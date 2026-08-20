Vùi dập CSKA Sofia 3-0, OFI giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ khỏi Europa League Thắng thuyết phục CSKA Sofia 3-0 trên sân Pagritio nhờ cú đúp của Fountas cùng bàn thắng của Dickmann, OFI chính thức giành vé đi tiếp tại vòng play-off UEFA Europa League, trong khi CSKA Sofia ngậm ngùi bị loại.

OFI 3 - 0 CSKA Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu OFI tiếp đón CSKA Sofia.

19' T. Fountas tỏa sáng, OFI mở tỷ số ở phút 19 Phút 19, T. Fountas lập công khai thông thế bế tắc, mang về bàn mở tỷ số cho OFI . Đội chủ nhà tạm thời vượt lên dẫn CSKA Sofia với tỷ số 1-0 trên sân Pankritio Stadium.

38' OFI duy trì lợi thế dẫn bàn trước CSKA Sofia Trôi về những phút cuối hiệp một (phút 38), OFI vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước 1-0. Thế trận diễn ra tương đối giằng co và thiếu đột biến khi chỉ số phạt góc của hai đội vẫn ở mốc 0-0, trong khi chỉ số phạm lỗi đang là 0-2 nghiêng về phía CSKA Sofia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' T. Fountas nhân đôi cách biệt cho OFI Phút 51, T. Fountas thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho OFI trước CSKA Sofia. OFI đã tạo ra khoảng cách đáng kể sau bàn thắng này.

51' OFI giữ lợi thế, thế trận chưa rõ nét Bước sang phút 51, OFI vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn trước CSKA Sofia, trong khi các chỉ số chưa cho thấy bên nào tạo được sức ép rõ rệt: phạt góc và việt vị đều 0 - 0. CSKA Sofia phạm lỗi 2 lần, còn OFI chưa có lần nào.

53' S. Sensi nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi Phút 53, S. Sensi bên phía CSKA Sofia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Việc để OFI dẫn trước 2-0 ngay trước đó dường như đã ảnh hưởng tâm lý, khiến các cầu thủ đội khách dần mất bình tĩnh.

54' T. Ivanov nhận thẻ vàng Phút 54, T. Ivanov của CSKA Sofia bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt. Đây là thẻ vàng thứ hai liên tiếp của đội khách chỉ trong ít phút.

56' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự: M. Brahimi vào sân Phút 56, CSKA Sofia thực hiện sự thay đổi người khi M. Brahimi được tung vào sân thay cho Pastor . Đang bị OFI dẫn 0-2, đội khách buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự nhằm hy vọng xoay chuyển thế trận.

56' CSKA Sofia điều chỉnh nhân sự: C. Itu vào thay J. Eto'o Phút 56, CSKA Sofia quyết định đưa C. Itu vào sân thay thế cho J. Eto'o . Trong thế bị dẫn 0-2, đội khách rất cần những sự thay đổi để xốc lại tinh thần và tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

63' OFI duy trì lợi thế dẫn trước ở phút 63 Bước sang phút 63, OFI vẫn đang bảo toàn tốt tỷ số 2 - 0 trước CSKA Sofia . Trận đấu diễn ra với nhịp độ không quá dồn dập khi chỉ số phạt góc giữa hai đội vẫn dừng ở mức 0 - 0 cùng 0 - 2 tình huống phạm lỗi.

64' CSKA Sofia thay người: J. Zwarts thế chỗ L. Godoy Phút 64, ban huấn luyện CSKA Sofia quyết định tung J. Zwarts vào sân để thay thế L. Godoy . Trong bối cảnh đang bị OFI dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận.

66' OFI điều chỉnh nhân sự, Z. Karachalios vào sân Phút 66, câu lạc bộ OFI thực hiện sự thay đổi người khi rút T. Fountas rời sân để nhường chỗ cho Z. Karachalios . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 , đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân tố mới nhằm củng cố thế trận trong thời gian còn lại.

66' OFI đưa L. Dickmann vào sân thế chỗ A. Bouchalakis Phút 66, câu lạc bộ OFI thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Dickmann được tung vào sân để thế chỗ A. Bouchalakis . Đang sở hữu lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận.

75' CSKA Sofia đưa Leo Pereira vào sân ở phút 75 Phút 75, CSKA Sofia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Leo Pereira được tung vào sân thay cho A. Yordanov. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ trong những phút cuối trận.

76' OFI thay người: A. Leya Iseka thế chỗ T. Nuss Phút 76, OFI quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung A. Leya Iseka vào sân thay thế cho T. Nuss . Đội chủ nhà lựa chọn bổ sung nguồn năng lượng mới trên hàng công nhằm duy trì thế trận chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0.

76' OFI tung G. Kanellopoulos vào sân củng cố đội hình Phút 76, OFI thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Kanellopoulos được tung vào sân để thay thế cho A. Androutsos . Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

76' OFI duy trì lợi thế 2 - 0 ở phút 76 Bước sang phút 76, OFI vẫn đang giữ vững lợi thế dẫn trước 2 - 0 trước CSKA Sofia. Trong bối cảnh số pha phạt góc của hai bên vẫn dừng ở mức 0 - 0, đội khách CSKA Sofia nỗ lực tranh chấp nhưng chưa thể tạo đột biến với chỉ số phạm lỗi đang là 0 - 2.

81' CSKA Sofia chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của M. Brahimi Khó khăn chồng chất với CSKA Sofia khi M. Brahimi nhận thẻ đỏ ở phút 81 do lỗi hành vi. Đang bị OFI dẫn 2-0, việc thi đấu thiếu người trong những phút còn lại khiến nỗ lực gỡ hòa của đội khách càng thêm bế tắc.

86' OFI tung D. Nikolaou vào sân gia cố đội hình Phút 86, OFI thực hiện sự thay đổi người khi D. Nikolaou vào sân thay cho K. Kostoulas . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 và thi đấu hơn người ở những phút cuối, đội chủ nhà muốn làm mới lực lượng nhằm bảo toàn thành quả.

89' OFI nắm chắc chiến thắng khi trận đấu về cuối Bước sang phút 89, OFI đang ở rất gần chiến thắng khi nắm giữ lợi thế dẫn trước CSKA Sofia với tỷ số 2-0. Trận đấu trôi dần về những phút cuối mà không có quá nhiều đột biến, khi chỉ số phạt góc vẫn dừng ở mức 0-0 và phạm lỗi là 0-2.

90+5' L. Dickmann ấn định thắng lợi 3-0 cho OFI Vào phút 90+5', L. Dickmann lập công sau đường chuyền của D. Nikolaou , nới rộng cách biệt lên 3-0 cho OFI. Bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà trên sân Pagritio.

KT Kết thúc: OFI 3-0 CSKA Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:53 21/08/2026

Đội hình chính thức OFI Sơ đồ · HLV Christos Kontis CSKA Sofia Sơ đồ · HLV Hristo Yanev Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

OFI Thống kê CSKA Sofia 0% Kiểm soát bóng 0% 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 0

OFI sẽ gặp CSKA Sofia lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại Pankritio Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là màn so tài loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua phải dừng cuộc chơi.

CSKA Sofia mang theo nền tảng phong độ tích cực

CSKA Sofia bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng duy trì sự ổn định tương đối, đồng thời biết cách trở lại sau những thời điểm không đạt kết quả như mong muốn.

Trong bối cảnh chỉ một trận đấu có thể quyết định số phận, phong độ gần đây không bảo đảm kết quả nhưng tạo ra điểm tựa đáng kể về sự tự tin. CSKA Sofia sẽ cần chuyển sự ổn định đó thành khả năng kiểm soát các thời điểm then chốt của trận đấu.

Tính chất loại trực tiếp định hình cách tiếp cận

Không có chỗ cho việc tính toán thứ hạng hay chờ đợi cơ hội sửa sai ở vòng bảng. OFI và CSKA Sofia đều phải cân bằng giữa khát vọng giành lợi thế với yêu cầu hạn chế rủi ro, bởi một sai lầm có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Điểm đáng chú ý sẽ là cách hai đội phản ứng trước áp lực. OFI có lợi thế được thi đấu tại Pankritio Stadium, trong khi CSKA Sofia sở hữu hành trang là 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Cuộc đấu vì thế hứa hẹn được quyết định bởi bản lĩnh và khả năng tận dụng khoảnh khắc hơn là những toan tính dài hạn.

Nhận định trận OFI vs CSKA Sofia

CSKA Sofia bước vào trận với tín hiệu phong độ rõ nét hơn từ chuỗi 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thể thức loại trực tiếp khiến mọi lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện trong 90 phút tại Pankritio Stadium. OFI có cơ sở để tạo ra một cuộc đấu chặt chẽ, còn CSKA Sofia cần giữ được sự hiệu quả đã thể hiện trong thời gian gần đây.

OFI 5 trận gần nhất H B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất T B T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới