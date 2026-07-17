William Saliba nghỉ thi đấu 5 tháng; Truyền thông Anh phản ứng gay gắt với Argentina tại World Cup 2026 Arsenal và đội tuyển Pháp đối mặt tổn thất lớn khi William Saliba dính chấn thương lưng nghiêm trọng, cùng lúc tờ Telegraph liệt kê hàng loạt tiểu xảo của Argentina tại bán kết.

Cú sốc lớn đã ập đến với Arsenal và đội tuyển Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba được xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu trong ít nhất 5 tháng tới. Thông tin này không chỉ làm đảo lộn kế hoạch nhân sự của HLV Mikel Arteta tại sân Emirates mà còn để lại lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự "Gà trống Gaulois" sau kỳ World Cup 2026.

William Saliba và nỗi lo chấn thương lưng tái phát

Theo báo cáo từ L’Equipe, Saliba đã gặp phải chấn thương lưng nghiêm trọng trong trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đây là một tổn thất cực kỳ nặng nề bởi cầu thủ này từng có tiền sử vật lộn với vấn đề tương tự vào năm 2023. Việc vắng mặt gần nửa năm đồng nghĩa với việc Saliba sẽ bỏ lỡ giai đoạn quan trọng đầu mùa giải mới cùng Arsenal.

Tại sân Emirates, cặp bài trùng Saliba - Gabriel vốn là "lá chắn thép" giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên vô địch trong những mùa giải gần đây. Sự thiếu vắng của trung vệ người Pháp buộc HLV Arteta phải tính toán lại các phương án nhân sự, có thể là tìm kiếm sự bổ sung trên thị trường chuyển nhượng hoặc đặt niềm tin vào các nhân tố dự phòng hiện có.

Tranh cãi bùng nổ: Báo Anh tố Argentina dùng nhiều tiểu xảo

Trong một diễn biến khác, tờ Telegraph của Anh đã làm dậy sóng dư luận khi đăng tải bài viết phân tích chi tiết về lối chơi của đội tuyển Argentina trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh. Bài báo liệt kê tổng cộng 31 tình huống mà họ gọi là "trò bẩn" mà các cầu thủ Nam Mỹ đã thực hiện xuyên suốt trận đấu.

Báo Anh liệt kê hàng loạt tình huống va chạm được cho là tiểu xảo của các cầu thủ Argentina trong trận bán kết.

Nội dung bài viết chỉ ra những pha va chạm chủ động, các tình huống phạm lỗi kín và cách các cầu thủ Argentina gây áp lực lên tổ trọng tài. Đáng chú ý, tờ Telegraph nhấn mạnh rằng phần lớn các pha bóng này đã bị trọng tài chính bỏ qua, không đưa ra án phạt thích đáng, gây nên sự ức chế lớn cho các cầu thủ và cổ động viên xứ sở sương mù.

Những chuyển động khác quanh World Cup 2026

Bên cạnh những lùm xùm về nhân sự và trọng tài, World Cup 2026 còn mang lại tin vui tài chính cho Barcelona. Đội bóng xứ Catalan được dự báo sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể nhờ việc đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Đây được xem là cú hích cần thiết cho ngân sách của CLB trong bối cảnh tài chính vẫn còn nhiều hạn chế.

Cuối cùng, dư luận cũng đang đổ dồn sự chú ý vào một "lời tiên tri" xuất hiện từ 5 năm trước về kịch bản của trận chung kết World Cup năm nay. Những dự đoán này đang dần trở nên thực tế hơn khi các đội bóng mạnh bắt đầu lộ diện, tạo nên bầu không khí kịch tính trước thềm trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.