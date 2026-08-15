76' Cambuur tung F. Kvam vào sân nỗ lực tìm bàn gỡ

Phút 76, Cambuur thực hiện sự thay đổi người khi F. Kvam được đưa vào sân thay thế cho I. Henstra. Dù đang bị dẫn 1-2, đội khách vẫn làm chủ thế trận với 63% thời lượng kiểm soát bóng và sự xuất hiện của nhân tố mới kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép trong những phút còn lại.