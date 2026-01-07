Xác định rõ 6 định hướng lớn trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chiều 1/7, tại Hà Nội, các đại biểu xem phim: "Nhìn lại 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị”; nghe Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thể chế phải đi trước, mở đường

Báo cáo tóm tắt những điểm nổi bật trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW sau 1 năm 6 tháng được Bộ Chính trị ban hành, đồng chí Nguyễn Hải Ninh cho biết: Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết 57 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều nơi thực hiện sáng tạo, quyết liệt, có kết quả nổi bật, giá trị lan tỏa, mang lại hiệu quả tích cực. Cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và người dân có phản hồi tích cực, tạo hứng khởi trước những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo, các cơ quan ở cả 4 khối trong hệ thống chính trị (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận) đã nỗ lực triển khai với khối lượng công việc rất lớn. Tính từ khi triển khai Nghị quyết đến ngày 29/6/2026, đã có 1.937 nhiệm vụ được giao (gồm 468 nhiệm vụ thường xuyên và 1.469 nhiệm vụ có thời hạn). Trong đó, đã hoàn thành 1.245/1.469 nhiệm vụ có thời hạn (đạt 84,8%); 168 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn (11,4%) và còn 56 nhiệm vụ quá hạn (3,8%).

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh nêu rõ: Điểm nổi bật là việc Ban Chỉ đạo đẩy mạnh phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu với việc theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 và 9 nghị quyết còn lại trên môi trường số (Hệ thống theodoinq.dcs.vn), nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và chuyển mạnh từ mô tả việc đã triển khai sang đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động. Để kịp thời lắng nghe phản hồi từ cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã triển khai Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (pakn.dcs.vn). Đến ngày 29/6/2026, các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 1.009/1.071 nội dung (đạt 94,2%), tập trung vào các lĩnh vực thể chế, chính sách hỗ trợ, thủ tục hành chính, hạ tầng số, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và phổ cập kỹ năng số.

Quán triệt yêu cầu thể chế phải đi trước, mở đường và tạo động lực phát triển, trong 1 năm 6 tháng vừa qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai với khối lượng lớn văn bản được ban hành, tạo kết quả đột phá, tháo gỡ cơ bản những điểm nghẽn, rào cản cố hữu và mở ra hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, gồm 13 văn bản của Ban Bí thư, 30 luật, hơn 70 nghị định, 30 nghị quyết, 72 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hơn 80 thông tư và hàng trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành, tạo nền tảng pháp lý quan trọng. Đến nay, các bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện để ban hành một số dự án luật và 19 văn bản hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một số chủ trương quan trọng của Nghị quyết 57 đã được thể chế hóa, kiến tạo phát triển như các quy định thúc đẩy chuyển đổi số, dữ liệu số, phân cấp, phân quyền; đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ chế đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo; đặt hàng, khoán chi và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu; tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia; xác lập quyền sở hữu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cơ chế ưu đãi thuế, khơi thông nguồn vốn xã hội hóa; thu hút chuyên gia, nhân tài; thiết lập vị trí Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng…

Công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và bảo đảm vận hành phục vụ hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 2 cấp. Cụ thể, khoảng 91,9% dân số được phủ 5G, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%, ước tính tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Đánh giá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, báo cáo xác định, lĩnh vực này đã định hình được nhiệm vụ trọng tâm; xác định rõ 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và 20 bài toán lớn của quốc gia, song, số công nghệ được làm chủ, sản phẩm được thương mại hóa và tạo tác động kinh tế còn ít, phần lớn nhiệm vụ đang ở giai đoạn thiết kế cơ chế, chuẩn bị đầu tư hoặc thử nghiệm.

Báo cáo cũng xác định rõ điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua nằm ở khâu tổ chức thực hiện, không phải ở công nghệ. Dữ liệu chưa đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống; tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 23,35%; nhiều nhiệm vụ được báo cáo hoàn thành nhưng chưa có sản phẩm vận hành, người sử dụng và tác động được kiểm chứng. Do đó, yêu cầu cho giai đoạn tới là tăng tốc và thực chất; chuyển mạnh từ ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm được sử dụng, kết quả đo lường được; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, năng suất lao động và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo.

Động lực chủ yếu xác lập mô hình phát triển mới

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã công bố Công văn số 3428-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW với 6 định hướng lớn.

Đó là yêu cầu tiếp tục quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW là một trong những Nghị quyết chiến lược về phát triển đất nước trong giai đoạn mới; nhận thức rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để xác lập mô hình phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, năng lực tự chủ và sức mạnh quốc gia trong thế kỷ XXI.