World Cup 2026: Ronaldo sẵn sàng đại chiến Tây Ban Nha, Tuyển Anh đón tin vui lực lượng Cristiano Ronaldo tự tin trước màn so tài đỉnh cao với Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Anh đón chào sự trở lại của bộ đôi trụ cột Rice và James.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ với những cuộc đối đầu rực lửa. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào sân vận động Dallas tại Arlington, Texas, nơi hai người hàng xóm bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ chạm trán nhau để tranh tấm vé vào tứ kết.

Ronaldo và khao khát khẳng định trước Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua thử thách mang tên Croatia, Bồ Đào Nha phải đối mặt với một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch: Tây Ban Nha. Đây không chỉ là trận chiến vì màu cờ sắc áo mà còn là màn so tài giữa những hệ thống chiến thuật hàng đầu châu Âu hiện nay.

Chia sẻ trước trận đại chiến, thủ quân Cristiano Ronaldo thể hiện sự điềm tĩnh và lạc quan thường thấy. Siêu sao 39 tuổi nhấn mạnh rằng đội bóng của anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. "Chúng tôi sẽ sẵn sàng. Tây Ban Nha là một tập thể mạnh, nhưng đây sẽ là một trận đấu cân bằng", Ronaldo khẳng định.

Sự tự tin của Ronaldo là điểm tựa tinh thần cực lớn cho đội hình gồm nhiều tài năng trẻ của Bồ Đào Nha. Trong một trận đấu loại trực tiếp, bản lĩnh của những cá nhân kiệt xuất như CR7 thường là chìa khóa để giải quyết bế tắc.

Cristiano Ronaldo tự tin chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Tuyển Anh nhận cú hích từ viện binh

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Anh đang nhận được những tín hiệu lạc quan về mặt nhân sự trước cuộc đối đầu với Mexico tại vòng 16 đội. Bộ đôi Declan Rice và Reece James đã sẵn sàng tái xuất sau thời gian dưỡng thương.

Sự trở lại của Declan Rice mang ý nghĩa then chốt cho khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu của "Tam Sư". Trong khi đó, Reece James với khả năng công thủ toàn diện bên hành lang cánh phải sẽ giúp HLV Gareth Southgate có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Những lo ngại về thể lực của bộ đôi này dường như đã được xua tan sau các buổi tập gần nhất.

Tuyển Anh đón bộ đôi Declan Rice và Reece James trở lại. Ảnh: Getty Images

Góc khuất World Cup: Áp lực kinh khủng và án phạt treo lơ lửng

Bên cạnh những màn trình diễn trên sân cỏ, World Cup 2026 cũng chứng kiến những nốt trầm đầy cay đắng. HLV Hong Myung-bo của Hàn Quốc đã phải từ chức và bí mật rời quê nhà sang Mỹ sau khi nhận những lời đe dọa sát hại từ các cổ động viên quá khích. Hình ảnh vị chiến lược gia này xuất hiện mệt mỏi tại sân bay quốc tế để đáp chuyến bay sang Los Angeles là minh chứng cho áp lực khủng khiếp mà các nhà cầm quân phải gánh chịu khi đội nhà thất bại.

Trong khi đó, HLV Zlatko Dalic của Croatia cũng đang đứng trước nguy cơ bị FIFA kỷ luật. Những phát ngôn gay gắt nhắm vào trọng tài sau thất bại của đội nhà có thể khiến ông phải nhận án phạt tiền hoặc đình chỉ chỉ đạo. FIFA vốn luôn mạnh tay với các hành vi chỉ trích trọng tài công khai nhằm bảo vệ uy tín của giải đấu.

Salah và bản lĩnh trên chấm 11m

Kết lại nhật ký World Cup sáng nay là câu chuyện về cú đá Panenka đầy táo bạo của Mohamed Salah trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Úc. Ngôi sao của Liverpool giải thích rằng anh quyết định thực hiện cú sút mạo hiểm này vào phút chót để truyền sự tự tin cho các đồng đội trẻ.

"Nếu có ai đó phải thực hiện cú sút kiểu như vậy, người đó phải là tôi. Tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi không hề sợ hãi", Salah chia sẻ sau khi giúp Ai Cập giành vé vào vòng 16 đội. Tinh thần thủ lĩnh của Salah chính là vũ khí quan trọng nhất của đại diện Bắc Phi trong hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.