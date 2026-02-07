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    Xã Đức Lập kết nạp Đảng cho thủ khoa cấp trường Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

    Dương Phong 02/07/2026 17:02

    Ngày 2/7, Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo, Đãng bộ xã Đức Lập (Lâm Đồng) tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A1.

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    Em Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Lễ kết nạp Đảng sáng 2/7

    Em Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng là đảng viên trẻ thứ 7 được kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo trong năm học 2025 - 2026.

    Đáng chú ý, em Bảo Ngọc vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay sau khi trở thành thủ khoa khối C03 của Trường THPT Trần Hưng Đạo tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

    Tại buổi lễ, em Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

    Tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Lê Nguyễn Bảo Ngọc đạt 26 điểm cho tổ hợp xét tuyển Ngữ văn, Toán và Lịch sử (C03).

    Dương Phong Dương Phong

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        Giáo dục - Đào tạo
        Xã Đức Lập kết nạp Đảng cho thủ khoa cấp trường Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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