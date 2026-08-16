Vùi dập Moreirense 4-0 trên sân nhà, Arouca leo lên vị trí thứ 7 Primeira Liga Thắng tưng bừng Moreirense 4-0 trên sân Estádio Municipal de Arouca tại Primeira Liga, Arouca vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 3 điểm, trong khi Moreirense dậm chân ở vị trí thứ 10 với 1 điểm.

Arouca 4 - 0 Moreirense Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Arouca tiếp đón Moreirense.

13' Maracas bên phía Moreirense nhận thẻ vàng Phút 13, Maracas bên phía Moreirense phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Án phạt từ khá sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp tiếp theo.

13' Arouca chủ động kiểm soát bóng Vượt qua 13 phút đầu tiên, thế trận trên sân vẫn duy trì ở trạng thái giằng co với tỷ số 0-0 . Arouca nhỉnh hơn ở khả năng làm chủ khu vực giữa sân khi nắm 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng, song chưa bên nào tạo ra đột biến với chỉ số dứt điểm vẫn đang là 0 - 0 cùng 1 - 1 lần hưởng phạt góc.

16' Thẻ vàng cho J. Sanchez bên phía Arouca Chỉ ít phút sau khi Maracas bị cảnh cáo, đến lượt J. Sanchez bên phía Arouca phải nhận thẻ vàng ở phút 16. Trận đấu nhanh chóng trở nên quyết liệt với các pha va chạm liên tiếp khi hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

23' Bất ngờ phản lưới nhà, Moreirense dâng bàn mở tỷ số cho Arouca Phút 23, bi kịch ập đến với Moreirense khi trung vệ Maracas vô tình phản lưới nhà, giúp Arouca vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng may mắn này giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc dù trước đó họ chưa có cú dứt điểm trúng đích nào.

25' Arouca kiểm soát thế trận sau 25 phút Trôi qua 25 phút thi đấu, Arouca đang chủ động làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% nhằm duy trì lợi thế dẫn 1 - 0. Dù vượt trội về số cú dứt điểm 3 - 1, đội chủ nhà vẫn chưa thể gia tăng khoảng cách khi chỉ số dứt điểm trúng đích hiện là 0 - 1.

30' J. Fontan lập công, Arouca nhân đôi cách biệt Phút 30, J. Fontan nới rộng cách biệt lên 2-0 cho Arouca trong cuộc đối đầu với Moreirense. Bàn thắng nhanh chóng này giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận áp đảo khi đang nắm giữ tỷ lệ kiểm soát bóng 64% - 36%.

37' Arouca làm chủ thế trận và dẫn trước 2-0 Đến phút 37, Arouca tiếp tục làm chủ cuộc chơi sau khi vươn lên dẫn 2-0. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo với 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 3 - 1), khiến Moreirense hầu như không thể tổ chức phản công.

41' I. Barbero nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 41, I. Barbero bên phía Arouca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang làm chủ thế trận với lợi thế dẫn 2-0 trước Moreirense, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt trước khi hiệp một khép lại.

44' Kiko nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 44, Kiko bên phía Moreirense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một trong bối cảnh Moreirense tiếp tục gặp nhiều khó khăn và đang bị Arouca dẫn trước 2-0.

45+1' I. Barbero nâng tỷ số lên 3-0 cho Arouca trước giờ nghỉ Phút 45+1', nhận đường kiến tạo từ N. Djouahra, I. Barbero lập công gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Arouca. Bàn thắng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đội chủ nhà củng cố thế trận áp đảo hoàn toàn trước Moreirense.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Moreirense tung J. Veloso vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Moreirense có sự thay đổi nhân sự khi J. Veloso được tung vào sân thế chỗ A. Vieira . Trong bối cảnh đang bị Arouca dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh với hy vọng tạo nên sự khác biệt trong phần còn lại của trận đấu.

46' Moreirense tung D. Pinto vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Moreirense quyết định thay người khi D. Pinto vào sân thế chỗ cho Guilherme Liberato . Đang bị dẫn 0-3 sau 45 phút đầu tiên, đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm tín hiệu tích cực hơn trong lối chơi.

49' Arouca duy trì thế áp đảo toàn diện Bước sang phút 49, Arouca tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn trước Moreirense 3-0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 59% - 41% và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 1), khiến đối phương rơi vào thế chịu trận.

55' N. John nhận thẻ vàng, Moreirense tiếp tục gặp khó Phút 55, N. John bên phía Moreirense nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đang trong thế bị Arouca dẫn trước 3-0, đội khách tiếp tục đối mặt với muôn vàn áp lực khi liên tiếp phải nhận các án phạt cảnh cáo.

59' Arouca thay người: D. Nandin thế chỗ I. Barbero Ở phút 59, Arouca thực hiện sự thay đổi người khi D. Nandin được tung vào sân để thế chỗ cho I. Barbero . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán nhân sự khi I. Barbero trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 41.

62' Arouca làm chủ cuộc chơi với lợi thế an toàn Bước sang phút 62, Arouca tiếp tục duy trì thế trận áp đảo cùng lợi thế 3-0 trước Moreirense. Không chỉ nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 53% - 47%, đội chủ nhà còn vượt trội ở chỉ số dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 5 - 1), khiến đối thủ gần như không có cơ hội bật lên.

63' Moreirense làm mới hàng công với Kiko Bondoso Phút 63, Moreirense quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Kiko Bondoso được tung vào sân thay thế cho Landerson . Đang bị Arouca dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp hàng công thi đấu khởi sắc hơn trong phần còn lại của trận đấu.

65' L. Santos nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, L. Santos bên phía Moreirense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn trên sân Estádio Municipal de Arouca khi bị Arouca dẫn trước 3-0 và chưa thể tạo ra sự phản kháng hiệu quả.

72' Arouca rút H. Lee ra nghỉ, B. Mansilla vào sân Phút 72, Arouca thực hiện sự thay đổi người khi B. Mansilla được tung vào sân thế chỗ cho H. Lee . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thể lực cho chặng đường còn lại.

72' Arouca rút A. Trezza ra nghỉ, tung P. Gozalbez vào sân Phút 72, Arouca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. Gozalbez được tung vào sân để thay thế cho A. Trezza. Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì sự tươi mới và bảo toàn thế trận trong những phút còn lại.

72' Moreirense đưa M. Stjepanovic vào sân thay Rodri Phút 72, Moreirense tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Stjepanovic được tung vào sân thế chỗ Rodri . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đổi mới trong lối chơi khi lâm vào thế bị Arouca dẫn trước 3-0.

74' Arouca làm chủ thế trận, duy trì lợi thế 3 - 0 Bước sang phút 74, Arouca vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng cùng lợi thế dẫn trước 3 - 0. Sự lấn lướt của đội chủ nhà thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 1), khiến Moreirense hầu như không thể tạo ra áp lực ngược lại.

75' D. Nandin nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng phạt D. Nandin bên phía Arouca. Dù đang nắm lợi thế dẫn 3-0 trước Moreirense, đội chủ nhà vẫn chơi đầy lăn xả và không ngần ngại va chạm trong những phút cuối.

79' Arouca rút T. Fukui, tung Pedro Santos vào sân Phút 79, Arouca quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa Pedro Santos vào sân thay thế cho T. Fukui . Với khoảng cách an toàn 3-0 đã tạo ra từ hiệp một, đội chủ nhà chủ động làm tươi mới đội hình nhằm kiểm soát tốt thế trận trong những phút cuối.

80' Arouca rút E. van Ee nghỉ ngơi, M. Flores vào sân Phút 80, Arouca thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Flores được tung vào sân thay cho E. van Ee . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 khá an toàn, đội chủ nhà thong dong giữ nhịp trận đấu nhằm bảo toàn kết quả trong những phút thi đấu còn lại.

84' Moreirense tung M. Dacosta Gonzalez vào sân ở phút 84 Phút 84, Moreirense quyết định rút L. Santos ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Dacosta Gonzalez . Đội khách rất cần một làn gió mới để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số khi đang bị Arouca dẫn trước 3-0.

86' Arouca áp đảo toàn diện ở những phút cuối Bước sang phút 86, Arouca tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi đang dẫn 3-0 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 52% - 48%. Sự hiệu quả của đội chủ nhà thể hiện rõ qua số cú dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 1), khiến Moreirense hoàn toàn bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

90+1' D. Nandin ghi bàn phút bù giờ, Arouca vươn lên dẫn 4-0 Phút 90+1', D. Nandin lập công gia tăng khoảng cách lên 4-0 cho Arouca trong cuộc tiếp đón Moreirense. Bàn thắng muộn này ấn định màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà, hoàn toàn phù hợp với cục diện khi họ vượt trội ở chỉ số dứt điểm 13 - 5.

KT Kết thúc: Arouca 4-0 Moreirense Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:57 17/08/2026

Đội hình chính thức Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa 12 Ignacio de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 Jose Fontán 18 Orest Lebedenko 6 Espen Van Ee 8 Taichi Fukui 19 Alfonso Trezza 14 Hyun-ju Lee 7 Naïs Djouahra 17 Ivan Barbero 13 André Ferreira 2 Leandro Santos 66 Gilberto Batista 26 Maracás 27 Kiko 23 Nile John 65 Guilherme Liberato 89 Afonso Vieira 21 Rodrigo Alonso 11 Landerson 9 Alexandre Parsemain Dự bị Arouca 1 Jakub Vinarčík 71 Martim Duarte 5 Boris Popović 37 Mario Climent 10 Pablo Gozálbez 89 Pedro Santos 21 Mateo Flores 24 Brian Mansilla 9 Fally Mayulu Moreirense 1 Aranha 4 Kevyn Monteiro 17 Álvaro Martínez 76 Dinis Pinto 8 Mateja Stjepanović 10 Kiko Bondoso 20 João Veloso 90 Rodrigo Soares 44 Michael Dacosta Gonzalez Cập nhật đội hình lúc 00:11 17/08/2026

Arouca Thống kê Moreirense 51% Kiểm soát bóng 49% 13 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 1 5 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Jose Fontán Arouca 1 bàn Ivan Barbero Arouca 1 bàn Naïs Djouahra Arouca 1 kiến tạo · điểm 7.7 Hyun-ju Lee Arouca 1 kiến tạo · điểm 6.7 Pablo Gozálbez Arouca Điểm 7.3 Taichi Fukui Arouca Điểm 7.2

Thông tin trận đấu Arouca vs Moreirense

Thời gian: 00:00 ngày 17/08/2026 | Giải đấu: Primeira Liga

Trận đấu giữa Arouca và Moreirense tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc so tài với những vị thế khác nhau sau lượt trận đầu tiên. Với lợi thế điểm số và phong độ nhỉnh hơn, Arouca đang sở hữu cơ hội thuận lợi để duy trì đà hưng phấn, trong khi Moreirense phải nỗ lực vượt qua thử thách trên sân khách.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

Arouca đã có sự khởi đầu thuận lợi khi giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả này giúp họ thu về 3 điểm trọn vẹn, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Việc tích lũy tối đa điểm số ngay từ giai đoạn đầu mùa mang lại sự tự tin rất lớn cho đội chủ nhà.

Ở phía đối diện, Moreirense trải qua trận ra quân với kết quả hòa ở trận gần nhất. Chỉ thu về 1 điểm sau lượt trận đã qua, Moreirense hiện tạm xếp ở vị trí thứ 11. Dù chưa thể có được niềm vui thắng trận trọn vẹn, một kết quả hòa cũng giúp họ giữ được sự chủ động trước chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự nhỉnh hơn nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Moreirense là đội chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng. Trong khi đó, Arouca giành được 2 trận thắng và hai bên không hòa trận nào.

Sự cân bằng tương đối nhưng nghiêng nhẹ về Moreirense trong quá khứ khiến cuộc tái đấu này trở nên vô cùng khó lường. Arouca dù có lợi thế sân nhà và phong độ khởi đầu tốt hơn nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác trước một đối thủ vốn thường xuyên gây ra nhiều khó khăn cho họ.

Nhận định cục diện trận đấu

Với ưu thế xếp trên đối thủ 5 bậc trên bảng xếp hạng và đang sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất, Arouca nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận. Sự hưng phấn về mặt tinh thần là điểm tựa lớn giúp họ hướng tới việc giữ lại điểm số trên sân nhà.

Tuy nhiên, Moreirense cũng tỏ ra không dễ bị khuất phục. Thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gặp nhau gần nhất sẽ là cơ sở để đội khách tự tin triển khai lối chơi chủ động. Cuộc đọ sức giữa Arouca và Moreirense hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ với những tính toán chiến thuật cẩn trọng từ cả hai đội bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arouca · 2 thắng 0 hòa Moreirense · 3 thắng Moreirense 0 - 1 Arouca ARO Arouca 0 - 2 Moreirense MOR Arouca 1 - 0 Moreirense ARO Moreirense 3 - 1 Arouca MOR Moreirense 1 - 0 Arouca MOR

Arouca 5 trận gần nhất T T B H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Moreirense 5 trận gần nhất H T H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 2 Santa Clara 2 1 1 0 +1 4 T H 3 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H … 5 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 6 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T 7 Estrela 2 0 2 0 0 2 H H … 10 Estoril 1 0 1 0 0 1 H 11 Moreirense 1 0 1 0 0 1 H 12 Benfica 1 0 1 0 0 1 H …