Tin mới

    Walsall hạ Bristol City trong trận loại trực tiếp League Cup

    Đại Ngàn06/08/2026 20:52

    Walsall thắng Bristol City 1-0 tại Ashton Gate Stadium ở vòng Round of 128 League Cup nhờ bàn của Pressley phút 47, khép lại trận đấu với niềm vui cho đội khách và thất bại trên sân nhà của Bristol City.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Bristol City 0-1 Walsall: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Bristol City0 - 1WalsallKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Bristol City tiếp đón Walsall.

    • 12'Bristol City kiểm soát thế trận

      Sau 12 phút, Bristol City đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 1. Walsall chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 1 - 0.

    • 24'Bristol City áp đảo, Walsall chịu trận

      Phút 24', Bristol City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 7 - 1. Walsall chủ yếu lùi sâu phòng ngự, khi đối thủ đã có 3 - 0 pha dứt điểm trúng đích.

    • 32'Walsall điều chỉnh nhân sự từ sớm

      Phút 32, J. Connolly vào sân thay R. Leak bên phía Walsall. Đội khách có sự điều chỉnh trong lúc Bristol City đang lấn lướt và tạo nhiều sức ép hơn.

    • 36'Bristol City kiểm soát thế trận

      Phút 36, Bristol City đang kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và ưu thế dứt điểm 12 - 5. Walsall phải lùi sâu chịu trận, khi Bristol City tiếp tục tạo sức ép qua 5 - 2 quả phạt góc, dù tỷ số vẫn là 0-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 47'A. Pressley đưa Walsall vượt lên

      Phút 47, A. Pressley lập công, giúp Walsall mở tỷ số trước Bristol City. Bàn thắng đến trong thế Bristol City vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Walsall đã tận dụng tốt cơ hội để vượt lên.

    • 48'Bristol City ép sân, Walsall chịu sức ép

      Phút 48, Bristol City vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 15 - 5. Dù đang dẫn 0-1, Walsall phải chịu sức ép đáng kể trong những phút đầu hiệp hai.

    • 56'I. Moore nhận thẻ vàng

      Phút 56, I. Moore của Walsall nhận thẻ vàng. Walsall đang phải chơi với sự thận trọng hơn khi Bristol City vẫn gây sức ép mạnh.

    • 58'Y. Hirakawa vào sân cho Bristol City

      Phút 58', Bristol City điều chỉnh nhân sự khi Y. Hirakawa vào sân thay J. Wallace. Đội chủ nhà đang bị dẫn, và sự xuất hiện của Hirakawa có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

    • 58'Bristol City điều chỉnh nhân sự

      Phút 58, Bristol City đưa D. Ballard vào sân thay A. Randell. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong lúc đang bị Walsall dẫn trước.

    • 60'Bristol City ép sân, Walsall chống đỡ

      Bước sang phút 60, Bristol City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 69% - 31% và vượt trội về dứt điểm 17 - 8. Walsall chịu sức ép rõ rệt, nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 1-0 trong khi Bristol City tiếp tục gia tăng áp lực qua 6 - 4 quả phạt góc.

    • 64'R. Browne vào sân thay E. Ahui

      Phút 64, R. Browne được tung vào sân thay E. Ahui bên phía Walsall. Sự điều chỉnh diễn ra khi Walsall đang dẫn Bristol City, có thể giúp đội khách làm mới nhịp chơi trong phần còn lại.

    • 64'Walsall thay người phút 64

      Phút 64, C. Crew vào sân thay I. Moore bên phía Walsall. Walsall tiếp tục thi đấu với lợi thế 0-1.

    • 64'Walsall thay người ở phút 64

      Phút 64, Walsall đưa L. Simper vào sân thay C. Clarke. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận của Walsall trong hiệp hai.

    • 67'Walsall thay người ở phút 67

      Phút 67, Walsall đưa A. Dallas vào sân thay R. Smith. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút tiếp theo của trận đấu.

    • 67'Sprangler nhận thẻ vàng ở phút 67

      Phút 67, S. Sprangler bên phía Walsall nhận thẻ vàng. Bristol City đang gây sức ép đáng kể, nên Walsall sẽ cần chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 69'Bristol City thay người ở phút 69

      Phút 69', Bristol City đưa E. Riis vào sân thay L. Tolaj. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Walsall dẫn trước.

    • 69'S. Twine vào sân cho Bristol City

      Phút 69, Bristol City điều chỉnh nhân sự khi S. Twine vào sân thay S. Greenwood. Đội chủ nhà đang phải rượt đuổi sau bàn mở tỷ số của Walsall, nên sự xuất hiện của S. Twine được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho mặt trận tấn công.

    • 72'Bristol City dồn ép, Walsall bảo toàn lợi thế

      Phút 72', Bristol City đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 72% - 28% và vượt trội về dứt điểm 20 - 8. Walsall chịu sức ép lớn nhưng vẫn bảo toàn lợi thế dẫn 0 - 1.

    • 78'Bristol City điều chỉnh nhân sự phút 78

      Phút 78', Bristol City đưa J. Williams vào sân thay G. Tanner. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội chủ nhà đang bị Walsall dẫn trước.

    • 84'Bristol City dồn ép, Walsall chống đỡ

      Phút 84, Bristol City kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 22 - 9. Walsall đang dẫn 0 - 1 nhưng phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua số lần cứu thua 4 - 8.

    • 90+3'R. Browne nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

      Phút 90+3, R. Browne của Walsall nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Walsall phải giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn Bristol City 0-1.

