Vùi dập Willem II 1-4 trên sân khách, NEC Nijmegen vươn lên vị trí thứ 12
Giành chiến thắng 1-4 trước Willem II ngay tại Koning Willem II Stadion ở vòng 2 Eredivisie, NEC Nijmegen vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà Willem II tiếp tục gặp khó khăn khi chìm ở vị trí thứ 17.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Willem II tiếp đón NEC Nijmegen.
- 14'NEC Nijmegen chủ động kiểm soát bóng
Trải qua 14 phút đầu trận, NEC Nijmegen đang là đội làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% so với Willem II. Dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, đội khách vẫn chưa tạo ra nhiều sóng gió khi chỉ số dứt điểm nghiêng về phía đội chủ nhà 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), cùng 1 - 3 lần phạm lỗi từ hai bên.
- 16'Thẻ vàng sớm cho N. Tjoe a On bên phía Willem II
Phút 16, trọng tài đã rút ra thẻ vàng dành cho N. Tjoe a On của Willem II sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Trong bối cảnh Willem II chỉ đang cầm bóng 34%, chiếc thẻ phạt từ sớm sẽ khiến hậu vệ này phải thi đấu cẩn trọng hơn rất nhiều trong phần còn lại của trận đấu.
- 27'NEC Nijmegen kiểm soát bóng áp đảo nhưng bế tắc
Bước sang phút 27, NEC Nijmegen là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 68% so với 32% của Willem II. Dù làm chủ khu vực giữa sân, đội khách vẫn chưa thể tung ra bất kỳ cú hãm thành nào, trong khi đội chủ nhà nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (2-0) dù chỉ số trúng đích của cả hai bên vẫn dừng ở mức 0-0.
- 39'NEC Nijmegen lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng
Tiến gần về cuối hiệp 1 ở phút 39, NEC Nijmegen đang làm chủ cuộc chơi khi nắm tới 33% - 67% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Willem II nỗ lực đáp trả và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (3 - 1), đội khách mới là bên sở hữu pha dứt điểm trúng đích duy nhất (0 - 1) tính đến lúc này.
- 45+2'A. Tahaui mở tỷ số cho NEC Nijmegen ở phút bù giờ
Đúng vào phút 45+2', từ đường kiến tạo của C. Bischoff, A. Tahaui đã dứt điểm chính xác đưa NEC Nijmegen vươn lên dẫn 0-1. Pha lập công ở thời điểm nhạy cảm cuối hiệp một là phần thưởng xứng đáng cho thế trận ép sân của đội khách.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'NEC Nijmegen làm chủ cuộc chơi đầu hiệp hai
Bước sang phút 52, NEC Nijmegen tiếp tục duy trì thế chủ động khi nắm tới 32% - 68% thời lượng kiểm soát bóng và tạm dẫn Willem II 0-1. Đội khách tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành khi sở hữu số lần dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 4), gia tăng sức ép đáng kể lên hàng thủ chủ nhà.
- 54'T. Chery ghi bàn, NEC Nijmegen nhân đôi cách biệt
Phút 54, T. Chery ghi bàn giúp NEC Nijmegen vươn lên dẫn Willem II với tỷ số 0-2. Nắm thế chủ động với 68% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách đang gia tăng cách biệt một cách hoàn toàn thuyết phục.
- 64'NEC Nijmegen áp đảo Willem II trong hiệp hai
Bước sang phút 64, NEC Nijmegen tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69% trước Willem II. Đội khách liên tục vây hãm khung thành đối phương khi vượt trội về số lần dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 1 - 6), buộc thủ môn đội chủ nhà phải trổ tài với 4 - 1 pha cứu thua.
- 65'B. Linssen lập công, NEC Nijmegen dẫn trước 0-3
Phút 65, B. Linssen điền tên mình lên bảng điện tử, nới rộng cách biệt lên 0-3 cho NEC Nijmegen trước Willem II. Thi đấu áp đảo hoàn toàn trên sân Koning Willem II Stadion, đội khách gần như dập tắt mọi hy vọng có điểm của chủ nhà trong trận đấu này.
- 66'NEC Nijmegen tung K. Sierhuis vào sân
Phút 66, ngay sau khi nâng tỷ số lên 0-3, NEC Nijmegen có sự thay đổi người trên hàng công khi K. Sierhuis được tung vào sân thay cho B. Linssen. Với cách biệt an toàn 3 bàn cùng thế trận áp đảo, đội khách chủ động làm mới lực lượng trong phần còn lại của trận đấu.
- 66'NEC Nijmegen tung N. Lebreton vào sân sau bàn thắng thứ ba
Phút 66, ngay sau khi vươn lên dẫn Willem II 0-3, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Lebreton được tung vào sân thay thế cho D. Nejasmic. Với lợi thế 3 bàn an toàn cùng tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 69%, đội khách chủ động làm mới tuyến giữa để bảo toàn thế trận chủ động.
- 66'NEC Nijmegen thay người: E. Mor thế chỗ C. Bischoff
Ở phút 66, NEC Nijmegen quyết định đưa E. Mor vào sân thay thế cho C. Bischoff. Ngay sau khi nâng tỷ số lên 0-3 ở phút 65, đội khách chủ động có sự điều chỉnh nhân sự để tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trước Willem II.
