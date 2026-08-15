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    Vượt qua Cambuur 3-1, Fortuna Sittard đẩy đối thủ xuống nhóm cuối Eredivisie

    Đại Ngàn15/08/2026 21:01

    Đánh bại Cambuur với tỷ số 3-1 trên sân Fortuna Sittard Stadion tại Eredivisie, Fortuna Sittard vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, trong khi Cambuur tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 16.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Fortuna Sittard 3-1 Cambuur: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Fortuna Sittard3 - 1CambuurKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Fortuna Sittard tiếp đón Cambuur.

    • 6'P. Brittijn mở tỷ số sớm cho Fortuna Sittard

      Ngay ở phút 6, từ đường dọn cỗ của M. Ihattaren, P. Brittijn đã lập công mở tỷ số 1-0 cho Fortuna Sittard. Pha ghi bàn từ rất sớm giúp đội chủ nhà có khởi đầu không thể thuận lợi hơn trước Cambuur.

    • 12'Fortuna Sittard hiệu quả vượt trội dù kiểm soát bóng ít hơn

      Mới bước sang phút 12, Fortuna Sittard đã sớm cụ thể hóa lợi thế để dẫn trước 1 - 0 nhờ khả năng chắt chiu cơ hội vượt trội. Dù Cambuur kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%, đội chủ nhà mới là những người tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương khi hoàn toàn áp đảo về số lần dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0).

    • 15'L. Zeefuik nâng tỷ số lên 2-0 cho Fortuna Sittard

      Phút 15, L. Zeefuik lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Fortuna Sittard từ đường truyền kiến tạo của J. Dahlhaus. Sự hiệu quả trong các đợt hãm thành giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt và nắm thế thượng phong chỉ sau 15 phút đầu trận.

    • 22'R. El Arguioui thắp hy vọng, Cambuur rút ngắn tỷ số 2-1

      Phút 22, từ đường kiến tạo của N. Souren, R. El Arguioui đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Cambuur. Pha lập công này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đội khách thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ sau khi sớm bị dẫn trước.

    • 25'Fortuna Sittard sắc bén dù kiểm soát bóng ít hơn

      Trận đấu trôi qua 25 phút, Fortuna Sittard dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% nhưng lại là đội sắc bén hơn khi đang tạm dẫn 2 - 1. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 2 - 0 phạt góc trước Cambuur.

    • 37'Cambuur cầm bóng nhiều nhưng Fortuna Sittard vẫn dẫn 2 - 1

      Bước sang phút 37, Cambuur nắm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 34% - 66%, nhưng Fortuna Sittard mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn để duy trì lợi thế 2 - 1. Đội chủ nhà chơi rình rập và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm với 8 - 6 (3 - 3 trúng đích).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Fortuna Sittard điều chỉnh nhân sự ở đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Fortuna Sittard có sự thay đổi người khi E. Michut được tung vào sân thay thế cho S. Wylin. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới trong lối chơi nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước áp lực từ phía Cambuur.

    • 46'Cambuur điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Cambuur thực hiện sự thay đổi người khi W. Kooistra vào sân thế chỗ cho M. Costarelli. Đang trong thế bị Fortuna Sittard dẫn 2-1, ban huấn luyện đội khách quyết định tung nhân tố mới vào sân với hy vọng gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ.

    • 49'Cambuur cầm bóng áp đảo nhưng Fortuna Sittard dẫn điểm

      Bước sang phút 49, Fortuna Sittard vẫn nắm lợi thế dẫn 2 - 1 dù chịu nhiều áp lực từ đối phương. Cambuur nhỉnh hơn hẳn về thời lượng cầm bóng 38% - 62%, nhưng đội chủ nhà lại dứt điểm nguy hiểm hơn với 10 - 6 lần hãm thành (trúng đích 4 - 3).

    • 50'L. Jetten dính thẻ vàng ở đầu hiệp hai

      Phút 50, trọng tài rút thẻ vàng phạt L. Jetten bên phía Cambuur sau tình huống phạm lỗi kéo người (holding). Trong thế đang bị Fortuna Sittard dẫn 2-1, tấm thẻ phạt này khiến hàng thủ đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những phút tiếp theo.

    • 61'Cambuur cầm bóng nhiều nhưng Fortuna Sittard vẫn dẫn 2-1

      Bước sang phút 61, Cambuur dù áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% nhưng Fortuna Sittard mới là đội chơi hiệu quả hơn để duy trì lợi thế dẫn 2-1. Đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt tấn công với 13-8 lần dứt điểm (trúng đích 4-3) cùng 4-2 phạt góc.

    • 64'N. Souren nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người

      Phút 64, trọng tài rút thẻ vàng phạt N. Souren bên phía Cambuur sau tình huống phạm lỗi kéo người. Đây là tấm thẻ vàng thứ hai của đội khách trong trận đấu này sau L. Jetten ở phút 51, trong bối cảnh họ vẫn đang bám đuổi tỷ số 2-1 trước Fortuna Sittard.

    • 72'Fortuna Sittard đưa S. Zand vào sân thay M. Ihattaren

      Ở phút 72, Fortuna Sittard quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Zand được tung vào sân thế chỗ cho M. Ihattaren. Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ giúp giữ vững lợi thế tỷ số 2-1 trước áp lực từ phía Cambuur.

    • 72'Fortuna Sittard tung N. de Groot vào sân ở phút 72

      Phút 72, Fortuna Sittard quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung N. de Groot vào sân thay thế cho J. Dahlhaus. Đội chủ nhà hướng tới việc tươi mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế tỷ số 2-1 trước áp lực từ phía Cambuur.

    • 72'Fortuna Sittard thay người, A. Descotte vào sân ở phút 72

      Phút 72, Fortuna Sittard quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Descotte được tung vào sân để thay thế cho O. Romeny. Đội chủ nhà đang nỗ lực bổ sung sức trẻ nhằm bảo vệ tỷ số 2-1 trước sự bám đuổi quyết liệt từ Cambuur.

    • 73'Cambuur nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 73, Cambuur nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%. Dù nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (14 - 15, trúng đích 4 - 6), đội khách vẫn chưa thể quân bình tỷ số khi Fortuna Sittard phòng ngự kiên cường với chỉ số cứu thua 4 - 2 để bảo toàn lợi thế 2 - 1.

    • 76'Cambuur tung F. Kvam vào sân nỗ lực tìm bàn gỡ

      Phút 76, Cambuur thực hiện sự thay đổi người khi F. Kvam được đưa vào sân thay thế cho I. Henstra. Dù đang bị dẫn 1-2, đội khách vẫn làm chủ thế trận với 63% thời lượng kiểm soát bóng và sự xuất hiện của nhân tố mới kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép trong những phút còn lại.

    • 76'Cambuur tung N. Binder vào sân thế chỗ S. Vink

      Phút 76, Cambuur có sự thay đổi nhân sự khi N. Binder được tung vào sân thay cho S. Vink. Trong thế bị Fortuna Sittard dẫn 2-1, đội khách hy vọng nhân tố mới sẽ giúp tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại.

    • 82'Cambuur tung W. van der Goot vào sân ở phút 82

      Phút 82, Cambuur thực hiện sự thay đổi người khi W. van der Goot vào sân thay cho J. Amofa. Đội khách đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong những phút cuối khi đang bị Fortuna Sittard dẫn 2-1.

    • 85'Cambuur gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Tiến về phút 85, Cambuur đang dồn toàn lực dâng cao tìm bàn gỡ khi làm chủ thời lượng kiểm soát bóng 37% - 63% và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 5 - 7). Dù chịu sức ép lớn, Fortuna Sittard vẫn nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 nhờ sự vững vàng của hàng thủ với chỉ số cứu thua 6 - 3.

    • 88'Cambuur điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 88, Cambuur đưa R. Mulders vào sân thế chỗ I. Hamache. Đội khách nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại khi đang bị dẫn 2-1.

    • 90'Fortuna Sittard điều chỉnh nhân sự ở phút 90

      Ở phút 90, Fortuna Sittard thực hiện sự thay đổi người khi M. Gbemou vào sân thay cho L. Zeefuik. Đây là động thái nhằm gia cố lực lượng và bảo toàn tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà trong những phút cuối cùng của trận đấu.

    • 90+6'S. Zand nâng tỷ số lên 3-1 cho Fortuna Sittard

      Phút 90+6', S. Zand dứt điểm tung lưới Cambuur sau đường kiến tạo của I. Pinto, nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Fortuna Sittard. Pha lập công ở những phút bù giờ cuối cùng đã dập tắt hoàn toàn hy vọng giành điểm của đội khách.

