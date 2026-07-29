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    Xã Quảng Tín cứu thành công người dân mắc kẹt giữa sông Đồng Nai

    Nguyễn Nam 29/07/2026 17:23

    Ngày 29/7, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quảng Tín đã phối hợp với Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 cứu nạn thành công một người dân mắc kẹt trên cồn nổi giữa sông Đồng Nai, khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5, đưa vào bờ an toàn.

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    Lực lượng Ban CHQS xã Quảng Tín băng rừng, vượt suối tiếp cận khu vực người dân mắc kẹt tại hạ lưu Thủy điện Đồng Nai 5 để triển khai công tác cứu hộ

    Theo thông tin ban đầu, ngày 28/7, anh Nguyễn Quốc Văn (SN 2002) và anh Phạm Hoàng Bảo Duy (SN 1998), cùng trú tại thôn Thánh Tâm, xã Lộc Tiến, tỉnh Lâm Đồng, đến khu vực cồn nổi giữa sông Đồng Nai, cách đập thủy điện khoảng 2 km về phía hạ lưu để câu cá.

    Đến chiều 28/7, do thủy điện tiến hành xả lũ khiến mực nước dâng cao, một người đã bơi được vào bờ để trình báo sự việc, người còn lại bị mắc kẹt trên cồn nổi.

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    Người dân mắc kẹt được lực lượng Ban CHQS xã Quảng Tín cứu hộ, đưa vào bờ an toàn

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín đã chỉ đạo Ban CHQS xã khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ban CHQS xã phối hợp với Ban Quản lý Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 tạm dừng xả lũ, đồng thời huy động 3 cán bộ và 3 dân quân tham gia cứu nạn.

    Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/7, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí người mắc kẹt và đưa nạn nhân vào bờ an toàn, bảo đảm tuyệt đối tính mạng cho người dân.

    Nguyễn Nam Nguyễn Nam

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      Xã Quảng Tín cứu thành công người dân mắc kẹt giữa sông Đồng Nai
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