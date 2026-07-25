An sinh - Cuộc sống Xã Bắc Ruộng: Đời sống văn hóa vun đắp từng khu dân cư Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, xã Bắc Ruộng còn đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu bằng những việc làm thiết thực. Từ xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường đến bảo tồn bản sắc của đồng bào K’ho, Raglai, những giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ và lan tỏa trong từng khu dân cư. Từ đó, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tiếng trống, tiếng khèn biểu diễn cho Lễ hội cúng trâu ở thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng

Những con đường sạch sẽ, hàng cây xanh được chăm sóc thường xuyên, những đám cưới tổ chức gọn gàng, tiết kiệm, những buổi sinh hoạt cộng đồng đông vui hay tiếng cười rộn rã trên sân bóng mỗi chiều đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Bắc Ruộng. Đằng sau sự đổi thay ấy là sự đồng lòng của chính quyền và người dân trong việc xây dựng môi trường sống văn minh từ những việc làm bình dị.

Một trong những điểm sáng là thôn Măng Tố với 360 hộ, 1.492 nhân khẩu, 100% là đồng bào K’ho và Raglai. Người dân chủ yếu sống bằng trồng lúa nước, điều, cao su, keo kết hợp chăn nuôi. Thu nhập khoảng 50 - 70 triệu đồng/hộ/năm, tùy gia đình. Trẻ em, học sinh đều được đến trường, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng. Người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Điệu múa cúng đầu lúa của người Cơ Ho thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng

Những giá trị ấy được thể hiện rõ trong các lễ hội truyền thống của đồng bào. Mỗi dịp cúng trâu, cúng lúa mùa, tiếng cồng chiêng lại vang vọng khắp thôn xóm. Trong trang phục truyền thống, các thành viên đội văn nghệ tái hiện điệu múa mừng lúa mới, nghi lễ tạ ơn sau một vụ mùa bội thu và cầu mong mưa thuận gió hòa. Bên cạnh không gian lễ hội, những nghệ nhân vẫn cần mẫn chẻ từng nan tre, đan thành chiếc gùi, chiếc nia, chiếc rổ - những vật dụng gắn bó với đời sống của đồng bào từ bao đời nay. Giữa nhịp sống hiện đại, những hình ảnh ấy vẫn được gìn giữ như một phần hồn cốt của cộng đồng.

Ông Rong Văn Dung - Bí thư Chi bộ thôn Măng Tố cho biết: “Kinh tế khởi sắc giúp người dân có điều kiện quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Mỗi dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, bà con đều tham gia đông đủ. Vì ai cũng mong gìn giữ văn hóa dân tộc để truyền lại cho thế hệ sau”.

Đường làng, từng ngỏ nhà trong khu dân cư xanh - sạch ở xã Bắc Ruộng

Không chỉ bảo tồn các giá trị truyền thống, Bắc Ruộng còn tạo nhiều sân chơi để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã Bắc Ruộng tổ chức giải bóng chuyền với 9 đội, gần 200 vận động viên tham gia; giải bóng đá mini thu hút 12 đội với khoảng 250 vận động viên. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các lớp tập huấn phòng, chống đuối nước và giải bơi dành cho học sinh cũng được tổ chức thường xuyên. Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết giữa các khu dân cư.

Cùng với hoạt động văn hóa, thể thao, thông qua hương ước, quy ước, bà con không chỉ giữ gìn tình làng nghĩa xóm mà còn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Việc cưới, lễ hội… được tổ chức văn minh, tiết kiệm. Xóa bỏ hủ tục không để thi hài quá 72 giờ, tuyệt đối không rải tiền thật, hạn chế đốt vàng mã…

Theo UBND xã Bắc Ruộng, địa phương sẽ tiếp tục gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, phát huy vai trò của trưởng thôn, Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hôm nay, xã Bắc Ruộng không chỉ đổi thay ở những tuyến đường sạch đẹp hay những danh hiệu văn hóa. Điều đáng quý hơn là ý thức của người dân trong việc gìn giữ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và trân trọng các giá trị truyền thống. Đó cũng là nền tảng để địa phương phát triển bền vững, gìn giữ bản sắc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.