếc, bóng đi hơi cao so với khung thành Morocco.

Phút 42: Hà Lan gây sức ép trở lại

Đội bóng áo cam tăng tốc trong những phút cuối hiệp một. Summerville rồi Dumfries liên tiếp xâm nhập vòng cấm, tạo ra sự lúng túng cho hàng phòng ngự Morocco.

Phút 38: Van Hecke cần chăm sóc

Trận đấu bị gián đoạn sau tình huống Van Hecke va chạm với Mazraoui. Cầu thủ Hà Lan bị đau và cần sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Phút 33: Hà Lan cố gắng kiểm soát bóng

Sau những phút để Morocco gây sức ép nghẹt thở, Hà Lan đang cố gắng kéo lại thế trận bằng cách tăng cường tranh chấp và giữ bóng ở khu vực giữa sân.

Phút 28: Morocco tiếp tục gây sức ép

El Khannouss bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt rất khó chịu vào vòng cấm Hà Lan. May cho đội bóng áo cam khi hai cầu thủ Morocco phía trong đều không thể dứt điểm.

Phút 27: Ounahi không phải nhận thẻ

Azzedine Ounahi có pha thúc cùi trỏ với Van Hecke, khiến trọng tài Wilton Sampaio lập tức thổi phạt. Các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Lan phản ứng mạnh, cho rằng tình huống này xứng đáng có thẻ đỏ trực tiếp.

Phút 24: Hà Lan cần quãng nghỉ để chỉnh lại đội hình

Hà Lan rất cần quãng nghỉ giữa hiệp một để sắp xếp lại hệ thống thi đấu, sau khi để Morocco lấn lướt trong những phút vừa qua.

Phút 21: Hakimi bị Verbruggen từ chối bàn thắng

Achraf Hakimi thoát xuống sau đường chọc khe xé toang hàng thủ Hà Lan rồi dứt điểm cực mạnh về góc cao. Dù vậy, Verbruggen đoán đúng hướng bóng và có pha bay người cứu thua rất ấn tượng.

Phút 20: Morocco suýt mở tỷ số

Từ một pha tổ chức phạt góc nguy hiểm, Neil El Aynaoui có cơ hội đánh đầu cận thành. Verbruggen vẫn chơi tập trung và kịp thời cản phá cho Hà Lan.

Phút 16: Summerville tạo cơ hội cho Hà Lan

Hà Lan có pha xẻ bóng ra biên rất hiệu quả. Crysencio Summerville bứt tốc rồi xộc thẳng vào vòng cấm Morocco, nhưng không thể tung cú dứt điểm. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ Hà Lan đã việt vị.

Phút 13: Trận đấu liên tục bị cắt vụn

Những phút đầu trận diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha va chạm từ cầu thủ hai đội. Trọng tài Wilton Sampaio phải làm việc vất vả để hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân.

Phút 8: Trận đấu nóng lên

Saibari có pha tranh chấp không đẹp với Van Hecke, khiến cầu thủ Hà Lan phản ứng dữ dội. Trọng tài phải can thiệp để hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân.

Phút 4: Van de Ven bị đau sau va chạm

Van de Ven tỏ ra rất đau sau pha va chạm mạnh. Cầu thủ Morocco cũng rơi vào thế bị động, khi trước đó đã chịu tác động từ một cầu thủ Hà Lan khác.

Phút 3: Hà Lan có cơ hội từ phạt góc

Hà Lan tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên từ quả phạt góc. Tuy nhiên, hàng thủ Morocco vẫn giữ được sự tập trung và hóa giải thành công.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Hà Lan là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Hà Lan

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Đội hình dự kiến ĐT Morocco

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Nhận định bóng đá hôm nay Hà Lan vs Morocco

Hà Lan bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau vòng bảng bùng nổ. Đội bóng của HLV Ronald Koeman gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia.

Sức mạnh lớn nhất của Oranje nằm ở hàng công. Trong 12 trận gần nhất, Hà Lan ghi tới 38 bàn, đạt trung bình 3,17 bàn/trận. Đội bóng áo cam cũng ghi bàn ở cả 12 trận, cho thấy khả năng duy trì áp lực rất ổn định.

Gakpo, Malen và Brobbey mang đến nhiều phương án tấn công cho Hà Lan. Phía sau, Frenkie de Jong, Gravenberch và Reijnders giúp đội bóng áo cam kiểm soát nhịp độ, luân chuyển bóng và tạo khoảng trống cho các mũi nhọn phía trên.

Morocco lại là thử thách không hề dễ chịu. Đại diện châu Phi bất bại ở vòng bảng, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil do kém chỉ số phụ. Đội bóng Bắc Phi có lối chơi cân bằng, phòng ngự kỷ luật và phản công rất nguy hiểm.

Điểm mạnh của Morocco nằm ở hệ thống phòng ngự. Trong 27 trận gần nhất, họ chỉ nhận trung bình 0,44 bàn thua/trận và giữ sạch lưới 17 trận. Những con số này cho thấy Hà Lan khó có thể tạo thế trận quá dễ dàng.

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn giữa hàng công giàu tốc độ của Hà Lan và bức tường phòng ngự chắc chắn bên phía Morocco. Oranje nhỉnh hơn về chất lượng tấn công, nhưng đại diện châu Phi đủ lì lợm để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Morocco.