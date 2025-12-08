Đời sống Xã Hòa Ninh lấy sức dân lo cho dân Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Từ đó, biến sức dân thành động lực to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Khơi dậy sức dân

Giai đoạn 2020 - 2025, xã Hòa Ninh đã triển khai hơn 150 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Tiêu biểu có thể kể đến như: mô hình Vận động Nhân dân góp tiền làm đường và thắp sáng đường quê; Huy động đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn; Xã hội hóa xây dựng hạ tầng, pano tuyên truyền xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông...

Sân Nhà văn hóa Thôn 5, xã Hòa Ninh được nâng cấp sạch đẹp từ sự chung tay của người dân

Theo bà Vũ Thị Kim Thoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh, những mô hình này không chỉ cải thiện diện mạo nông thôn, mà còn tăng cường gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Bước sang nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, các mô hình này sẽ tiếp tục được địa phương mở rộng và đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh cũng đã duy trì hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”...

Hiện, toàn xã có hơn 96,8% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% thôn giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa. Mặt trận cũng tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần xây dựng và sửa chữa hàng chục căn nhà đại đoàn kết, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 0,9%.

Các hoạt động trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư luôn được tổ chức phong phú, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đây không chỉ là dịp giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn để người dân bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến cho chính quyền, tạo nên mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.



Chung sức xây dựng NTM

Trong xây dựng NTM, MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh xác định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” là kim chỉ nam. Nhờ đó, người dân không chỉ tham gia bằng tinh thần ủng hộ, chủ động, mà còn đóng góp trực tiếp bằng công sức, đất đai, tài sản. Tính đến nay, Nhân dân xã Hòa Ninh đã đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động và hàng chục tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, các công trình cộng đồng. Các mô hình “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Thôn kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”, lắp đèn LED, pano, camera an ninh, cổng rào an ninh... đã trở thành điểm nhấn, góp phần đưa Hòa Ninh hướng tới mục tiêu xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Thôn 5 là một trong những thôn tiêu biểu của xã Hòa Ninh (cũ) trong việc huy động sức dân tham gia xây dựng NTM. Đầu năm 2025, thôn đã vận động xã hội hóa, lắp đặt 22 pano và 14 bảng đèn LED dọc tuyến đường chính, đồng thời, nâng cấp, lát gạch men 140 m2 sân nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, mô hình Đường cờ cũng được thôn triển khai từ đầu năm 2023. Toàn bộ kinh phí thực hiện các công trình này đều được xã hội hóa, bà con Nhân dân trong thôn tích cực đóng góp, ủng hộ. Ông Vũ Biên Cương - Trưởng Thôn 5, chia sẻ: “Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Ban Nhân dân thôn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, bàn bạc công khai, dân chủ. Khi người dân thấy những khoản tiền, công sức họ đóng góp được sử dụng đúng mục đích, tạo ra giá trị chung, lại phục vụ lợi ích của mình, họ sẵn sàng tin tưởng và đồng thuận”.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh Vũ Thị Kim Thoa, bước vào giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng NTM kiểu mẫu ngày càng cao, MTTQ xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt dân vận khéo, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội. Không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân bằng hành động thiết thực, hiệu quả.