Vùi dập Casa Pia 0-7, Benfica vươn lên thứ 9 còn đối thủ chìm ở vị trí 16 Đại thắng Casa Pia với tỷ số 0-7 trên sân Estádio Municipal de Rio Maior ở vòng 2 Primeira Liga, Benfica vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi Casa Pia chìm xuống vị trí thứ 16.

Casa Pia 0 - 7 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Casa Pia tiếp đón Benfica.

3' Prestianni mở tỷ số sớm cho Benfica Ngay ở phút 3, G. Prestianni đã lập công mang về bàn mở tỷ số cho Benfica , giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1. Lợi thế từ rất sớm mang lại khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Benfica ngay trên sân của Casa Pia.

12' Benfica làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Sớm có bàn dẫn trước, Benfica tiếp tục kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%. Đội khách thể hiện sự vượt trội qua chỉ số dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), đẩy Casa Pia vào thế phải căng mình phòng ngự ngay trong 12 phút đầu tiên.

14' Benfica nhân đôi cách biệt nhờ Rafa Silva Phút 14, Rafa Silva lập công giúp Benfica nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của V. Pavlidis , nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối khi cả 2 cú dứt điểm trúng đích từ đầu trận đều được cụ thể hóa thành bàn thắng.

24' Benfica áp đảo, nắm thế chủ động Bước sang phút 24, Benfica làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với lợi thế dẫn trước 0-2 . Đội khách áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% cùng chỉ số dứt điểm vượt trội 1 - 6 (trúng đích 0 - 3), đẩy Casa Pia vào thế chịu trận thụ động.

38' Benfica làm chủ thế trận, Casa Pia hoàn toàn bế tắc Tiến gần về những phút cuối hiệp một, Benfica tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 0 - 2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 55%. Đội chủ nhà Casa Pia tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi lép vế ở chỉ số dứt điểm (1 - 6) và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 3).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' V. Pavlidis gia tăng cách biệt lên 0-3 cho Benfica Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, V. Pavlidis đã lập công nâng tỷ số lên 0-3 cho Benfica từ đường kiến tạo của Rafa Silva. Bàn thắng này giúp đội khách nới rộng khoảng cách an toàn ngay trên sân Estádio Municipal de Rio Maior của Casa Pia.

49' Pavlidis nâng tỷ số lên 0-4 cho Benfica Phút 49, V. Pavlidis điền tên lên bảng tỷ số, nâng tỷ số lên 0-4 cho Benfica. Chỉ hai phút sau bàn thắng ở phút 47, đội khách tiếp tục trừng phạt hàng thủ Casa Pia, tạo ra khoảng cách vô cùng an toàn ngay đầu hiệp hai.

50' Benfica áp đảo hoàn toàn Bước sang phút 50, Benfica vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi khi đang dẫn Casa Pia 0 - 4. Với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% cùng số lần dứt điểm áp đảo 1 - 10 (trúng đích 0 - 5), đội khách tiếp tục dồn ép và khiến đối phương hoàn toàn chịu trận.

54' V. Pavlidis nới rộng cách biệt lên 0-5 cho Benfica Phút 54, từ đường kiến tạo của L. Barreiro , V. Pavlidis dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 0-5 cho Benfica. Đội khách đang tạo ra cơn mưa bàn thắng và hoàn toàn làm chủ thế trận trước Casa Pia.

58' L. Ofori phản lưới nhà, Benfica nới rộng cách biệt 0-6 Phút 58, bi kịch tiếp tục giáng xuống Casa Pia khi L. Ofori vô tình đá phản lưới nhà. Bàn thua lóng ngóng này giúp Benfica dễ dàng nâng tỷ số lên 0-6 , qua đó đào sâu thêm khoảng cách biệt vốn đã quá lớn.

59' Casa Pia tung K. Osundina vào sân ở phút 59 Phút 59, ban huấn luyện Casa Pia quyết định rút K. Prieto ra nghỉ và tung K. Osundina vào sân. Nhận liên tiếp những bàn thua và để Benfica dẫn trước 0-6, đội chủ nhà rất cần một sự thay đổi nhân sự để xốc lại tinh thần thi đấu.

59' Casa Pia điều chỉnh nhân sự: A. Jatta thế chỗ Gabi Phút 59, Casa Pia thực hiện sự thay đổi người khi A. Jatta được tung vào sân thế chỗ Gabi . Đang bị Benfica dẫn trước 0-6, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội cải thiện thế trận.

59' Benfica tung Duran vào sân thay Pavlidis Phút 59, Benfica quyết định điều chỉnh nhân sự khi J. Duran được tung vào sân thay cho V. Pavlidis . Nắm lợi thế dẫn trước 0-6 rất lớn, đội khách bắt đầu chủ động dưỡng sức cho các trụ cột.

