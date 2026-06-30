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    Xã Phú Sơn Lâm Hà công bố nghị quyết sắp xếp thôn

    Thân Thu Hiền 30/06/2026 21:07

    Chiều 30/6, xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức Hội nghị công bố và ra mắt các thôn mới sau khi sắp xếp đơn vị thôn trên địa bàn.

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    Quang cảnh hội nghị công bố

    Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà công bố quyết định sắp xếp 21 thôn trên địa bàn để thành lập 10 thôn mới. Đồng thời, trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định, phân công đảm nhiệm các chức danh sau sắp xếp tại 10 thôn.

    Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập thôn nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở; đồng thời lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

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    Tặng quà chia tay cho các đồng chí thôi đảm nhiệm các chức danh

    Bí thư Đảng ủy xã đề nghị đội ngũ cán bộ các thôn mới sau kiện toàn khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì Nhân dân.

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    Lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà tặng quà chia tay

    Cũng tại hội nghị, lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà đã trao tặng những phần quà tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và các đồng chí thôi đảm nhiệm chức danh sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ chức bộ máy.

    Đây là hoạt động thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở trong suốt quá trình công tác; đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

    Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

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                Xã Phú Sơn Lâm Hà công bố nghị quyết sắp xếp thôn
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