- 67'K. Sierhuis lập công, NEC Nijmegen nâng tỷ số lên 0-4
Phút 67, đón đường chuyền dọn cỗ từ T. Chery, K. Sierhuis ghi tên mình lên bảng tỷ số. Bàn thắng này giúp NEC Nijmegen nới rộng cách biệt lên 0-4 ngay tại sân Koning Willem II Stadion.
- 69'Willem II điều chỉnh nhân sự: H. ter Avest thế chỗ N. Tjoe a On
Phút 69, Willem II tiến hành sự thay đổi người khi H. ter Avest được tung vào sân để thế chỗ N. Tjoe a On. Đội chủ nhà đang trải qua những phút giây vô cùng khó khăn khi bị NEC Nijmegen dẫn trước với tỷ số 0-4.
- 69'Willem II thay người ở phút 69 khi bị dẫn 0-4
Phút 69, Willem II có sự thay đổi người khi T. Verheydt được tung vào sân thế chỗ E. Gurbuz. Đang bị dẫn 0-4 và chịu lép vế trước NEC Nijmegen, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận trong những phút còn lại.
- 69'Phút 69: Willem II điều chỉnh nhân sự khi bị dẫn 0-4
Phút 69, Willem II thực hiện sự thay đổi người khi M. Lemmens được tung vào sân thay thế cho A. Ciranni. Đội chủ nhà đang trải qua những phút thi đấu vô cùng vất vả khi để NEC Nijmegen dẫn trước với tỷ số 0-4.
- 76'NEC Nijmegen rút D. Fonville ra nghỉ khi đã dẫn 0-4
Phút 76, NEC Nijmegen có sự thay đổi nhân sự khi A. Kabar được tung vào sân thay cho D. Fonville. Với lợi thế dẫn trước 0-4 quá thảnh thơi, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình để giữ sức cho các trụ cột trong những phút cuối trận.
- 77'Willem II rút ngắn tỷ số xuống 1-4 nhờ T. Verheydt
Phút 77, đón đường kiến tạo từ H. ter Avest, T. Verheydt dứt điểm tung lưới NEC Nijmegen để ghi bàn thắng đầu tiên cho Willem II, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Dù vớt vát lại đôi chút hy vọng danh dự trên sân nhà, Willem II vẫn đang trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước sức ép từ đối thủ.
- 77'NEC Nijmegen áp đảo Willem II ở phút 77
Bước sang phút 77, thế trận hoàn toàn nghiêng về NEC Nijmegen khi đội khách đang dẫn 0 - 4 và áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69%. Willem II hoàn toàn lép vế trước sức ép liên tục từ đối phương với sự chênh lệch rõ rệt ở chỉ số dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 8) cùng số lần cứu thua 4 - 1.
- 89'NEC Nijmegen thay người ở những phút cuối
Phút 89, NEC Nijmegen đưa B. Nuytinck vào sân thay cho A. Tahaui. Khi cách biệt đã là 1-4 nghiêng về phía đội khách, thay đổi này giúp củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ ở thời điểm trận đấu trôi về những phút bù giờ.
- 89'Willem II tung D. Iglesias vào sân ở những phút cuối
Phút 89, Willem II đưa D. Iglesias vào sân thay thế cho K. Boogaard. Trong bối cảnh đang bị NEC Nijmegen dẫn trước 1-4, sự thay đổi nhân sự ở thời điểm muộn màng này khó có thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển cục diện.
- 89'NEC Nijmegen làm chủ thế trận ở những phút cuối
Tiến về những phút cuối trận, NEC Nijmegen tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68%. Đội khách áp đảo hoàn toàn về số lần dứt điểm 8 - 19 (trúng đích 2 - 9), qua đó vững vàng bảo vệ lợi thế tỷ số 1 - 4 trước Willem II.
- KTKết thúc: Willem II 1-4 NEC Nijmegen
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 23:27 15/08/2026
Trận đấu giữa Willem II và NEC Nijmegen trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Koning Willem II Stadion. Cả hai đội bóng đều bước vào cuộc đối đầu này với mục tiêu giành được điểm số đầu tiên ở mùa giải mới.
Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng
Ở trận đấu gần nhất, cả Willem II và NEC Nijmegen đều chịu thất bại. Kết quả này khiến hai đội hiện chưa tích lũy được điểm số nào trên bảng xếp hạng Eredivisie.
Về vị trí hiện tại, NEC Nijmegen tạm thời xếp ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, Willem II đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng cũng với 0 điểm. Việc cùng nhận trận thua ở lượt đấu mở màn khiến cuộc chạm trán trực tiếp này trở nên quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ.
Lịch sử đối đầu
Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thế đối đầu diễn ra tương đối cân bằng nhưng NEC Nijmegen nhỉnh hơn đôi chút về số chiến thắng. Cụ thể, NEC Nijmegen giành 2 trận thắng, Willem II có 1 trận thắng, và 2 trận đấu kết thúc với kết quả hòa.
Nhận định chung
Với tương quan phong độ và lịch sử đối đầu gần đây, cuộc so tài tại Koning Willem II Stadion dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Willem II nắm lợi thế thi đấu trên sân nhà, trong khi NEC Nijmegen có điểm tựa từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong các lần gặp nhau gần nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)