    • KTKết thúc: Fortuna Sittard 3-1 Cambuur

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

    Cập nhật lúc 03:55 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Fortuna Sittard
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Danny Buijs
    Cambuur
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat
    31
    Mattijs Branderhorst
    2
    Siebe Wylin
    6
    Syb Van Ottele
    28
    Justin Hubner
    8
    Jasper Dahlhaus
    23
    Philip Brittijn
    5
    Yassin Oukili
    52
    Mohamed Ihattaren
    10
    Ole Romeny
    12
    Ivo Pinto
    25
    Lequincio Zeefuik
    1
    Thijs Jansen
    28
    Morgan Costarelli
    4
    Ismaël Baouf
    6
    Jamal Amofa
    23
    Lucas Jetten
    10
    Rafik El Arguioui
    8
    Nicky Souren
    11
    Ilyes Hamache
    29
    Iwan Henstra
    7
    Sami Bouhoudane
    9
    Skye Vink
    Dự bị
    Fortuna Sittard
    33 Kaylen Reitmaier1 Luuk Koopmans15 Nick de Groot35 Kevin van Burgsteden39 Ganni Buyukhan38 Moussa Gbemou22 Shiloh 't Zand20 Édouard Michut9 Anthony Descotte
    Cambuur
    24 Matthijs Kalisvaart21 Jasper Meijster16 Rik Mulders14 Ryan van de Pavert33 Buddy Vogelzang3 Jorn Berkhout40 Wessel van der Goot18 Wiebe van der Heide15 Fabian Kvam
    Cập nhật đội hình lúc 01:36 16/08/2026
    Fortuna SittardThống kêCambuur
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    17
    Dứt điểm
    19
    7
    Trúng đích
    7
    6
    Phạt góc
    7
    10
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Rafik El Arguioui
    Rafik El Arguioui
    Cambuur
    1 bàn
    Lequincio Zeefuik
    Lequincio Zeefuik
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Philip Brittijn
    Philip Brittijn
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Nicky Souren
    Nicky Souren
    Cambuur
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Mohamed Ihattaren
    Mohamed Ihattaren
    Fortuna Sittard
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jasper Dahlhaus
    Jasper Dahlhaus
    Fortuna Sittard
    1 kiến tạo · điểm 7

    Bối cảnh trận đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan

    Trận đấu giữa Fortuna Sittard và Cambuur diễn ra vào lúc 02h00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion, thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi ở giai đoạn đầu mùa giải.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Fortuna Sittard bước vào lượt trận này ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 1 điểm có được. Trong trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 1 trận hòa, qua đó duy trì sự ổn định nhất định về mặt tâm lý trước khi trở về thi đấu trên sân nhà Fortuna Sittard Stadion.

    Trái ngược với đội chủ nhà, Cambuur đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng sau khi nhận 1 trận thua ở vòng đấu gần nhất và chưa tích lũy được điểm số nào. Chuyến làm khách lần này dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức cho Cambuur trong nỗ lực kiếm điểm.

    Lịch sử đối đầu trực tiếp

    Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy sự nhỉnh hơn về phía đội chủ nhà. Fortuna Sittard đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Cambuur giành chiến thắng 2 trận và không có kết quả hòa nào giữa hai bên trong chuỗi trận này.

    Đánh giá cục diện trận đấu

    Với ưu thế thi đấu trên sân nhà Fortuna Sittard Stadion cùng thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần chạm trán gần nhất, Fortuna Sittard đang nắm giữ lợi thế tâm lý. Về phía Cambuur, đội khách sẽ cần phải thi đấu tập trung để cải thiện kết quả sau trận thua ở lượt đấu vừa qua.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Fortuna Sittard · 3 thắng0 hòaCambuur · 2 thắng
    29/01/2023
    Cambuur
    1 - 2
    Fortuna Sittard
    FS
    20/08/2022
    Fortuna Sittard
    1 - 4
    Cambuur
    CAM
    27/02/2022
    Cambuur
    2 - 1
    Fortuna Sittard
    CAM
    17/10/2021
    Fortuna Sittard
    1 - 0
    Cambuur
    FS
    20/12/2018
    Chung kết
    Fortuna Sittard
    2 - 1
    Cambuur
    FS
    Fortuna Sittard
    5 trận gần nhất
    HTBBT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Cambuur
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    4
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    9Telstar2101-13BT
    10Fortuna Sittard101001H
    11PSV Eindhoven101001H
    17Willem II1001-30B
    18Cambuur1001-40B
    Tình hình lực lượng
    Fortuna Sittard
    S. Simons (Hamstring Injury)
    I. Marquez (Injury)
    S. Simons (Hamstring Injury)
    I. Marquez (Injury)
    Cambuur
    W. Kooistra (Injury)
    D. Visser (Knee Injury)
    W. Kooistra (Injury)
    D. Visser (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Vượt qua Cambuur 3-1, Fortuna Sittard đẩy đối thủ xuống nhóm cuối Eredivisie
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