Dòng chảy thông tin Xã Sơn Mỹ kiên quyết không xảy ra “điểm nóng” về khoáng sản Sau khi sáp nhập toàn bộ xã Tân Thắng, Thắng Hải và Sơn Mỹ thành xã Sơn Mỹ mới thuộc tỉnh Lâm Đồng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Mỹ đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư xã và lãnh đạo uỷ ban, các phòng chuyên môn, hội đồng và các ban của hội đồng xã Sơn Mỹ mới



Tại hội nghị đã thống nhất các nội dung cụ thể tiếp tục đưa Sơn Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn, trong nhiệm kỳ I, 2025 - 2030.

Đảng uỷ xã Sơn Mỹ đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công và Quyết định tiếp nhận và bố trí phân công công tác đối với 39 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan chuyên môn.

Hiện tại, Bộ phận Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 33 hồ sơ, giải quyết 29 hồ sơ, đang giải quyết 3 hồ sơ (hồ sơ trực tuyến) và 1 hồ sơ dịch vụ công liên thông. Thu ngân sách có nhiều tích cực đạt 64% dự toán UBND tỉnh giao (16,5 tỷ đồng/25 tỷ đồng).

Hệ thống dẫn nước từ hồ Sông Dinh 3 về phục vụ tưới tiêu xã Sơn Mỹ mới

Đảng bộ và chính quyền xã Sơn Mỹ đang nỗ lực tập trung thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì; thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh để giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xã Sơn Mỹ mới sau thành lập là vị trí có nút thắt quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh nhà, Đảng uỷ xã sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao mặt bằng 375 ha Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 giai đoạn 1, tiếp tục giai đoạn 2; tập trung triển khai công tác bồi thường KCN Sơn Mỹ 2; tuyến đường Tân Minh – Sơn Mỹ về giá đất, phê duyệt phương án bồi thường cho dân theo đúng quy định… Kịp thời xử lý vi phạm trên địa bàn; các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường; không để xảy ra các “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trái phép và ô nhiễm môi trường; Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị gắn với cải cách hành chính. Tăng cường tuyên truyền vận động chủ tàu, ngư dân không khai thác thủy sản trái phép, nhất là không tham gia đánh bắt thủy sản vùng biển nước ngoài. Giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tăng cường các biện pháp nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.