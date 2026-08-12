Vùi dập Debreceni VSC 5-1 tại Parken, FC Copenhagen thể hiện sức mạnh áp đảo Thi đấu bùng nổ trên sân nhà Parken, FC Copenhagen đè bẹp Debreceni VSC với tỷ số 5-1 tại vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League, dập tắt hoàn toàn nỗ lực rượt đuổi của đại diện đến từ Hungary.

FC Copenhagen 5 - 1 Debreceni VSC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Copenhagen tiếp đón Debreceni VSC.

3' M. Elyounoussi mở tỷ số sớm cho FC Copenhagen Ngay ở phút 3, M. Elyounoussi đã ghi bàn khai thông thế bế tắc, đưa FC Copenhagen vượt lên dẫn Debreceni VSC với tỷ số 1-0. Khởi đầu thuận lợi tại Parken Stadium giúp đại diện Đan Mạch sớm giành lợi thế rất lớn ngay từ những phút đầu tiên.

13' FC Copenhagen hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn Dù nhập cuộc thận trọng và nhường thế trận cho Debreceni VSC với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% , FC Copenhagen lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Đội bóng Đan Mạch tận dụng tốt các cơ hội để sớm dẫn 1 - 0 , đồng thời vượt trội về chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 0 dù tổng số cú sút của hai đội đang cân bằng 3 - 3 .

25' FC Copenhagen sắc bén dù thế trận cân bằng Trận đấu diễn ra khá cân bằng sau 25 phút khi hai đội chia nhau 50% - 50% thời lượng kiểm soát bóng và cùng có dứt điểm 4 - 4. Tuy nhiên, FC Copenhagen là đội tận dụng cơ hội tốt hơn với chỉ số trúng đích 3 - 0 để cụ thể hóa thành lợi thế dẫn trước 1 - 0.

37' FC Copenhagen kiểm soát thế trận, liên tục hãm thành Đến phút 37, FC Copenhagen tiếp tục duy trì thế chủ động cùng lợi thế 1 - 0 trên bảng điện tử. Đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội về tính hiệu quả với chỉ số dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 5 - 0), buộc hàng thủ đối phương phải chịu chỉ số cứu thua 0 - 4 trong thế trận cầm bóng 56% - 44%.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Debreceni VSC điều chỉnh nhân sự, A. Guerrero vào sân Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, ban huấn luyện Debreceni VSC đã quyết định thay người khi tung A. Guerrero vào sân thế chỗ R. Keller . Đội khách đang để FC Copenhagen dẫn trước 1-0 và rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

46' Debreceni VSC thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Debreceni VSC quyết định điều chỉnh nhân sự khi B. Dzsudzsak được tung vào sân thay thế cho F. Cibla . Trong thế đang bị FC Copenhagen dẫn trước 1-0 tại Parken, đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công.

46' Debreceni VSC thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Debreceni VSC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Lang vào sân thay cho J. Mejias . Đội khách quyết định điều chỉnh đội hình nhằm nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị FC Copenhagen dẫn 1-0 từ sớm.

47' B. Dzsudzsak lập công, Debreceni VSC san bằng tỷ số 1-1 Phút 47, B. Dzsudzsak lập công mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Debreceni VSC . Pha ghi bàn ngay đầu hiệp hai giúp đội khách đưa trận đấu trên sân Parken trở lại vạch xuất phát sau khi bị FC Copenhagen dẫn trước từ phút 3.

50' FC Copenhagen gia tăng áp lực ở đầu hiệp hai Bước sang phút 50, FC Copenhagen nỗ lực gia tăng áp lực với thời lượng kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà vượt trội về số cú dứt điểm (9 - 6, trúng đích 5 - 2), khiến hàng thủ Debreceni VSC phải làm việc liên tục để bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1.

57' L. Myrtaj bên phía Debreceni VSC nhận thẻ vàng Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Myrtaj bên phía Debreceni VSC. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1 tại sân Parken, tấm thẻ phạt này cho thấy sức ép đang ngày một gia tăng lên đội khách.

58' M. Elyounoussi sút phạt đền thành công, FC Copenhagen lại vượt lên Phút 58, M. Elyounoussi thực hiện thành công quả đá phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Copenhagen. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn trên sân Parken sau khi bị gỡ hòa ở đầu hiệp hai.

60' FC Copenhagen điều chỉnh nhân sự sau bàn dẫn 2-1 Phút 60, FC Copenhagen thực hiện sự thay đổi người khi M. Nasnas được tung vào sân thay cho Robert . Ban huấn luyện đội chủ nhà muốn làm mới lực lượng ngay sau khi vừa tái lập thế dẫn trước 2-1.

61' S. Kaye nhận thẻ vàng, Debreceni VSC chịu thêm án phạt Phút 61, S. Kaye bên phía Debreceni VSC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Chỉ ít phút sau khi L. Myrtaj dính thẻ và đội nhà bị FC Copenhagen vượt lên dẫn 2-1, đại diện Hungary lại tiếp tục gặp bất lợi về bài toán kỷ luật trên sân.

62' FC Copenhagen duy trì thế trận vượt trội Bước sang phút 62, FC Copenhagen vẫn duy trì thế chủ động khi tạm dẫn 2-1 và kiểm soát bóng 54% - 46%. Đội bóng Đan Mạch tạo ra sự vượt trội rõ rệt về độ nguy hiểm với dứt điểm 10-7 (trúng đích 6-2), liên tục bắt hàng thủ Debreceni VSC phải gồng mình chống đỡ (chỉ số cứu thua 1-4).

66' Debreceni VSC đưa B. Vajda vào sân Phút 66, ban huấn luyện Debreceni VSC quyết định đưa B. Vajda vào sân thay cho C. Denes . Đang bị FC Copenhagen dẫn 2-1, đội khách cần những làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu.

67' G. Vianney Ndjee của FC Copenhagen nhận thẻ vàng Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với G. Vianney Ndjee bên phía FC Copenhagen. Đây là chiếc thẻ phạt đầu tiên mà đại diện Đan Mạch phải nhận từ đầu trận đấu.

68' FC Copenhagen bổ sung T. Delaney vào tuyến giữa Phút 68, FC Copenhagen thực hiện sự thay đổi người khi T. Delaney vào sân thay cho M. Madsen . Đội chủ nhà muốn tăng cường sự chủ động và khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến khi đang dẫn trước 2-1.

68' FC Copenhagen làm mới hàng công với A. Cornelius Phút 68, FC Copenhagen thực hiện sự thay đổi người khi A. Cornelius được tung vào sân thay cho M. Elyounoussi . Trong bối cảnh đang dẫn 2-1, đội chủ nhà muốn duy trì sức ép trên hàng công để củng cố lợi thế tại sân Parken.

74' FC Copenhagen duy trì sức ép, lấn lướt Debreceni VSC Tới phút 74, FC Copenhagen tiếp tục duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1 nhờ kiểm soát 54% - 46% thời lượng bóng trên sân. Đội chủ nhà tạo ra sức ép rõ rệt hơn với chỉ số dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 6 - 2), buộc Debreceni VSC phải liên tục vất vả chống đỡ.

76' A. Kral nới rộng cách biệt lên 3-1 cho FC Copenhagen Phút 76, đón đường kiến tạo của A. Cornelius , A. Kral dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-1 cho FC Copenhagen. Bàn thắng giúp đội chủ nhà gia tăng khoảng cách an toàn trước Debreceni VSC trên sân Parken.

77' FC Copenhagen tung Y. Moukoko vào sân Phút 77, FC Copenhagen thực hiện sự thay đổi người khi Y. Moukoko được tung vào sân thay thế cho G. Vianney Ndjee. Ngay sau khi nâng tỷ số lên 3-1, đội chủ nhà quyết định rút Ndjee – cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở phút 67 – ra nghỉ nhằm duy trì thế trận chủ động trên sân Parken.

77' FC Copenhagen tung F. Beijmo vào sân thay B. Meling Phút 77, FC Copenhagen thực hiện sự thay đổi người khi F. Beijmo được tung vào sân thay thế cho B. Meling . Ngay sau khi gia tăng khoảng cách lên 3-1, đội chủ sân Parken chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ vững thế trận trong những phút còn lại.

78' A. Cornelius nâng tỷ số lên 4-1 cho FC Copenhagen Phút 78, đón đường kiến tạo của A. Kral , A. Cornelius lập công đưa FC Copenhagen vươn lên dẫn 4-1. Bàn thắng thứ hai liên tiếp chỉ trong vỏn vẹn 2 phút giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt an toàn trước Debreceni VSC tại sân Parken.

86' Debreceni VSC tung A. Szendrei vào sân ở phút 86 Phút 86, Debreceni VSC thực hiện sự thay đổi người khi A. Szendrei vào sân thế chỗ cho S. Baldoni . Trong bối cảnh đang bị FC Copenhagen dẫn trước 4-1, đây có thể xem là điều chỉnh nhân sự nhằm làm mới đội hình ở những phút cuối của đội khách.

86' FC Copenhagen làm chủ thế trận ở những phút cuối Bước sang phút 86, FC Copenhagen tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn 4-1 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44%. Thế trận vượt trội giúp đội chủ nhà tạo ra tới 16 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 8 - 2), hoàn toàn dồn ép Debreceni VSC trong khoảng thời gian còn lại.

90+2' A. Cornelius nâng tỷ số lên 5-1 cho FC Copenhagen Phút 90+2', nhận đường kiến tạo từ M. Nasnas , A. Cornelius ghi bàn nới rộng cách biệt lên 5-1 cho FC Copenhagen. Bàn thắng ở những phút bù giờ khép lại một ngày thi đấu áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà trên sân Parken trước Debreceni VSC.

KT Kết thúc: FC Copenhagen 5-1 Debreceni VSC Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 00:51 13/08/2026

Đội hình chính thức FC Copenhagen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel 1 Dominik Kotarski 20 Junnosuke Suzuki 5 Gabriel Pereira 24 Birger Meling 6 Ákos Markgráf 33 Alex Král 36 William Clem 10 Mohamed Elyounoussi 21 Mads Emil Madsen 16 Robert 44 Geovanni Vianney 12 Benedek Erdélyi 8 Leon Myrtaj 5 Bence Batik 4 Josua Mejías 72 Rotem Keller 97 Csanád Vilmos Dénes 78 Balázs Sain 75 Dávid Patai 18 Shedrach Kaye 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla Dự bị FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 2 Felix Beijmo 4 Munashe Garananga 18 Kenay Myrie 37 Mustapha Nyassi 27 Thomas Delaney 34 Marvin Nasnas 9 Youssoufa Moukoko Debreceni VSC 1 Plamen Andreev 89 Dániel Póser 2 Dénes Szakál 3 Adrián Guerrero 26 Ádám Lang 40 Dávid Hermann 6 Blaž Bošković 10 Balázs Dzsudzsák 22 Botond Vajda Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026

FC Copenhagen Thống kê Debreceni VSC 57% Kiểm soát bóng 43% 22 Dứt điểm 8 11 Trúng đích 2 6 Phạt góc 3 16 Phạm lỗi 12 6 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Mohamed Elyounoussi FC Copenhagen 2 bàn Alex Král FC Copenhagen 1 bàn · 1 kiến tạo Andreas Cornelius FC Copenhagen 1 bàn · 1 kiến tạo Balázs Dzsudzsák Debreceni VSC 1 bàn Robert FC Copenhagen 1 kiến tạo · điểm 7.9 Birger Meling FC Copenhagen Điểm 7.5

Vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026, FC Copenhagen sẽ tiếp đón Debreceni VSC trên sân vận động Parken Stadium trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán nhận được sự quan tâm lớn khi cả hai đội đều đang tìm kiếm lợi thế cho mình.

Bối cảnh trận đấu tại Parken Stadium

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Parken Stadium mang lại nguồn động viên tinh thần không nhỏ cho FC Copenhagen. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Đan Mạch tràn đầy quyết tâm duy trì nhịp độ thi đấu tích cực nhằm tạo dựng lợi thế trước đối thủ.

Bên phía đối diện, Debreceni VSC phải hành quân xa nhà với thử thách không hề đơn giản. Việc phải thi đấu áp lực trên sân của đối phương đòi hỏi đội khách cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Phong độ thi đấu gần đây

FC Copenhagen bước vào cuộc so tài này với phong độ tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã có được 2 trận thắng và 1 trận hòa. Việc duy trì chuỗi trận bất bại gần đây giúp đại diện Đan Mạch sở hữu tâm lý vô cùng vững vàng.

Trái lại, phong độ của Debreceni VSC có phần thăng trầm hơn. Trong 3 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm tựa từ trận thắng gần nhất sẽ là cơ sở để đội khách hướng tới một màn trình diễn chủ động hơn.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận hai câu lạc bộ đã chạm trán nhau 1 lần. Ở cuộc so tài đó, FC Copenhagen là đội giành chiến thắng, trong khi Debreceni VSC chưa giành được trận thắng hay trận hòa nào trước đại diện Đan Mạch.

Nhận định chung trước trận đấu

Xét về tương quan phong độ lẫn thành tích đối đầu, FC Copenhagen đang nắm giữ những ưu thế nhất định nhờ chuỗi trận bất bại và kết quả thuận lợi ở lần chạm trán gần nhất. Dù vậy, Debreceni VSC vẫn là đối thủ tiềm ẩn sự bất ngờ nếu họ tận dụng tốt các cơ hội phản công. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Copenhagen · 1 thắng 0 hòa Debreceni VSC · 0 thắng Debreceni VSC 0 - 3 FC Copenhagen FC

FC Copenhagen 5 trận gần nhất T T T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 4 Thủng lưới Debreceni VSC 5 trận gần nhất T B B H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới