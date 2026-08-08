32' Chelsea và AC Milan giằng co quyết liệt

Vượt qua 30 phút thi đấu, màn so tài giữa Chelsea và AC Milan vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 0-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 51-49. Dù đội khách nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 3-4, Chelsea lại tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ 2-0 cú sút trúng đích, buộc đối thủ phải có 0-2 lần cứu thua.