    • KTKết thúc: Bristol City 0-1 Walsall

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 03:38 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Bristol City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Roy Hodgson
    Walsall
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Darren Byfield
    1
    Sam Tickle
    19
    George Tanner
    16
    Rob Dickie
    2
    Lisav Naif Eissat
    3
    Cameron Pring
    4
    Adam Randell
    12
    Jason Knight
    17
    Jed Wallace
    6
    Max Bird
    20
    Sam Greenwood
    9
    Lorent Tolaj
    1
    Jed Ward
    22
    Elicha Ahui
    5
    Harrison Burke
    26
    Ryan Leak
    25
    Declan Skura
    3
    Mason Hancock
    17
    Courtney Clarke
    15
    Isaac Moore
    6
    Sven Sprangler
    11
    Reece Smith
    19
    Aaron Pressley
    Dự bị
    Bristol City
    40 Brad Collins38 Noah Eile5 Robert Atkinson27 Gibson Yah8 Joe Williams7 Yu Hirakawa18 Emil Riis Jacobsen23 Dominic Ballard10 Scott Twine
    Walsall
    21 Jenson Kirloy4 James Connolly2 Rico Browne8 Charlie Crew18 Vincent Harper10 Lewis Simper9 Andy Dallas37 Albert Adomah7 Tai Sodje
    Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/08/2026
    Bristol CityThống kêWalsall
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    25
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    5
    13
    Phạt góc
    4
    3
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    10
    Cầu thủ nổi bật
    Aaron Pressley
    Aaron Pressley
    Walsall
    1 bàn
    Reece Smith
    Reece Smith
    Walsall
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jed Ward
    Jed Ward
    Walsall
    Điểm 9.3
    Sam Tickle
    Sam Tickle
    Bristol City
    Điểm 8.2
    Jason Knight
    Jason Knight
    Bristol City
    Điểm 7.5
    Declan Skura
    Declan Skura
    Walsall
    Điểm 7.5

    Thông tin trận đấu

    Bristol City sẽ đối đầu Walsall tại Ashton Gate Stadium lúc 01:45 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ EFL Cup, còn được gọi là Carabao Cup. Đây là trận đấu loại trực tiếp, vì vậy đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp còn đội thất bại bị loại.

    Tính chất này khiến cuộc đối đầu không có nhiều chỗ cho sự thận trọng kéo dài. Mỗi quyết định trong kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái đều có thể tác động trực tiếp đến cơ hội tiếp tục thi đấu tại giải.

    Thế đối đầu nghiêng về Bristol City

    Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bristol City thắng 4 trận và hòa 1 trận, trong khi Walsall chưa giành chiến thắng. Xu hướng này tạo ra nền tảng tâm lý đáng kể cho Bristol City trước lần chạm trán tiếp theo.

    Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu cụ thể. Walsall vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm Bristol City mất cân bằng.

    Bài toán chiến thuật tại Ashton Gate Stadium

    Với tư cách đội chủ nhà, Bristol City nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về trạng thái có lợi cho mình. Sức ép cần được tạo ra đủ đều để kéo giãn hệ thống phòng ngự của Walsall, nhưng không nên chuyển thành những pha tấn công thiếu kiên nhẫn.

    Điểm quan trọng với Bristol City là khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến. Khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc hai biên có thể trở thành nơi Walsall tìm cách phản công. Vì thế, kiểm soát bóng cần đi cùng phương án chống chuyển trạng thái, thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng cầu thủ ở phần sân đối phương.

    Ở chiều ngược lại, Walsall có thể ưu tiên một cấu trúc phòng ngự compact, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và chờ cơ hội chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Trong một trận loại trực tiếp, khả năng giữ được sự tập trung qua từng giai đoạn có thể quan trọng không kém việc tạo ra nhiều cơ hội.

    Không gian cho những lựa chọn thực dụng

    Thể thức loại trực tiếp thường khiến cách tiếp cận trận đấu thay đổi theo diễn biến trên sân. Nếu một đội sớm kiểm soát được khu vực giữa sân, đối thủ sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục bảo vệ cấu trúc và mạo hiểm tìm bàn gỡ. Ngược lại, khi thế trận giằng co, sự kiên nhẫn và chất lượng xử lý ở các tình huống cố định có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

    Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hay sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, đánh giá trước trận nên tập trung vào cách hai đội giải quyết sức ép của một trận đấu phải phân định kết quả, thay vì gán trước vai trò cho từng cá nhân.

    Nhận định trước trận

    Bristol City bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ ràng về thành tích đối đầu gần đây và lợi thế thi đấu tại Ashton Gate Stadium. Dẫu vậy, Walsall có thể biến trận đấu thành thử thách khó chịu nếu phòng ngự có tổ chức, giảm không gian chơi bóng của đối thủ và tận dụng tốt các pha phản công.

    Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà Bristol City được đánh giá cao hơn về xu hướng đối đầu, còn Walsall cần tối ưu tính kỷ luật và sự hiệu quả trong từng cơ hội. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có chuyển được ưu thế ban đầu thành quyền kiểm soát thực tế hay không, cũng như khả năng Walsall duy trì sự tỉnh táo trước sức ép loại trực tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bristol City · 4 thắng1 hòaWalsall · 0 thắng
    03/05/2015
    Bristol City
    8 - 2
    Walsall
    BC
    22/03/2015
    Chung kết
    Bristol City
    2 - 0
    Walsall
    BC
    04/10/2014
    Walsall
    1 - 1
    Bristol City
    Hòa
    12/04/2014
    Walsall
    0 - 1
    Bristol City
    BC
    26/12/2013
    Bristol City
    1 - 0
    Walsall
    BC
    Bristol City
    5 trận gần nhất
    HHTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Walsall
    5 trận gần nhất
    HBBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Walsall hạ Bristol City trong trận loại trực tiếp League Cup
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO