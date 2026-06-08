Walsall hạ Bristol City trong trận loại trực tiếp League Cup Walsall thắng Bristol City 1-0 tại Ashton Gate Stadium ở vòng Round of 128 League Cup nhờ bàn của Pressley phút 47, khép lại trận đấu với niềm vui cho đội khách và thất bại trên sân nhà của Bristol City.

Bristol City 0 - 1 Walsall Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bristol City tiếp đón Walsall.

12' Bristol City kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Bristol City đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 1. Walsall chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở phạt góc với 1 - 0.

24' Bristol City áp đảo, Walsall chịu trận Phút 24', Bristol City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 7 - 1. Walsall chủ yếu lùi sâu phòng ngự, khi đối thủ đã có 3 - 0 pha dứt điểm trúng đích.

32' Walsall điều chỉnh nhân sự từ sớm Phút 32, J. Connolly vào sân thay R. Leak bên phía Walsall. Đội khách có sự điều chỉnh trong lúc Bristol City đang lấn lướt và tạo nhiều sức ép hơn.

36' Bristol City kiểm soát thế trận Phút 36, Bristol City đang kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và ưu thế dứt điểm 12 - 5 . Walsall phải lùi sâu chịu trận, khi Bristol City tiếp tục tạo sức ép qua 5 - 2 quả phạt góc, dù tỷ số vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' A. Pressley đưa Walsall vượt lên Phút 47, A. Pressley lập công, giúp Walsall mở tỷ số trước Bristol City. Bàn thắng đến trong thế Bristol City vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Walsall đã tận dụng tốt cơ hội để vượt lên.

48' Bristol City ép sân, Walsall chịu sức ép Phút 48 , Bristol City vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 15 - 5 . Dù đang dẫn 0-1 , Walsall phải chịu sức ép đáng kể trong những phút đầu hiệp hai.

56' I. Moore nhận thẻ vàng Phút 56, I. Moore của Walsall nhận thẻ vàng. Walsall đang phải chơi với sự thận trọng hơn khi Bristol City vẫn gây sức ép mạnh.

58' Y. Hirakawa vào sân cho Bristol City Phút 58', Bristol City điều chỉnh nhân sự khi Y. Hirakawa vào sân thay J. Wallace. Đội chủ nhà đang bị dẫn, và sự xuất hiện của Hirakawa có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn gỡ.

58' Bristol City điều chỉnh nhân sự Phút 58, Bristol City đưa D. Ballard vào sân thay A. Randell. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong lúc đang bị Walsall dẫn trước.

60' Bristol City ép sân, Walsall chống đỡ Bước sang phút 60, Bristol City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 69% - 31% và vượt trội về dứt điểm 17 - 8 . Walsall chịu sức ép rõ rệt, nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 1-0 trong khi Bristol City tiếp tục gia tăng áp lực qua 6 - 4 quả phạt góc.

64' R. Browne vào sân thay E. Ahui Phút 64, R. Browne được tung vào sân thay E. Ahui bên phía Walsall. Sự điều chỉnh diễn ra khi Walsall đang dẫn Bristol City, có thể giúp đội khách làm mới nhịp chơi trong phần còn lại.

64' Walsall thay người phút 64 Phút 64, C. Crew vào sân thay I. Moore bên phía Walsall. Walsall tiếp tục thi đấu với lợi thế 0-1.

64' Walsall thay người ở phút 64 Phút 64, Walsall đưa L. Simper vào sân thay C. Clarke. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận của Walsall trong hiệp hai.

67' Walsall thay người ở phút 67 Phút 67, Walsall đưa A. Dallas vào sân thay R. Smith. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút tiếp theo của trận đấu.

67' Sprangler nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, S. Sprangler bên phía Walsall nhận thẻ vàng. Bristol City đang gây sức ép đáng kể, nên Walsall sẽ cần chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

69' Bristol City thay người ở phút 69 Phút 69', Bristol City đưa E. Riis vào sân thay L. Tolaj. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Walsall dẫn trước.

69' S. Twine vào sân cho Bristol City Phút 69, Bristol City điều chỉnh nhân sự khi S. Twine vào sân thay S. Greenwood. Đội chủ nhà đang phải rượt đuổi sau bàn mở tỷ số của Walsall, nên sự xuất hiện của S. Twine được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho mặt trận tấn công.

72' Bristol City dồn ép, Walsall bảo toàn lợi thế Phút 72' , Bristol City đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 72% - 28% và vượt trội về dứt điểm 20 - 8 . Walsall chịu sức ép lớn nhưng vẫn bảo toàn lợi thế dẫn 0 - 1 .

78' Bristol City điều chỉnh nhân sự phút 78 Phút 78', Bristol City đưa J. Williams vào sân thay G. Tanner. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội chủ nhà đang bị Walsall dẫn trước.

84' Bristol City dồn ép, Walsall chống đỡ Phút 84, Bristol City kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và vượt trội về dứt điểm 22 - 9 . Walsall đang dẫn 0 - 1 nhưng phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua số lần cứu thua 4 - 8 .

90+3' R. Browne nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3, R. Browne của Walsall nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Walsall phải giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn Bristol City 0-1.

KT Kết thúc: Bristol City 0-1 Walsall Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:38 07/08/2026

Đội hình chính thức Bristol City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Roy Hodgson Walsall Sơ đồ 5-4-1 · HLV Darren Byfield 1 Sam Tickle 19 George Tanner 16 Rob Dickie 2 Lisav Naif Eissat 3 Cameron Pring 4 Adam Randell 12 Jason Knight 17 Jed Wallace 6 Max Bird 20 Sam Greenwood 9 Lorent Tolaj 1 Jed Ward 22 Elicha Ahui 5 Harrison Burke 26 Ryan Leak 25 Declan Skura 3 Mason Hancock 17 Courtney Clarke 15 Isaac Moore 6 Sven Sprangler 11 Reece Smith 19 Aaron Pressley Dự bị Bristol City 40 Brad Collins 38 Noah Eile 5 Robert Atkinson 27 Gibson Yah 8 Joe Williams 7 Yu Hirakawa 18 Emil Riis Jacobsen 23 Dominic Ballard 10 Scott Twine Walsall 21 Jenson Kirloy 4 James Connolly 2 Rico Browne 8 Charlie Crew 18 Vincent Harper 10 Lewis Simper 9 Andy Dallas 37 Albert Adomah 7 Tai Sodje Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/08/2026

Bristol City Thống kê Walsall 71% Kiểm soát bóng 29% 25 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 5 13 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 10

Cầu thủ nổi bật Aaron Pressley Walsall 1 bàn Reece Smith Walsall 1 kiến tạo · điểm 7.2 Jed Ward Walsall Điểm 9.3 Sam Tickle Bristol City Điểm 8.2 Jason Knight Bristol City Điểm 7.5 Declan Skura Walsall Điểm 7.5

Thông tin trận đấu

Bristol City sẽ đối đầu Walsall tại Ashton Gate Stadium lúc 01:45 ngày 07/08/2026 trong khuôn khổ EFL Cup, còn được gọi là Carabao Cup. Đây là trận đấu loại trực tiếp, vì vậy đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp còn đội thất bại bị loại.

Tính chất này khiến cuộc đối đầu không có nhiều chỗ cho sự thận trọng kéo dài. Mỗi quyết định trong kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái đều có thể tác động trực tiếp đến cơ hội tiếp tục thi đấu tại giải.

Thế đối đầu nghiêng về Bristol City

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bristol City thắng 4 trận và hòa 1 trận, trong khi Walsall chưa giành chiến thắng. Xu hướng này tạo ra nền tảng tâm lý đáng kể cho Bristol City trước lần chạm trán tiếp theo.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu cụ thể. Walsall vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm Bristol City mất cân bằng.

Bài toán chiến thuật tại Ashton Gate Stadium

Với tư cách đội chủ nhà, Bristol City nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về trạng thái có lợi cho mình. Sức ép cần được tạo ra đủ đều để kéo giãn hệ thống phòng ngự của Walsall, nhưng không nên chuyển thành những pha tấn công thiếu kiên nhẫn.

Điểm quan trọng với Bristol City là khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến. Khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc hai biên có thể trở thành nơi Walsall tìm cách phản công. Vì thế, kiểm soát bóng cần đi cùng phương án chống chuyển trạng thái, thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng cầu thủ ở phần sân đối phương.

Ở chiều ngược lại, Walsall có thể ưu tiên một cấu trúc phòng ngự compact, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và chờ cơ hội chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Trong một trận loại trực tiếp, khả năng giữ được sự tập trung qua từng giai đoạn có thể quan trọng không kém việc tạo ra nhiều cơ hội.

Không gian cho những lựa chọn thực dụng

Thể thức loại trực tiếp thường khiến cách tiếp cận trận đấu thay đổi theo diễn biến trên sân. Nếu một đội sớm kiểm soát được khu vực giữa sân, đối thủ sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục bảo vệ cấu trúc và mạo hiểm tìm bàn gỡ. Ngược lại, khi thế trận giằng co, sự kiên nhẫn và chất lượng xử lý ở các tình huống cố định có thể trở thành yếu tố đáng chú ý.

Dữ liệu hiện có không cung cấp danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hay sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, đánh giá trước trận nên tập trung vào cách hai đội giải quyết sức ép của một trận đấu phải phân định kết quả, thay vì gán trước vai trò cho từng cá nhân.

Nhận định trước trận

Bristol City bước vào cuộc đối đầu với ưu thế rõ ràng về thành tích đối đầu gần đây và lợi thế thi đấu tại Ashton Gate Stadium. Dẫu vậy, Walsall có thể biến trận đấu thành thử thách khó chịu nếu phòng ngự có tổ chức, giảm không gian chơi bóng của đối thủ và tận dụng tốt các pha phản công.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà Bristol City được đánh giá cao hơn về xu hướng đối đầu, còn Walsall cần tối ưu tính kỷ luật và sự hiệu quả trong từng cơ hội. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có chuyển được ưu thế ban đầu thành quyền kiểm soát thực tế hay không, cũng như khả năng Walsall duy trì sự tỉnh táo trước sức ép loại trực tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bristol City · 4 thắng 1 hòa Walsall · 0 thắng Bristol City 8 - 2 Walsall BC Bristol City 2 - 0 Walsall BC Walsall 1 - 1 Bristol City Hòa Walsall 0 - 1 Bristol City BC Bristol City 1 - 0 Walsall BC

Bristol City 5 trận gần nhất H H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Walsall 5 trận gần nhất H B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới