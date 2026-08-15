27' NEC Nijmegen kiểm soát bóng áp đảo nhưng bế tắc

Bước sang phút 27, NEC Nijmegen là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 68% so với 32% của Willem II. Dù làm chủ khu vực giữa sân, đội khách vẫn chưa thể tung ra bất kỳ cú hãm thành nào, trong khi đội chủ nhà nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (2-0) dù chỉ số trúng đích của cả hai bên vẫn dừng ở mức 0-0.