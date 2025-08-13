Pháp luật Xã Ninh Gia tích cực tuyên truyền pháp luật cho thanh niên Đoàn Thanh niên xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, giúp giới trẻ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Đoàn Thanh niên, Công an xã Ninh Gia tổ chức hội nghị Tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên

Trong không khí rộn ràng của các hoạt động hè, tại Trường Tiểu học Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức buổi sinh hoạt hè lồng ghép với nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Buổi sinh hoạt không chỉ là hoạt động tuyên truyền khô khan mà được tổ chức cùng các hoạt động vui nhộn, sôi nổi với các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, hấp dẫn, khuyến khích sự tham gia sôi nổi của các bạn trẻ địa phương.

Trước đó, Đoàn xã cũng phối hợp cùng Công an xã Ninh Gia tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên. Các bạn trẻ đã được thông tin về các quy định của pháp luật, tình hình an ninh, trật tự thời gian gần đây, bao gồm các vấn đề tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên mạng, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm liên quan ma túy và trật tự an toàn giao thông. Tuổi trẻ thêm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để chia sẻ, nhắc nhở người thân, bạn bè cùng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Xác định rõ vai trò xung kích của đoàn viên trong tuyên truyền, Đoàn Thanh niên xã Ninh Gia đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, các đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, Đoàn xã đã giúp các bạn trẻ nâng cao kiến thức pháp luật và hình thành ý thức tự giác chấp hành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Nguyễn Công Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ninh Gia cho biết, Đoàn xã đã triển khai, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, dễ tiếp cận để các bạn trẻ hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật. Khi được trang bị kiến thức pháp luật, đoàn viên, thanh niên sẽ tự hình thành ý thức chấp hành, tránh xa vi phạm, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật đến cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Xã Ninh Gia hiện có 14 chi đoàn cơ sở với khoảng 200 đoàn viên, 5.000 thanh niên. Chỉ riêng 2 tháng gần đây, Đoàn xã đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… cho hơn 400 lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Để đổi mới cách tiếp cận, Đoàn xã cũng sử dụng mạng xã hội, các nhóm Zalo, Facebook để đăng tải, chia sẻ các kiến thức pháp luật cho các bạn trẻ và người dùng mạng xã hội.

Những buổi sinh hoạt ý nghĩa, những mô hình sáng tạo của Đoàn Thanh niên xã Ninh Gia không những giúp đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao hiểu biết mà còn lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng. Đó chính là hành trang quý giá để các bạn trẻ vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.