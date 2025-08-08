Chính trị Xã Tân Hà Lâm Hà: Khen thưởng 8 tập thể, 26 cá nhân trong công tác tổ chức Đại hội Chiều 8/8, Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà Giáp Thị Thủy tặng giấy khen cho các tập thể

Dự hội nghị có các đồng chí: Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Tài Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; cùng lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của xã.

Theo đó, trong quá trình trước và trong Đại hội các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, đa dạng về hình thức, hiệu quả về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà cho các cá nhân

Các văn kiện trình Đại hội được các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, sâu kỹ, khoa học; tổ chức thảo luận kỹ lưỡng trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đồng thời lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo xã và các tầng lớp Nhân dân.

Các ý kiến đóng góp được tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng văn kiện, đảm bảo tính sát thực, tính định hướng và khả năng triển khai thực tiễn cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, quy định, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Đây là tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Hà Lâm Hà phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, như tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện; công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền Đại hội; công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội; Công tác chuẩn bị nhân sự… Đồng thời, thảo luận, góp ý, rút kinh nghiệm.

Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Tổ soạn thảo văn kiện trong quá trình lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Đặc biệt, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, tinh thần cầu thị, ý chí phấn đấu và khát vọng vươn lên, với quyết tâm chính trị cao.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục duy trì giữ vững đoàn kết nội bộ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế và phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt được.

Đặc biệt, để vận hành chính quyền 2 cấp đúng theo chỉ đạo của Trung ương, hiện nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Chính vì lẽ đó, đồng chí đề xuất Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng ủy cấp xã; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn chuyên môn về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức Đảng và đảng viên cho Ban Xây dựng Đảng các xã.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn và tham mưu tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hà Lâm Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.