Thời sự Vụ sạt lở đất tại phường Xuân Trường - Đà Lạt: Tránh hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương Ngày 13/8, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc cung cấp thông tin báo chí.

Mưa lớn gây sạt lở tại phường Xuân Trường - Đà Lạt ngày 12/8

Trong đó, để kịp thời thông tin chính xác đến Nhân dân, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông tin chính thống về vụ việc. Qua đó, tránh gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động du lịch của địa phương.

Theo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, ngày 12/8/2025 mưa lớn kéo dài trên địa đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ ở hẻm 108, đường Hùng Vương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng cũng được huy động khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể, vụ việc sập bờ taluy thuộc khu đất nhà ông Nguyễn Đình An có từ khoảng năm 2015. Vụ việc vừa khiến 2 người thiệt mạng, gồm NTDQ và DTN, đều sinh năm 2009 tại xã Đơn Dương (Lâm Đồng).

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả do sạt lở đất và phòng chống thiên tai trên địa bàn phường, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện ngay.

Trong đó, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong do tai nạn sạt lở đất (10 triệu đồng/người bị nạn). Đồng thời, thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục; tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê và theo dõi, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn.

Mặt khác, phường cũng chỉ đạo xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vị trí, địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn; nắm chắc địa bàn, thông tin từng hộ dân để kịp thời thông báo, cảnh báo di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn liên tục trên địa bàn.

Địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án bố trí cho người dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt có nơi tạm trú tạm thời. Trong đó, kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, sạt trượt, lắp rào chắn...

Lực lượng dân quân, lực lượng xung kích trực ban được bố trí, không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương.