Kinh tế Xã Đắk Song khơi thông nguồn lực từ đất đai Tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, đưa cán bộ về cơ sở hỗ trợ, xã Đắk Song (Lâm Đồng) đang từng bước biến tiềm năng đất đai thành nguồn lực phát triển, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Xã Đắk Song đang từng bước khởi sắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Gỡ điểm nghẽn, đưa cán bộ đến gần dân

Với diện tích tự nhiên khoảng 19.244 ha và hơn 3.000 hộ dân, xã Đắk Song có nguồn lực đất đai khá lớn. Tuy nhiên, việc khai thác nguồn lực này từng gặp nhiều vướng mắc do chồng lấn giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản.

Theo thống kê của địa phương, toàn xã còn khoảng 500 ha đất thuộc diện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Một phần diện tích nằm trong khu vực quy hoạch khoáng sản quốc gia.

Vướng mắc về đất đai liên quan đến quy hoạch ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu của xã Đắk Song thời gian vừa qua

Vướng mắc này khiến nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải tạm dừng giải quyết. Nhu cầu chính đáng của người dân chưa được đáp ứng, trong khi nguồn thu ngân sách từ đất đai cũng bị ảnh hưởng.

Đến cuối tháng 5/2026, sau khi UBND tỉnh có chỉ đạo tháo gỡ đối với các khu dân cư hiện hữu, Đắk Song nhanh chóng triển khai các giải pháp xử lý hồ sơ tồn đọng.

Từ tháng 6/2026, UBND xã giao Phòng Kinh tế rà soát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên toàn địa bàn. Cán bộ, công chức trực tiếp xuống các thôn, bon tuyên truyền và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ.

Xã Đắk Song tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền chính sách mới của đất đai và vận động người dân chuyển mục đích sử dụng đất

Địa phương tập trung vào những trường hợp đất nông nghiệp đã được quy hoạch thành khu dân cư hoặc người dân đã xây dựng nhà ở nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Thay vì chờ người dân tự tìm hiểu thủ tục, cán bộ chủ động tiếp cận từng trường hợp để hướng dẫn. Cách làm này từng bước thay đổi tâm lý e ngại của người dân khi thực hiện thủ tục đất đai.

Ông Nguyễn Sĩ San, người dân xã Đắk Song cho biết, trước đây, nhiều người thường ngại làm hồ sơ đất đai vì cho rằng thủ tục phức tạp. Khi cán bộ xã trực tiếp xuống tuyên truyền, giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ, người dân hiểu hơn và đồng thuận thực hiện.

Theo ông San, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân mà còn gắn với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều người dân còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số nên mong tiếp tục được hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục nhanh chóng.

Các kiến nghị của người dân được xã Đắk Song nắm bắt, giải quyết kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai

Sự chuyển biến trong cách phục vụ cũng được nhiều người dân ghi nhận. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn cụ thể, giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Ông Nguyễn Thanh Hải, người dân xã Đắk Song cho biết, gia đình rất phấn khởi khi được cán bộ xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Khi hoàn thiện thủ tục, gia đình yên tâm hơn trong sử dụng đất, đầu tư sản xuất và phát triển kinh tế lâu dài.

Việc giải quyết thủ tục đất đai tại Đắk Song được thực hiện đúng quy định, tăng sự hài lòng của người dân

Đất đai tạo đà tăng thu ngân sách

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2026, xã Đắk Song đã cấp 103 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 87 ha. Nguồn thu từ lĩnh vực đất đạt khoảng 2,2 tỷ đồng. Kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nguồn thu từ đất của địa phương bị ảnh hưởng trong những tháng đầu năm do vướng quy hoạch khoáng sản.

Ông Trần Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song cho biết, ngay sau khi điểm nghẽn được tháo gỡ, xã đã tập trung rà soát những trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Địa phương đồng thời rà soát các trường hợp đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp để hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Đắk Song đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các nội dung trong lĩnh vực đất đai tại địa phương

Đắk Song cũng tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và ngành thuế. Mục tiêu là rút ngắn thời gian từ khi ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đến khi xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo cho người dân. Giải pháp này vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách.

Không chỉ nguồn thu từ đất đai, bức tranh thu ngân sách chung của Đắk Song trong gần 7 tháng đầu năm cũng đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 50,3 tỷ đồng, tương đương 79,3% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, phần ngân sách xã được hưởng ước đạt 49 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch và đạt 119% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc thường xuyên rà soát khó khăn còn tồn tại giúp Đắk Song khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển

Theo UBND xã Đắk Song, địa phương sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, đôn đốc các trường hợp đủ điều kiện thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, xã tăng cường chống thất thu và quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh từ đất đai.

Việc hỗ trợ người dân cũng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong kê khai hoặc thực hiện thủ tục trên môi trường số, cán bộ chuyên môn sẽ tiếp tục hướng dẫn để hồ sơ được giải quyết thuận lợi. Đắk Song phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với chỉ tiêu thu từ đất trong những tháng cuối năm.

“ Việc tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Khi thủ tục được khơi thông, đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực để người dân yên tâm đầu tư, phát triển kinh tế và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Đắk Song. Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song Trần Văn Quảng