59' Benfica điều chỉnh nhân sự, Manu thế chỗ T. Araujo Phút 59, Benfica quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa Manu vào sân thay thế cho T. Araujo . Nắm lợi thế dẫn trước 0-6 rất an toàn, ban huấn luyện đội khách chủ động tính toán xoay tua lực lượng.

59' Benfica tung A. Schjelderup vào sân thay Rafa Silva Phút 59, Benfica thực hiện sự thay đổi người khi A. Schjelderup được tung vào sân thế chỗ Rafa Silva . Nắm lợi thế dẫn 0-6 quá lớn, đội khách bắt đầu chủ động điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức cho các trụ cột.

61' J. Duran giúp Benfica nâng tỷ số lên 0-7 Phút 61, J. Duran điền tên lên bảng điện tử, nâng tỷ số lên 0-7 cho Benfica . Đội khách tiếp tục thể hiện sự áp đảo tuyệt đối ngay trên sân Estádio Municipal de Rio Maior.

62' Thẻ vàng cho S. Perez trong thế trận bế tắc của Casa Pia Phút 62, trọng tài phạt thẻ vàng đối với S. Perez bên phía Casa Pia sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Benfica dẫn tới 0-7, các cầu thủ Casa Pia tỏ ra khá bế tắc và bắt đầu mất kiềm chế trên sân.

62' Benfica áp đảo tuyệt đối, Casa Pia vỡ trận Sang phút 62, trận đấu hoàn toàn trở thành màn trình diễn một chiều của Benfica khi họ đang dẫn trước Casa Pia với tỷ số 0 - 7 . Đội khách làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% cùng sự vượt trội tuyệt đối về số lần dứt điểm 1 - 16 (trúng đích 0 - 7) . Đội chủ nhà Casa Pia gần như vỡ trận và hoàn toàn bất lực trong việc cản phá các đợt lên bóng của đối phương.

64' Casa Pia đưa S. Clua vào sân thay S. Perez Phút 64, Casa Pia quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Clua vào sân thế chỗ S. Perez . Cầu thủ rời sân S. Perez vừa phải nhận thẻ vàng trước đó ít phút, trong bối cảnh Casa Pia đang phải chịu trận và bị Benfica dẫn tới 0-7.

67' Benfica thay người khi đang dẫn Casa Pia 0-7 Phút 67, Benfica tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Rios vào sân thay cho E. Barrenechea . Trong bối cảnh đã tạo ra khoảng cách 0-7 an toàn trước Casa Pia, đội khách chủ động điều chỉnh lực lượng khi thế trận đã hoàn toàn an bài.

74' Benfica áp đảo hoàn toàn Casa Pia Bước sang phút 74, Benfica tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 36% - 64% . Sự chênh lệch thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 2 - 19 (trúng đích 0 - 8 ), khiến Casa Pia hoàn toàn vỡ trận trước áp lực dồn dập từ đội khách.

77' Casa Pia điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77, trong thế trận đã vỡ vụn khi đang bị dẫn 0-7 , Casa Pia quyết định rút H. Araujo ra nghỉ để nhường chỗ cho P. Rosas. Sự thay đổi nhân sự này của đội chủ nhà chủ yếu mang tính giải tỏa áp lực khi Benfica đã hoàn toàn áp đảo trận đấu.

77' Casa Pia tung Kaly vào sân thế chỗ Rochinha Phút 77, Casa Pia thực hiện sự thay đổi người khi Kaly được tung vào sân thay cho Rochinha . Trong bối cảnh đang bị Benfica dẫn trước 0-7, đây là nỗ lực của đội chủ nhà nhằm củng cố lại đội hình trong những phút còn lại.

78' Phút 78: Benfica tiếp tục điều chỉnh nhân sự Ở phút 78, Benfica tung D. Lukebakio vào sân thay cho G. Sudakov . Dẫn trước 0-7 vô cùng an toàn, đội khách thi đấu thong dong và chủ động xoay tua lực lượng trong những phút cuối trận.

79' Kaly dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo Phút 79, Kaly bên phía Casa Pia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vào bóng thô bạo. Sự ức chế hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ chủ nhà khi họ đang để Benfica dẫn trước tới 0-7 trên sân nhà Estádio Municipal de Rio Maior.

86' Benfica hoàn toàn áp đảo Casa Pia ở những phút cuối Bước sang phút 86, Benfica tiếp tục áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng 34% - 66% trước Casa Pia. Thế trận một chiều được thể hiện rõ qua sự chênh lệch dứt điểm 2 - 19 (trúng đích 0 - 8), khiến đội chủ nhà hoàn toàn vỡ trận.

90+3' Kaly nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Ở phút 90+3', Kaly của Casa Pia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi cùi chỏ. Khi đội nhà đang bị Benfica dẫn trước với tỷ số 0-7, sự ức chế tâm lý của các cầu thủ Casa Pia đã bộc phát ở những phút cuối trận.

90+3' Kaly nhận thẻ đỏ, thảm họa chồng chất cho Casa Pia Phút 90+3', Kaly bên phía Casa Pia phải nhận thẻ đỏ rời sân sau hành vi giật cùi chỏ với đối phương. Tấm thẻ phạt ở những phút bù giờ cuối trận càng làm tồi tệ thêm ngày thi đấu thảm họa của đội chủ nhà khi họ đang bị Benfica vùi dập 0-7.

KT Kết thúc: Casa Pia 0-7 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 04:07 18/08/2026

Đội hình chính thức Casa Pia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 31 André Gomes 18 André Geraldes 4 João Goulart 43 David Sousa 5 Abdu Conté 24 Sebastián Pérez 80 Lawrence Ofori 8 Gabi Pereira 19 Kevin Prieto 9 Henrique Araújo 10 Rochinha 24 Samuel Soares 6 Alexander Bah 44 Tomás Araújo 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 27 Rafa Silva 10 Georgiy Sudakov 25 Gianluca Prestianni 14 Vangelis Pavlidis Dự bị Casa Pia 95 Ivan Mandić 22 Daniel Azevedo 3 Domingos Jose Gabriel Bandeira 75 Pedro Rosas 27 Kaique Rocha 59 Abdu Dafe 16 Selvi Clúa 11 Raúl Blanco 99 Claudio Mendes Benfica 1 Anatoliy Trubin 33 Gabriel Indio 62 José Neto 58 Daniel Banjaqui 73 Miguel Figueiredo 16 Manu Silva 20 Richard Ríos 13 Jakub Kamiński 11 Dodi Lukebakio Cập nhật đội hình lúc 01:51 18/08/2026

Casa Pia Thống kê Benfica 34% Kiểm soát bóng 66% 2 Dứt điểm 19 0 Trúng đích 8 1 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Vangelis Pavlidis Benfica 3 bàn · 1 kiến tạo Gianluca Prestianni Benfica 1 bàn Rafa Silva Benfica 1 bàn Jhon Durán Benfica 1 bàn Alexander Bah Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.2 Leandro Barreiro Benfica 1 kiến tạo · điểm 6.3

Trận chạm trán giữa Casa Pia và Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cả hai câu lạc bộ đều khởi đầu mùa giải chưa thực sự như ý và đang quyết tâm hướng tới một kết quả thuận lợi để cải thiện vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Thời gian diễn ra trận đấu

Trận đấu giữa Casa Pia và Benfica sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 02:15 ngày 18/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Primeira Liga.

Thống kê vị trí và phong độ gần đây

Trên bảng xếp hạng Primeira Liga thời điểm hiện tại, Benfica đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 với 1 điểm tích lũy được. Đội bóng này vừa trải qua 1 trận hòa ở lượt trận gần nhất. Việc chưa thể giành trọn vẹn điểm số khiến đội bóng phải nỗ lực hơn rất nhiều trong chuyến làm khách sắp tới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Casa Pia đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm số nào sau khi nhận 1 trận thua ở trận đấu gần đây. Màn khởi đầu trầm lặng đặt ra thách thức không nhỏ cho Casa Pia trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu giữa Casa Pia và Benfica

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Benfica. Cụ thể, Benfica đã giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Casa Pia giành thắng lợi trong 1 lần so tài.

Thống kê này cho thấy Benfica sở hữu ưu thế nhỉnh hơn về mặt kết quả, song Casa Pia cũng luôn sẵn sàng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong các lần đối đầu trực tiếp.

Tương quan lực lượng và dự đoán diễn biến

Với chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn cùng mục tiêu nhanh chóng bứt phá lên nhóm trên bảng xếp hạng, Benfica nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận. Áp lực tấn công từ sớm sẽ là chìa khóa để đội khách tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Trong khi đó, Casa Pia sở hữu lợi thế sân nhà nhưng cần duy trì sự tập trung tối đa nơi hàng phòng ngự. Việc duy trì tính kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công sẽ là phương án phù hợp giúp đội chủ nhà hạn chế sức mạnh tấn công từ đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 1 thắng 2 hòa Benfica · 2 thắng Casa Pia 1 - 1 Benfica Hòa Benfica 2 - 2 Casa Pia Hòa Casa Pia 3 - 1 Benfica CP Benfica 3 - 0 Casa Pia BEN Casa Pia 0 - 1 Benfica BEN

Casa Pia 5 trận gần nhất B B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất H H T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arouca 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Maritimo 2 2 0 0 +2 6 T T … 8 Estrela 2 0 2 0 0 2 H H 9 Benfica 1 0 1 0 0 1 H 10 SC Braga 1 0 1 0 0 1 H … 15 Moreirense 2 0 1 1 -4 1 B H 16 Casa Pia 1 0 0 1 -1 0 B 17 Vitória SC 2 0 0 2 -2 0 B B …